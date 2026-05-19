دبي، الإمارات العربية المتحدة، استقطبت مبادرة "حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية" وهي واحدة من أكبر برامج دعم الابتكار وريادة الأعمال في الجامعات على مستوى العالم، وتنعقد سنوياً في دبي برعاية وتحت إشراف سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، 3 شركات ناشئة جامعية من سويسرا والولايات المتحدة ومصر أعلنت عن انتقالها إلى مرحلة التجارب التشغيلية والتوسع التجاري في دولة الإمارات.

وتنعقد المبادرة بمشاركة 100 شركة ناشئة يتم اختيارها من آلاف المشاركات من أرقى الجامعات حول العالم، ويتم تنظيمها بالشراكة بين مؤسسة دبي للمستقبل، ومركز دبي المالي العالمي، و"آرت دبي"، ومؤسسة "حسين سجواني – داماك الخيرية".

وستعمل شركات "أوكسارا" و"بي-فيتا" و"فيروفي.إيه آي" انطلاقاً من دولة الإمارات على توظيف أحدث الابتكارات العلمية في مجالات مراقبة الأمراض المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الحيوية الزراعية، ومواد البناء عالية الكفاءة.

منظومة متكاملة

وقال سعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: "نسعى من خلال مبادرة "حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية"، لبناء منظومة متكاملة تحوّل الأفكار والمشاريع الجامعية الواعدة إلى تطبيقات عملية وشركات مبتكرة قابلة للتوسع والنمو انطلاقاً من دبي". وأضاف: "يتمثل دور مؤسسة دبي للمستقبل في دعم هذه المسيرة بكل مراحلها، من الفكرة إلى التطبيق، عبر ربط المواهب العالمية بالشركاء المحليين وتحويل الإمكانات العلمية إلى أثر ملموس ومستدام يُسهم في تطوير مختلف القطاعات".

وبدوره قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يشكّل مجتمع المبتكرين الذي تجمعه هذه المبادرة العالمية فرصة استراتيجية لتعزيز تنافسية قطاعات الابتكار والريادة في دبي التي توفر نموذجاً تشاركياً تتكامل فيه الجهات الحكومية والشركات الخاصة والاستثمارية والشركات لدعم نجاح الابتكار." وتعكس مشاركتنا في مبادرة "حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية" قناعتنا بأن المنظومات الاقتصادية الأكثر استدامة تُبنى على القدرة على استقطاب ودعم والاحتفاظ بأفضل المبتكرين عالمياً.

ابتكارات مستقبلية

ستعمل شركة أوكسارا من المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ السويسرية على تحويل مخلفات البناء إلى مواد إنشائية عالية الأداء ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، باستخدام جزء بسيط من الطاقة مقارنة بالحلول التقليدية. ويمكن لهذه التقنية أن تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بقطاع البناء بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بعمليات إنتاج الأسمنت التقليدية.

وتعتمد شركة "بي-فيتا" من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في جمهورية مصر العربية على تقنيات حيوية حاصلة على براءات اختراع، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لإنتاج مواد خام طبيعية ومنخفضة التكلفة لقطاعات الزراعة والأغذية والصناعات الدوائية. وتكتسب هذه التقنية أهمية خاصة في ظل مساهمتها في إنتاج أسمدة تعالج النقص العالمي الناتج عن اضطرابات سلاسل التوريد الدولية.

وتطور شركة "فيروفي. إيه آي" من جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية تطبيقها للهواتف الذكية بهدف الكشف عن عدة أمراض تنفسية من خلال تحليل أنماط صوت السعال وبالاعتماد على مجموعات بيانات فريدة وخوارزميات متقدمة وخبرات متخصصة، ما قد يسهم مستقبلاً في تحسين صحة مليار مستخدم في الدول النامية.

مشاريع من هارفارد وإمبريال كوليدج

ويواصل البرنامج، ضمن دورته المقبلة، استقطاب مشاريع وشركات ناشئة مبتكرة من أبرز الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، من بينها جامعة هارفارد وإمبريال كوليدج لندن وجامعة بتروناس للتكنولوجيا وجامعة ديوك. وبدعم من البرنامج، تخوض هذه المشاريع حالياً مراحل متقدمة من المناقشات مع جهات رائدة في دولة الإمارات بهدف إطلاق أعمالها محلياً اعتباراً من النصف الثاني من عام 2026.

دعم شامل

ويوفّر البرنامج للمؤسِّسين الأكاديميين التمويل والخبرات التجارية والدعم المتخصص، إلى جانب إدارة شراكات صناعية بشكل مباشر لتحويل الأبحاث العلمية إلى حلول متوافقة مع احتياجات الأسواق والقطاعات المختلفة. وتبدأ هذه الرحلة من اختبار التكنولوجيا في بيئات واقعية، وصولاً إلى تأسيس الشركات وتنفيذ المشاريع التجارية وتحقيق النمو المستدام. ويعتمد البرنامج نهجاً عملياً يوازن بين تقليل المخاطر والتركيز التجاري، من خلال العمل المباشر مع المؤسسين لتطوير الأسس اللازمة للتعاون مع الشركاء التجاريين والمستثمرين خلال البرنامج وبعده.

دعوة للمشاركة

وتم فتح باب التقديم للمشاركة في الدورة المقبلة لمبادرة "حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية"، والتي تدعو الخريجين والطلاب والباحثين من مختلف التخصصات والجامعات للمشاركة في معرض الابتكارات العالمي الذي تستضيفه دبي سنوياً.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول مبادرة "حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية"، عبر زيارة الموقع الإلكتروني: www.prototypesforhumanity.com

نبذة عن مبادرة "حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية":

يُقام برنامج "حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية" بتوجيهات من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل. وهو برنامج عالمي يدعو المبتكرين والباحثين وأصحاب الرؤى من الجامعات حول العالم إلى تطوير حلول تحويلية تعود بالنفع على البشرية.

وبدعم ورعاية سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، يهدف البرنامج إلى تعزيز الابتكار المستقبلي من خلال دعم النماذج الأولية والتجارب التشغيلية التي تعالج التحديات العالمية الملحّة، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار.

يحظى البرنامج بدعم شركاء استراتيجيين هم مؤسسة دبي للمستقبل ومؤسسة حسين سجواني – داماك، إلى جانب الشريك المؤسس مركز دبي المالي العالمي، ويقوده برنامج "ابتكارات للبشرية" (إحدى مبادرات مجموعة آرت دبي). ويربط البرنامج طلاب الجامعات وأساتذتهم بالجهات الحكومية والقطاعات الصناعية والمستثمرين المحتملين حول العالم، بهدف تسريع نمو أفكارهم المبتكرة.

ومن خلال معرضه السنوي في "منطقة 2071" بأبراج الإمارات، يستعرض البرنامج أفضل 100 ابتكار، بما يسهم في تعزيز التنمية المجتمعية ودعم ريادة الأعمال وتوسيع الأسواق. ومن خلال رعاية المواهب وتحويل الأفكار المبتكرة إلى واقع، يسعى البرنامج إلى بناء مستقبل أفضل من دبي إلى العالم.

نبذة عن مؤسسة دبي للمستقبل:

تعمل مؤسسة دبي للمستقبل على استشراف وصياغة مستقبل دبي ضمن إطار تعاوني شامل ومترابط. نحن نسعى لاستباق التحديات واستكشاف الفرص الجديدة، ونهدف إلى جعل دبي من أكثر مدن العالم استعداداً للمستقبل وطرفاً فاعلاً في تشكيل مستقبل أفضل للجميع. يتركز هدفنا الرئيسي في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لتصميم مستقبل ملهم، متقدم، ومستدام، حيث نقوم بجلب مستقبل دبي إلى الحاضر، ووضع سابقة ملهمة للمدن التي تركز على المستقبل. من خلال نهجنا الطموح والجريء، نرسخ ثقافة تتبنى استشراف المستقبل كأسلوب حياة وعمل. كيف نقوم بذلك؟ نعمل على تعزيز دور دبي كمنصة عالمية لتجربة وريادة حلول المستقبل والتكنولوجيا، وجذب أفضل العقول المستشرفة للمستقبل عالمياً. بالتوازي مع ذلك، نتبنى التفكير الابتكاري والتكنولوجيا المتقدمة لتسهيل اعتمادها عبر مختلف القطاعات من خلال إنشاء شراكات مؤثرة تهدف إلى تطوير بيئات الأعمال والتشريعات بشكل مستمر. نحن نشجع العمل المشترك والتعاوني بين الشركاء والجهات المتعددة لدعم مجتمع الشركات الناشئة ورواد الأعمال، ونعزز ذلك بالتزامنا بتجربة المستقبل وتقديم تجارب غامرة تمكن الأفراد من عيش المستقبل في الوقت الحاضر. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.dubaifuture.ae.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي:

يُعتبر مركز دبي المالي العالمي من أبرز المراكز المالية العالمية وأكثرها تطوراً، حيث يُعد المركز المالي الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 72 دولة ويبلغ عدد سكانها حوالي 3 مليارات نسمة، مع ناتج محلي إجمالي يُقدر بـ 8 تريليون دولار أمريكي. يتمتع المركز بخبرة تمتد لعشرين عاماً في تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار بالمنطقة، ويربط بين الأسواق الناشئة واقتصادات آسيا وأوروبا والأمريكيتين عبر دبي. يضم المركز هيئة تنظيمية مستقلة معترف بها دولياً ونظاماً قضائياً يعتمد على القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى أكبر نظام بيئي مالي في المنطقة، يضم أكثر من 39 ألف متخصص في أكثر من أربعة آلاف و900 شركة مسجلة، مما يجعله وجهة رائدة للمواهب الصناعية المتنوعة. يهدف المركز إلى قيادة مستقبل التمويل عبر التكنولوجيا المتطورة والابتكار والشراكات. اليوم، يُعد مركز دبي المالي العالمي محوراً للمستقبل المالي العالمي، حيث يقدم بيئة شاملة للتكنولوجيا المالية ورأس المال الاستثماري، بما في ذلك حلول ترخيص فعّالة، وتنظيم ملائم، وبرامج تسريع مبتكرة، وتمويل للشركات الناشئة. كما يضم المركز مجموعة متنوعة من المتاجر والمطاعم العالمية، إلى جانب مشهد فني وثقافي نابض بالحياة، ما يجعله وجهة مفضلة للأعمال وأسلوب الحياة في دبي. للمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني difc.ae أو متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي لينكدإن وتويتر @DIFC.

نبذة عن مجموعة آرت دبي:

مجموعة آرت دبي هي شراكة تجارية بين القطاعين العام والخاص تأسست في عام 2007. تتخصص المجموعة في تنظيم وتقديم المعارض والمهرجانات الإبداعية المتميزة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تجمع بين الجماهير العالمية وتوفر منصات للتواصل الاجتماعي والثقافي، مما يسهم في دعم ونمو الاقتصاد الإبداعي المحلي.

تتمثل رؤية مجموعة آرت دبي في بناء أنظمة بيئية مزدهرة تتمتع بتأثير عالمي من خلال مبادرات شاملة تشمل تنظيم فعاليات عالمية المستوى، وتكليف المواهب الإبداعية، وتقديم برامج تطوير مهني مبتكرة، بالإضافة إلى توفير الخبرة للصناعات الثقافية والمهنية في المؤسسات الخاصة والحكومية.

تضم المجموعة الآن أكثر من 30 مبادرة متنوعة، منها معرض "آرت دبي"، الذي يُعتبر المعرض الفني الدولي الرائد في الشرق الأوسط، و"أسبوع دبي للتصميم"، الذي يُعد أكبر مهرجان إبداعي في المنطقة، إلى جانب مبادرة "ابتكارات للبشرية" التي تركز على الابتكار الإنساني.

