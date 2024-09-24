دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت شركة "كورال"، الناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ، عن إغلاق جولة تمويلها الأولية بنجاح، حيث تمكنت من جمع 3 ملايين دولار، بفضل مجموعة من المستثمرين البارزين الذين يتمتعون بخبرة تتجاوز 40 عامًا في القطاع التقني.

حلول ذكية من أجل مستقبل أكثر استدامة

تقدم "كورال" منصة مبتكرة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعمل على أتمتة وتبسيط إدارة الانبعاثات الكربونية بدءًا من جمع البيانات، مروراً بتقييم البصمة الكربونية وإعداد التقارير، وصولاً إلى تقديم حلول تعويض الكربون، في منظومة شاملة تسهّل على الشركات إدارة استراتيجياتها البيئية. تقدم المنصة أيضاً للشركات العاملة في التجارة الإلكترونية خاصية "التكامل السهل" لتعويض الانبعاثات الكربونية في مرحلة الدفع، مما يمنح العملاء تجربة تسوق مستدامة. وإلى جانب ذلك، توفر تكنولوجيا البلوك تشين تتبعاً دقيقاً وشاملاً لدورة حياة ائتمانات الكربون، وتدقيقاً فورياً لحلول التعويض لضمان أعلى مستويات الشفافية والجودة.

وأعرب دانييلي سيليري، مدير المنتجات والاستراتيجية في "كورال"، عن سعادته لإتمام جولة التمويل الأولية قائلاً: "نحن فخورون بإتمام جولة التمويل هذه، ونشكر مستثمرينا على دعمهم وثقتهم في رؤيتنا المستقبلية. هذا التمويل سيمكننا من توسيع منصتنا، وتنمية فريقنا، وتسريع مهمتنا لجعل الحياد الكربوني أمراً ممكناً وشفافاً للشركات حول العالم."

شراكات استراتيجية و توسع عالمي

أقامت "كورال" شراكات استراتيجية مهمة، أبرزها التعاون مع شركة "نيسان"، حيث قامت بتقديم خدمات حساب البصمة الكربونية وحلول التعويض لفريق "فورمولا إي" التابع للشركة منذ العام الماضي. كما أن نظام إدارة الانبعاثات (EMS) من "كورال" يتم اعتماده حالياً من قبل عدد متزايد من الشركات الكبرى، بالإضافة إلى شراكات عالمية مع منظمات مناخية رائدة.

من جهته، قال يورجن هوبرث، مدير العمليات والأبحاث في "كورال": " إن ما يميز منصتنا ليس فقط الحديث عن الذكاء الاصطناعي أو البلوك تشين كموضوعات شائعة، ولكن تطبيقهما بشكل عملي وفعّال كأدوات أساسية في منصتنا. هذا يمكننا من تبسيط عملية جمع البيانات وتحليلها وتقديم تقارير دقيقة وذات قيمة مضافة للعملاء. ومع توقعات بنمو سوق الكربون بشكل كبير بحلول عام 2030، نحن في موقع ممتاز لمساعدة الشركات في تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة."

تخطط "كورال"، بعد نجاح هذه الجولة التمويلية، لإفتتاح مكتب جديد في أبوظبي، إضافة إلى تعزيز فريق الخبراء لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق العالمية.

عن كورال

"كورال" هي شركة تكنولوجية مقرها الإمارات العربية المتحدة، تعمل على إعادة تعريف كيفية إدارة الشركات لانبعاثاتها الكربونية. تُبسط المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عملية تتبع الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الاستشاريين الخارجيين، مما يُمكّن الشركات من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تأثيراتها المناخية. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة ميزة تعويض الكربون بنقرة واحدة مع ضمان الشفافية الكاملة عبر تكنولوجيا البلوك تشين. كما تتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ "كورال" دمج حلول تعويض الكربون في الوقت الفعلي على منصات التجارة الإلكترونية، مما يجعل العمليات المستدامة أكثر سهولة للشركات في قطاعات متعددة مثل التوصيل والسياحة والخدمات. مع مكاتب في دبي وقريباً في أبوظبي، وشبكة عالمية متنامية، تلتزم "كورال" بجعل الاستدامة ممارسة سائدة في كل مكان.

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