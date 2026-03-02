وقّعت مدينة السويق الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، (3) عقود استثمارية لإقامة مشاريع صناعية في قطاعات إنتاج الـبولي إيثيلين تيرفثالات من إعادة تدوير البلاستيك، وتكرير الزيوت الصناعية، وتعديل البوليمرات وصهر وتخزين البيتومين، حيث تقام هذه المشاريع على مساحة إجمالية تتجاوز الـ (11) ألف متر مربع، وبإجمالي حجم استثمارات يصل إلى (1.6) مليون ريال عماني كمرحلة أولية. حضر حفل التوقيع، المهندس داود بن سالم الهدابي، الرئيس التنفيذي لـ "مدائن".

وتعد مدينة السويق الصناعية في محافظة شمال الباطنة، أحدث المدن الصناعية التي أعلنت "مدائن" عن إنشائها خلال خطتها المرحلية (2026-2030)، حيث تعمل المؤسسة حالية على تحليل العروض الفنية والمالية للشركات المتقدّمة لمناقصة تنفيذ مشروع البنية الأساسية والمرافق للمرحلة الأولى من المدينة الصناعية، والذي يتضمّن إنشاء شبكة الطرق الداخلية، وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وغيرها من المرافق والخدمات الأساسية، كما تتضمّن المناقصة إنشاء عدة وحدات من البيوت المحمية (Greenhouses) لتطبيق تقنيات الزراعة المائية الحديثة بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الاستثمار الزراعي والصناعات المساندة، ومن المتوقع أن يتم البدء في أعمال تنفيذ هذا المشروع

خلال العام الجاري 2026، وتشكل مدينة السويق الصناعية إضافة نوعية إلى منظومة المدن الصناعية التابعة لـ "مدائن" لما تقدمه من فرص استثمارية متميزة وحوافز تنافسية تساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين، وتمكين رواد الأعمال من إطلاق مشاريع مبتكرة، إلى جانب تعزيز الإيرادات غير النفطية للاقتصاد الوطني، كما ستلعب المدينة دورًا مهمًا في تقليل التفاوت الجغرافي في توزيع الاستثمارات، إذ تشكل محافظة شمال الباطنة منطقة استراتيجية حيوية من الناحيتين اللوجستية والبشرية، ويُعد تأمين موارد البنية الأساسية والخدمات المساندة عاملان جوهريان لضمان استدامة النمو الصناعي والزراعي في المدينة الصناعية، وتحقيق بيئة استثمارية متكاملة ومستقرة تدعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقق مستهدفات رؤية عمان 2040.

