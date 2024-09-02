الإمارات العربية المتحدة، دبي: تفخر أمنكس إنترناشونال، الرائدة في الحلول والخدمات الرقمية المتكاملة، بالإعلان عن مشاركتها في فعاليات مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3. وتبرز مشاركة أمنكس في الفعالية مدى التزامها بالبقاء في صدارة التطور التقني ودعم المؤسسات في التعامل مع تعقيدات المشهد الرقمي.

تستعرض أمنكس مجموعة واسعة من التقنيات المتطورة، بما فيها الذكاء الاصطناعي الحواري، وعمليات التعدين، والميتافيرس والواقع الممتد، وأتمتة عمليات الروبوتات، والتوأمة الرقمية، وحلول الرؤية الحاسوبية، إلى جانب الأجهزة التي تعمل بتقنية HOT Systems Hardware Optimized. ومن الجدير بالذكر أن أمنكس هي الشركة الوحيدة في المنطقة التي تقدم حلول الذكاء الحواري كخدمة، والتي ستكون ميزة بارزة خلال الفعالية، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية الفريدة والمصممة لمساعدة العملاء على فهم قيمة الذكاء الاصطناعي وأهميته.

في تعليقه على الأمر قال وليد جمعة، الرئيس التنفيذي لشركة أمنكس إنترناشونال: "نؤمن في أمنكس بأن المستقبل الواعد من نصيب كل من يواكب التغيير. ونظرًا لكون تقنيات الذكاء الاصطناعي والويب 3 بالغة الأهمية للتحول الرقمي، فإننا نحرص على تزويد الشركات بالمعرفة والأدوات اللازمة للبقاء في صدارة المنافسة في عالمنا الرقمي. ستتيح لنا المشاركة في مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3 فرصة التواصل مع العملاء الحاليين والمحتملين، واستعراض حلولنا الفريدة التي تعزز الابتكار والكفاءة وتدعم النمو."

يشار إلى أن العديد من المؤسسات تواجه تحديات في تكامل الذكاء الاصطناعي والويب 3 ضمن عملياتها التشغيلية، بما في ذلك تحقيق العائد على الاستثمار وتعقيد التكامل والمخاوف الأمنية ومشاكل التوسع بالإضافة إلى نقص الخبرة. إلا أن حزمة أمنكس المتكاملة من خدمات وحلول التحول الرقمي مصممة لمواجهة تلك التحديات، حيث تقدم الشركة حلولًا قابلة للتوسع تتطور بمواكبة أعمال العملاء، وتهدف إلى إغلاق الفجوة المعرفية وضمان الانسجام مع مبادراتهم الرقمية.

وبفضل رؤيتها المستقبلية، تستكشف أمنكس باستمرار وسائل جديدة لتلبية احتياجات العملاء والحرص على تهيئتهم للنجاح في العصر الرقمي. وسيتواجد كبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء المختصين من أمنكس في الفعالية للتواصل مع قادة القطاع والمختصين والشركاء المحتملين.

نبذة عن امنكس:

امنكس شركة ملتزمة باحكام الشريعة الاسلامية و هي شركة رائدة في مجال توفير الحلول و الخدمات الرقمية والهندسة والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والخدمات المدارة، وتتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا وسجل حافل في جميع أنحاء العالم. تحتل أومنكس مكانة رائدة كمزود موثوق للحلول الشاملة التي تلبي مجموعة واسعة من المتطلبات الوظيفية في المؤسسات ذات الأحجام المختلفة، مما يتيح للعملاء الاستفادة من مستويات جديدة من ابتكار الخدمة وتجربة العملاء وزيادة الإيرادات. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https: //omnix.com/

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