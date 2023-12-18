"ايشي" توفر مزايا متطورة مثل المزادات الإلكترونية، والمتاجر الافتراضية، وخدمات التوصيل، والذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلول الفريدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة رائدة تهدف إلى إرساء مفهوم جديد للتجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة، تستعد "ايشي" - وهي سوق جديدة للتجارة الرقمية مدعومة بتقنية الويب 3 – لإطلاق منصتها Ayshei.com رسمياً مطلع عام 2024 بدعم من شركة مداد القابضة وعدد من كبار المستثمرين. وفي ضوء النمو المتوقع للتجارة الإلكترونية في الدولة، والتي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 17.2 مليار دولار بحلول عام 2027، توفر هذه المنصة مساحة مبتكرة لمساعدة المستخدمين على شراء وبيع وعرض المنتجات والخدمات، وتشكل بذلك تحولاً جذرياً في مشهد الأسواق الرقمية.

وتتضمن منصة "ايشي" (والمقصود بالتسمية "أي شيء") عدداً من المزايا المتطورة بما فيها المزادات الإلكترونية، والمتاجر الافتراضية، وخدمات التوصيل، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلول الأخرى. كما توفر هذه المنصة المبتكرة للمستخدمين حلاً شاملاً لإجراء المعاملات والاتصالات بطريقة آمنة تلبي مختلف احتياجات المجتمع.

وبهذه المناسبة، قال محمد الشيبة المزروعي، الرئيس التنفيذي لمنصة "ايشي": " Ayshei.com ليست مجرد سوق إلكتروني فحسب، وإنما حقبة جديدة من التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات؛ حيث تهدف إلى تمكين الأعمال، وتعزيز الابتكار، وبناء مجتمع مزدهر. ونفخر بكونها أول منصة على هذا المستوى من الشفافية فيما يخص هيكليات الرسوم وعمليات الاشتراك. وندعو المستخدمين للانضمام إلى مجتمع ’ايشي‘ والاستفادة من فرصها الواسعة".

تتخطى "ايشي" مفهوم الأسواق الإلكترونية التقليدية لتدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والأعمال المنزلية. وستوفر المنصة متجراً افتراضياً شاملاً يوفر خدمات رئيسية مثل الرخص التجارية، والحسابات المصرفية، وبوابات الدفع، والخدمات اللوجستية (بما فيها التخزين الذاتي المتكامل) وخدمات التوصيل، فضلاً عن مساعدة الشركات على ترسيخ حضورها وتحقيق الازدهار في الفضاء الرقمي.

وتتبنى "ايشي" نموذجاً لا مركزياً قائماً على تكنولوجيا الويب 3 بما يضمن الأمان والشفافية للمستخدمين كافة. وتطبق المنصة تدابير أمنية متعددة، بما في ذلك التحقق من الملف الشخصي من خلال بطاقة الهوية الإماراتية، واستخدام الهوية الرقمية - UAE Pass، والمصادقة على المنتجات عالية القيمة، ومتابعة المعاملات المتقدمة، وفحص العقارات والسيارات.

كما تنفرد "ايشي" عن غيرها من المنصات بتوفير حلول ذكية في مجال بيع وشراء العقارات والمزادات وغيرها العديد من المجالات الأخرى. ويضمن نموذج المزادات المفتوحة الحصول على أفضل الصفقات للمستخدمين.

واختتم المزروعي حديثه بالقول: "تتمحور ’ايشي‘ في جوهرها حول المجتمع، حيث توفر لمستخدميها الجيل الأحدث من مزايا شبكات البيع بالتجزئة. ورغم تركيزها في المقام الأول على الإعلانات المبوبة والمزادات، إلا أنها ستوفر للمستخدمين العديد من المزايا الإضافية خلال العام تماشياً مع التزامها المستمر بالابتكار".

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لمحة عن "ايشي"

"ايشي" هي أول سوق إلكتروني قائم على تقنية الويب 3 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر للمستخدمين منصة جديدة ومبتكرة لشراء وبيع وعرض المنتجات والخدمات المختلفة. وبالإضافة إلى المزايا المتنوعة التي توفرها مثل الذكاء الاصطناعي، والتوصيل، والمزادات، والمتاجر الافتراضية وغيرها، تقدم المنصة كذلك حلاً شاملاً لإجراء المعاملات والدردشة بشكل آمن، مما يسهل تلبية احتياجات أي مجتمع مفتوح. وتبشر المنصة بإحداث نقلة نوعية في آليات عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والأعمال المنزلية في العالم الرقمي.