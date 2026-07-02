الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "ماجنا إيه آي" (Magna AI)، المتخصّصة في الذكاء الاصطناعي السيادي، والمُنشأة بالشراكة مع "تريند مايكرو" و"ويسترون ديجيتال تكنولوجي القابضة"، والمدعومة بتقنيات "إنفيديا" المتقدّمة، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "Naver Innovation" ، الرائدة في تطوير حلول المدن الذكية والتوائم الرقمية، بهدف دعم جهود المملكة العربية السعودية في تطوير قدراتها بمجال الذكاء الاصطناعي السيادي.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال فعاليات "معرض الذكاء الاصطناعي العالمي 2026" في الرياض، بحضور الدكتور معتز بن علي، الرئيس التنفيذي لشركة"Magna AI" ، وياسر العبيدان، الرئيس التنفيذي لشركة."Naver Innovation"

تأتي الشراكة في وقت تواصل فيه المملكة ترسيخ مكانتها كقوة عالمية صاعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال استثمارات ضخمة في هذا القطاع، مع التركيز على تطوير حلول آمنة وموثوقة، وتهيئة البيئة المناسبة للابتكار. وقد عكست نتائج تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2026، الصادر عن معهد ستانفورد المتخصص في أبحاث هذه التقنيات المتقدمة، أثر هذه الجهود بكشفها عن حصول السعودية على المركز الأول عالميًا في مجالات حماية أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتأمين البيانات والحفاظ على خصوصيتها، إضافة إلى تمكين المرأة في هذا القطاع.

ومع تنامي أهمية الذكاء الاصطناعي كركيزة استراتيجية وطنية، تزداد الحاجة إلى بناء منظومة سيادية تتيح للدولة إدارة هذه التقنيات وفق أولوياتها ومتطلبات الأمن السيبراني، بما يدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويعزز مكانة المملكة في ريادة التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان على بحث فرص تطوير بنية تحتية موثوقة للذكاء الاصطناعي ومنصات آمنة، بما يعزز القدرات السيادية التي تمكّن الجهات الحكومية والمؤسسات من تصميم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإدارتها بصورة مستقلة، مع الحفاظ على أمن البيانات، واستمرارية الخدمات، والالتزام بالمتطلبات التنظيمية. ويأتي ذلك من خلال توظيف الإمكانات المتكاملة التي توفرها "Magna AI" في مجال الذكاء الاصطناعي السيادي، إلى جانب الخبرة المحلية لشركة "Naver Innovation"، لمساعدة المملكة على تعزيز إمكاناتها الوطنية، وتوسيع استخدام هذه التقنيات في مختلف القطاعات.

كما تستهدف الشراكة مساعدة المؤسسات والجهات الحكومية على الانتقال من التخطيط والتجارب الأولية إلى التطبيق الفعلي للذكاء الاصطناعي، عبر بيئة تشغيل آمنة وقابلة للتوسع وتدار محليًا وفق متطلبات الحوكمة. كما توحد الشراكة البنية التحتية والحلول الذكية وآليات حماية البيانات والأنظمة ضمن إطار عمل متكامل، بما يحقق قيمة اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد للمملكة، ويسهم في مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وبهذا الصدد، أكد الدكتور معتز بن علي، الرئيس التنفيذي لشركة"Magna AI" ، أن بناء القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي بات يوازي في أهميته تشييد البنية الأساسية للثورات الصناعية السابقة، مشيرًا إلى أن امتلاك هذه الإمكانات سيحدد مكانة الدول في الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة. وقال: "من خلال تعاوننا مع شركة "Naver Innovation"، نضع الأسس التي تمكّن الحكومات والمؤسسات من ابتكار حلول الذكاء الاصطناعي، وتوسيع استخدامها، بما يواكب طموح المملكة العربية السعودية في قيادة الجيل المقبل من اقتصاد الذكاء العالمي."

جدير بالذكر أن "Magna AI" تشارك في "معرض الذكاء الاصطناعي العالمي 2026" في الرياض بصفتها الراعي الرئيسي، حيث تستعرض منظومتها المتكاملة للذكاء الاصطناعي السيادي، ودورها في مساعدة الحكومات والمؤسسات على استخدام التقنيات الذكية بصورة أكثر تقدمًا، بما يدعم التطور الرقمي في المملكة.

نبذة عن "ماجنا إيه آي (Magna AI) "

تُعدّ "ماجنا إيه آي (Magna AI)" شركة عالمية متخصّصة في تطوير الحلول والتقنيات والخدمات التي تمكّن المؤسسات والحكومات من التحوّل نحو نماذج تشغيل أكثر ذكاءً وكفاءة، وتغطي أنشطتها سلسلة القيمة كاملة، بما يدعم بناء مستقبل الذكاء السيادي. ومن خلال نهجٍ موحّد يشمل الاستراتيجية والهندسة والتكامل والتشغيل، توفّر الشركة بنية تحتية آمنة، وتطبيقات متقدمة، وخدمات مرنة تُسهم في تحقيق تحوّل مؤسسي شامل وقابل للتوسّع بشكل يمكن قياسه على المدى الطويل. وتعتمد "ماجنا إيه آي" في قدراتها التقنية على شراكات استراتيجية وتقنيات متطورة من شركات "إنفيديا" و"ويسترون ديجيتال تكنولوجي القابضة" و"تريند مايكرو"، بما يمكّن المؤسسات والحكومات من التطوّر بثقة نحو مستقبلٍ ذكيّ ومرن وأكثر استعدادًا للمتغيرات.

لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني:magnaAI.com

لمزيد من المعلومات (للجهات الصحفية فقط):

رؤى أنور ، بروجلوبال

E: roaa.anwar@proglobal.ae

نبذة عن شركة "Naver Innovation"

تأسست شركة NAVER Innovation في عام 2025 كمشروع مشترك بين NAVER Cloud وNHC ، بهدف دعم طموحات المملكة العربية السعودية في التحول الحضري من خلال منظومة رقمية متكاملة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تقدم الشركة حلولاً متكاملة للتحول الرقمي ترتكز على خمسة محاور استراتيجية. يتمثل المحور الأول في منصة التوأم الرقمي (Digital Twin) التي تتيح إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للمدن وتطبيق سيناريوهات ذكية تدعم التخطيط الحضري، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز اتخاذ القرار المبني على البيانات. أما المحور الثاني فهو التطبيق الفائق (Super App) المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يجمع خدمات الملاحة الذكية، والخرائط، والخدمات الحياتية ضمن منظومة رقمية موحدة وسلسة.

كما تعمل الشركة على تطوير بنية تحتية رقمية سيادية من خلال إنشاء مراكز بيانات جاهزة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفير بنية تحتية سحابية آمنة وقابلة للتوسع لدعم مستهدفات التحول الرقمي الوطني. كما تشمل محفظة حلولها حلول المباني الذكية (Smart Building Solutions) وحلول AI Factory ضمن منظومة متكاملة للتحول الرقمي.

ومن خلال توظيف أحدث التقنيات العالمية والخبرات المحلية، تسعى NAVER Innovation إلى تمكين المدن الذكية، وتعزيز الابتكار الرقمي، والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي مستدام يدعم مستقبل المملكة.

-انتهى-

#بياناتشركات