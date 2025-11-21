قيمة المحفظة تواصل ارتفاعها لتصل إلى 419 مليون دولار أمريكي، بزيادة 1.9٪ على أساس ربع سنوي

ارتفاع صافي قيمة الأصول بنسبة 2.5٪ على أساس ربع سنوي و20.3٪ على أساس سنوي ليصل إلى 242.6 مليون دولار أمريكي أو 0.97 دولار أمريكي للسهم الواحد

نسبة الإشغال عند مستويات قياسية بلغت 96٪ للمحفظة

مجلس الإدارة يقترح توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 5.1 مليون دولار أمريكي، رهناً بموافقة المساهمين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع ("ENBD REIT") وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن نتائجها لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025. كشفت الشركة فيه عن وصول صافي قيمة الأصول إلى 242.6 مليون دولار أمريكي أو 0.97 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 2.5٪ على أساس ربع سنوي و20.3٪ على أساس سنوي.

وارتفعت قيمة المحفظة العقارية لشركة "إن بي دي ريت" لتصل إلى 419 مليون دولار أمريكي، مسجلة زيادة بنسبة 1.9٪ على أساس ربع سنوي و8٪ على أساس سنوي، بفضل مكاسب التقييم المسجلة عبر أصولها المكتبية الرئيسة، وفي مقدمتها برج ضمان بمركز دبي المالي العالمي، واستمرار زخم التأجير عبر كامل المحفظة. وسجلت الأموال الناتجة من العمليات للفترة 6.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة 23.1٪ على أساس سنوي، مدعومة بتحسن الإشغال وانخفاض تكاليف التمويل. وفي ضوء الأداء الإيجابي، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 5.1 مليون دولار أمريكي، مرتفعة عن 5.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس التزام الشركة بتوفير عوائد مستدامة للمساهمين.

فيما وصل صافي الدخل إلى 29.0 مليون دولار أمريكي حتى سبتمبر 2025، مدفوعاً بمكاسب غير محققة في التقييمات بلغت 22.7 مليون دولار أمريكي عبر المحفظة، ومعدل إشغال 96٪، هو الأعلى منذ تأسيس الشركة، مع تسجيل تحسينات ملموسة في أداء المبنى رقم 25 (مدينة دبي الطبية) وبرج الثريا 1. ويعكس هذا الأداء القوي ارتفاع الطلب من المستأجرين، والنشاط الاستباقي في التأجير، وفاعلية إدارة الأصول.

ووصلت نسبة القرض إلى القيمة ("LTV") إلى 43٪ بنهاية الربع، مدعومة بارتفاع التقييمات وانضباط إدارة الميزانية العمومية.

في هذا الصدد، قال جوناثان ماكجلوين، رئيس أعمال العقارات في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول:

"يعكس أداؤنا في النصف الأول من السنة المالية مرونة وتنوع محفظة اي ان بي دي "ريت"، حيث تتجلى معدلات الإشغال القياسية ومكاسب التقييم المستدامة عبر أصولنا المكتبية الرئيسية مثل برج ضمان، والمبنى رقم 25 بمدينة دبي الطبية، وبرج الثريا 1، ما يشير إلى استمرار الزخم الإيجابي في السوق وفعالية استراتيجيتنا للتأجير. ومع النهج المنضبط في إدارة الأصول، وانخفاض تكاليف التمويل، والتوزيعات المؤقتة المعززة، نظل ملتزمين بتحقيق عوائد مستقرة وقيمة طويلة الأجل لمساهمينا".

كما انخفضت مصروفات التشغيل بنسبة 8٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بانخفاض تكاليف إعادة التأجير للمستأجرين الحاليين. وفي المقابل، ارتفعت مصروفات الصندوق بنسبة 13٪ خلال الفترة، نتيجة لزيادة المخصصات في سبتمبر 2025 وارتفاع رسوم إدارة الصندوق المرتبطة بالقيمة المتزايدة لصافي المحفظة.

وتواصل "إن بي دي ريت" تركيزها على الحفاظ على مستويات إشغال مرتفعة ضمن محفظتها المتنوعة، وتعزيز أداء أصولها، وتطبيق نهج منضبط في إدارة الأصول بما يتيح توليد المزيد من القيمة. ومع الاستفادة من ديناميكيات السوق المواتية وقوة قطاع العقارات المتنامية في دبي، تتمتع الشركة بموقع قوي يمكّنها من تحقيق عوائد دخل مستقرة ونمو مستدام على المدى الطويل لمساهميها.

ورهناً بموافقة المساهمين، سيتم توزيع الأرباح المؤقتة المقترحة بقيمة 5,100,000 دولار أمريكي، أو 0.0204 دولار أمريكي للسهم على المساهمين، على أن يكون تاريخ الاستحقاق 5 ديسمبر 2025 وتاريخ التوزيع 19 ديسمبر 2025.

لمزيد من المعلومات:

شركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع -REIT" (علاقات المستثمرين)

منى زهر الدين

ENBDREITIR@EmiratesNBD.com

3034 509 4 (0) 971+

سكرتير الشركة

كاثرين ميلر

cosecme@equiomgroup.com

إيكيوم لخدمات الشركات

3900 446 4 (0) 971+

آي بي إكسيليرا (للعلاقات العامة)

عريف ذو الكفلِ

Arief.Zulkifli@ipexcellera.com

3431 906 58 (0) 971+

نبذة عن شركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع

تُعتبر شركة اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع هو صندوق استثمار عقاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة ("مدير الصندوق" - خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية)، المدرجة في ناسداك دبي تحت رمز ENBDREIT. اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع هي شركة استثمارية مغلقة أسسها مدير الصندوق للاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع بمدة غير محدودة، وقد تم تأسيسها في مركز دبي المالي العالمي من قبل مدير الصندوق في 18 يوليو 2016 بموجب قانون الشركات باسم " صندوق الإمارات للعقارات – المحدود " تحت رقم التسجيل 2209. قام الصندوق بعد ذلك بتغيير اسمه إلى " اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) المحدود "ولاحقًا اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع بما يتماشى مع قانون الشركات الجديد في مركز دبي المالي العالمي. يتم تصنيف اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع بموجب قانون ولوائح سلطة دبي للخدمات المالية على أنه صندوق عام وصندوق محلي وصندوق إسلامي وصندوق عقارات وصندوق استئماني للاستثمار العقاري (REIT). تم إنشاء اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع بهدف استثماري رئيسي يتمثل في تحقيق عوائد على الدخل وزيادة رأس المال من الأصول العقارية. يخطط اي ان بي دي "ريت" (سي إي آي سي) ش.م.ع لتحقيق أهدافه من خلال الاستراتيجيات التالية: (1) عمليات الاستحواذ الحكيمة مع التركيز على تحقيق التنويع. و (2) إدارة الأصول وتعزيزها بشكل فعال. للمزيد من المعلومات قم بزيارة: www.enbdreit.com

محفظة العقارات

العقارات المكتبية:

برج الثريا 1 (مدينة دبي للإعلام)

برج مكاتب مؤلف من 29 طابق وطابق أرضي، يتميز بموقعه المميز في مدينة دبي للإعلام مع إطلالة على منطقتي برشا هايتس ونخلة الجميرا.

برج ضمان (مركز دبي المالي العالمي)

تمتلك شركة الإمارات دبي الوطني ريت طابقين ونصف من هذا المبنى بالكامل، (وهي الطوابق 10 و14 ونصف الطابق 15) في القسم المخصص للمكاتب من البرج، الذي يقع في مركز دبي المالي العالمي.

المبنى رقم 49 (مدينة دبي الطبية)

مجمع مكاتب مؤلف من خمسة طوابق وطابق أرضي يقع في المنطقة الحرة لمدينة دبي الطبية.

المبنى رقم 25 (مدينة دبي الطبية)

مبنى مكاتب مؤلف من ستة طوابق وطابق أرضي يقع في المنطقة الحرة لمدينة دبي الطبية.

مبنى ذا إيدج (مدينة دبي للإنترنت)

مبنى مكاتب مؤلف من ستة طوابق وطابق أرضي، يتميز بموقعه الفريد في مدينة دبي للإنترنت.

العقارات السكنية:

أريبيان أوريكس هاوس (برشا هايتس)

برج سكني مكون من 128 وحدة في منطقة برشا هايتس في دبي، ويتكون بشكل أساسي من شقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو أربعة غرف.

بن غاطي تيراسز (واحة دبي للسيليكون)

برج سكني يضم 201 وحدة سكنية و5 وحدات للبيع بالتجزئة في منطقة واحة دبي للسيليكون، وتم بناؤه بواسطة شركة مطورة تتمتع بسجل حافل.

العقارات البديلة:

سكن يونيسيت الطلابي (دبي لاند)

مبنى سكن الطلاب مجهز لاستيعاب 424 طالباً ويتميز بموقعٍ مناسب بالقرب من مدينة دبي الأكاديمية، ويقدم خدمات السكن للطلاب الملتحقين بجامعة المدينة. تم تأجيره بنسبة 100% لشركة GSA، وهي شركة عالمية لمساكن الطلاب.

مدرسة ساوث فيو (رمرام)

مدرسة ابتدائية وثانوية على مساحة 132,000 قدم مربع تعتمد المنهج البريطاني ويديرها فريق Interstar Education.

المرحلة الأولى من مركز سوق إكسترا (واحة دبي للسيليكون)

مركز مجتمعي في واحة دبي للسيليكون يمتد على مساحة أكثر من 36,820 قدم مربع قابلة للتأجير، ويتألف من 25 متجراً للبيع بالتجزئة مؤجرة بالكامل لشركات كبرى.

أبرز الأرقام*

قيمة محفظة العقارات 419 مليون دولار أمريكي صافي قيمة الأصول 242.6 مليون دولار أمريكي* (0.97 أمريكي لكل سهم) نسبة القروض إلى القيمة (على إجمالي قيمة الأصول) 43% الإشغال 96% متوسط مدة الإيجار غير منتهية الصلاحية للمحفظة (سنوات) 3.21 عدد العقارات 10 القطاعات مكتبية 71% سكنية 13% بديلة 16%

* جميع الأرقام كما في 30 سبتمبر 2025