دعمًا لشركات التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية

"ميراك المالية" تقود جولة التمويل الأولى التي جرت بمشاركة "غلوبال 500" و"مساس"

شركة نظام التشغيل التسويقي المبتكر للعلامات التجارية تطلق عملياتها في البرازيل بالتزامن وتوسّع حضورها في مصر والمملكة العربية السعودية

باستخدام "كونڤيرتد إن"... إدارات التسويق لشركات التجارة الإلكترونية الصغيرة والمتوسطة تضاعف متوسط العائد على النفقات الإعلانية وتقلّل تكاليف كسب العملاء بـ 40%

"كونڤيرتد إن" تستخدم التمويل لتطوير منصتها وتعيين موظفين مهمين

القاهرة، مصر: أعلنت شركة "كونڤيرتد إن"Convertedin ، المختصة بنظام التشغيل التسويقي لعلامات التجارة الإلكترونية، يحمل الاسم نفسه، عن نجاحها في جمع ثلاثة ملايين دولار من مستثمرين عالميين وإقليميين في جولة تمويل قادتها الشركة "ميراك المالية"، وشهدت مشاركة كل من شركة "غلوبال 500" ومجموعة أبناء محمد صالح السيف (مساس).

وصُمّم النظام "كونڤيرتد إن" لخدمة العلامات التجارية والشركات التي ترغب في استخدام منصة واحدة لإطلاق حملات تسويقية وترويجية قابلة للتطوير ومصمّمة وفق احتياجاتها، بُغية إحداث التحوّل في تجربة العملاء، وتحقيق نتائج قابلة للقياس، وزيادة العائدات. وتعمل "كونڤيرتد إن" اليوم مع مئات العلامات التجارية المحلية والمتعددة الجنسيات في أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.

وبهذه المناسبة، قال محمد فرجاني الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "كونڤيرتد إن"، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم، بحاجة ماسّة إلى الأدوات المناسبة التي تمكّنها من إحداث التحوّل في تجربة العملاء وزيادة العائدات، ضمن مساعيها الرامية إلى تطوير خدمات التجارة الإلكترونية، موضحًا بأن العلامات التجارية لم تعد بحاجة إلى بنية تحتية معقدة ومكلفة للتسويق المرتكز على البيانات، بفضل النظام "كونڤيرتد إن". وأضاف: "نجحنا في بناء نظام تشغيل تسويقي أصبح اليوم الخيار المفضل لمئات العلامات التجارية المحلية والعالمية، حتى غدونا شركة تستند في عملها على أسس متينة، ويشرّفنا أن ندخل في علاقات شراكة مع مستثمرين عالميين روّاد مع شروعنا في المرحلة التالية من النمو".

وتتعامل العلامات التجارية مع كميات هائلة من البيانات المجزأة، نتيجة تحوّلها إلى التجارة الإلكترونية. وتساعد "كونڤيرتد إن"، بفضل تقنيتها المتقدمة، على توحيد بيانات الطرف الصفري (التي يقدّمها المستخدم عمدًا) والطرف الأول (التي تُجمع على أساس سلوك المستخدم عند زيارته لموقع ويب)، وإضفاء المزيد من القيمة على الأعمال التجارية، وخلق الكفاءات التسويقية، والتركيز على زيادة العائدات.

وتمكّنت العلامات التجارية، في المتوسط، من زيادة العائد على النفقات الإعلانية بمقدار الضعفين في حين خفّضت تكاليف كسب العملاء بنسبة 40 في المئة، وذلك باستخدام النظام "كونڤيرتد إن". ويشمل عملاء الشركة أسماء بارزة من قطاعات السيارات والرعاية الصحية والتكنولوجيا وغيرها.

من جانبه، قال أحمد الجبرين الشريك في ميراك المالية: "تزاید تبني التجارة الإلكترونية، یدفع الشركات للتنافس على كسب العملاء، وفي الغالب تفتقر شركات التجارة الإلكترونية للقدارت و الخبرات اللازمة للاستفادة من الموارد و البیانات لجذب العملاء و دعم نمو مبیعات الشركة. كما أن بیئة التسویق الرقمي دائمة التغیر تزید من التعقید والصعبة التي تواجھھا شركات التجارة الإلكترونية. لذلك نحن فخورون بدعم شركة "كونفرتد إن" لقدرتھم على بناء وتقديم حلول تقنية بجودة عالمية في مجال التسويق الرقمي و تحسین كفاءة جذب العملاء و المساھمة في نمو قاعدة عملاء شركائهم. لدینا كامل الثقة في فریق الشركة و قدرتھم على خوض المرحلة التالیة من نمو الشركة حیث تسعى للتوسع على مستوى المنتجات و بشكل جغرافي في منطقة الشرق الأوسط و كذلك أمريكا اللاتينية"

ومن المقرّر، ضمن خطط "كونڤيرتد إن" التوسعية، أن تفتتح الشركة أول مكتب في أمريكا الجنوبية بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، في ضوء توقعات بنمو عائدات التجارة الإلكترونية في أمريكا الجنوبية إلى 167.34 مليار دولار بحلول العام 2025، بوجود 244.1 مليون مستخدم، ما يجعل الشركة مهيّأة لمساعدة الشركات على تسريع النمو وتوليد العائدات.

وتضع "كونڤيرتد إن" تصورات جديدة مبتكرة لسبل تفاعل العلامات التجارية مع عملائها وبناء علاقات راسخة تضمن استبقاءهم وتحافظ على خصوصيتهم، وذلك من خلال رسم مستقبل التسويق المرتكز على البيانات. ويساعد النظام "كونڤيرتد إن" على تعزيز التفاعل مع العملاء وإحداث التحوّل في العلاقة معهم، سواء الشخصية أو عبر الإنترنت، وذلك بتكامله مع أكثر من 10 منصات كبرى وشبكات إعلانية رئيسة للتجارة الإلكترونية.

ويمكن لجهات التسويق، بسهولة، تنفيذ الحملات التسويقية عبر الويب ونشر الإعلانات على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وعبر الرسائل النصية القصيرة وخدمات البريد الإلكتروني، والتمتّع بالقدرة على تتبع تحويل العائدات ونسبتها إلى مصادرها، وذلك باستخدام مجموعة من الأدوات التخصصية الرائدة.

يُذكر أن النظام متاح بلغات متعدّدة بينها العربية والإنجليزية، كما ستُطلق الشركة خدماتها باللغة البرتغالية قريبًا. وتعمل شركة "كونڤيرتد إن"، منذ إطلاقها في العام 2019، مباشرة مع مختلف العلامات التجارية، فيما تعمل أيضًا في إطار علاقات شراكة مع عدد من وكالات الإعلان والإعلام الرائدة.

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نبذة عن "كونڤيرتد إن"

يُعدّ النظام الذي تطوّره شركة "كونڤيرتد إن"، نظامَ تشغيل تسويقي مصمّمًا لدعم الشركات سريعة النمو عبر دفع مبيعات التجارة الإلكترونية وتنمية العائدات. وتضع الشركة ونظامها الخصوصية في المقام الأول، وتوحّد بيانات الطرف الصفري والطرف الأول والصفر لتيسير عمليات التسويق في العالم الرقمي. ويمكن للعلامات التجارية، من خلال التفاعل مع العملاء عبر نقاط اتصال متعددة، أتمتة إنشاء الحملات وإطلاقها وتحسينها على قنوات مختلفة. يقع المقرّ الرئيس للشركة في مصر، ولها مكاتب في المملكة العربية السعودية والبرازيل. يمكن زيارة الموقع www.converted.in لمعلومات أوفى.