مسقط – يُساهم ظفار الإسلامي – النافذة المصرفية الإسلامية لبنك ظفار- بشكل رئيسي في رسم ملامح مستقبل الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تدعم أهداف رؤية عُمان 2040.

وقد استطاع ظفار الإسلامي من توسعة شبكه فروعه لتشمل 30 فرعًا متوزعة في جميع محافظات سلطنة عمان، ليقدم من خلالها منتجاته لكافة شرائح المجتمع ابتداءً من الأطفال، والقُصر و الشباب والسيدات إلى رواد الأعمال وحاملي بطاقات الرفعة والريادة لتلبية متطلباتهم المصرفية المتنوعة. كما يحرص ظفار الإسلامي على مواكبة التغيرات العديدة التي تطرأ على قطاع الصيرفة الإسلامية لتقديم حلول مصرفية تتميز بطابع الابتكار وتتوافق مع أعلى معايير الجودة والامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى استثماره في الخدمات المصرفية الرقمية، مُحسّنًا بذلك تجارب الزبائن من خلال تطبيقات الهاتف النقال، وأنظمة الدفع الإلكترونية.

وكان ظفار الإسلامي قد افتتح مؤخرًا خمسة فروع في مناطق مهمة وحيوية لتوطيد علاقته بالزبائن، وتقديم أفضل الخدمات لهم. والفروع الجديدة هي: سناو، والبداية، والقرم، وبهلاء، و فرع خزائن في مدينة خزائن الاقتصادية. إذ يُقدم ظفار الإسلامي عبر شبكة فروعه الاستشارات المالية والاستثمارية وتمويل المشروعات المختلفة، ويُولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

ومع المكانة البارزة التي يحتلها ظفار الإسلامي في قطاع الصيرفة الإسلامية بسلطنة عمان، وما يتمتع به من خبرات واسعة في إدارة الاستثمار، ولتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الإسلامية الاستثمارية طرح عددًا من إصدارات الصكوك ضمن خدمات الخزينة الإسلامية التي يقدمها لزبائنه، والتي توفر لهم حلولاً مالية متطورة تلتزم بالمبادئ الإسلامية. إذ أطلق برنامج صكوك المشاركة بقيمة 250 مليون ريال عُماني لمدة 10 سنوات مما مكّنه من الاستفادة من أسواق رأس المال الإسلامية.

كما اختارت شركة أوكيو للصناعات الأساسية ظفار الإسلامي ليقوم بمراجعات الأسس والأطر للأنشطة المالية والتجارية بناء على بياناتها المالية المعتمدة لتكون متوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. كما سيتم بعد عملية التقييم إصدار توافق شرعي معتمد من هيئة الرقابة الشرعية لظفار الإسلامي لتقوم بعدها شركة أوكيو للصناعات الأساسية بتقديمها إلى بورصة مسقط ومشاركتها مع المستثمرين وأصحاب الأعمال.

ويساهم ظفار الإسلامي، المعروف سابقًا باسم ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية دورًا رئيسيًا في قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان، إذ يدل تغيير علامته التجارية على التزامه المتجدد بالابتكار، والتركيز على خدمة الزبائن. كما تجسد الهوية الجديدة لظفار الإسلامي مزيجًا من التراث والحداثة، ويعكس القيم الأساسية المتمثلة في التوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومبدأ الشفافية مع زبائنه.

وخلال النصف الأول من العام الجاري ارتفع إجمالي الدخل من التمويل والاستثمار والإيداع إلى 25.72 مليون ريال عُماني مقارنة 23.49 مليون ريال عماني في نفس الفترة من عام 2024، كما حقق إجمالي الأصول نموًا بنسبة 9.68% لتصل إلى 999.23 مليون ريال غماني، كما ارتفعت إجمالي ودائع الزبائن بنسبة 26.10% لتصل إلى 798.68مليون ريال عماني مقارنة ب633.36 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.

-انتهى-

#بياناتشركات