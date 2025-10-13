كامل الوزير: مارس مصر نموذج يحتذى به في الاستثمار المستدام

حسن الخطيب: يسعدني أن أشهد هذا الاستثمار المثمر والحكومة المصرية مستمرة في دعم الشركات الأجنبية للاستثمار في السوق المصري.

شانتال تمبلتون: الاستثمارات الجديدة تعكس ثقتنا في الاقتصاد المصري وتهدف إلى تعزيز الصادرات الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية

أسامة هلال: خطوط الإنتاج الجديدة ستمكننا من الوصول بحجم الإنتاج الي 65 ألف طن سنوياً، وتصنيع علامات شهيرة مثل مارس، سنيكرز، وباونتي محليًا لأول مرة.

القاهرة: افتتحت شركة مارس مصر خطوط الإنتاج الجديدة بمصنع الشركة في السادس من أكتوبر بإستثمارات تصل الي 280 مليون دولار ليصل حجم استثمارات الشركة بمصر الى أكثر من نصف مليار دولار، شهد الافتتاح حضور الفريق/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و المهندس/ عادل النجار محافظ الجيزة و السيد فرانك مارس، عضو مجلس إدارة شركة مارس العالمية، وشانتال تمبلتون، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأبي رحيمي، المدير الاقليمي للعلاقات الحكومية و الشراكات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس/ أسامة هلال، المدير التنفيذي لمصنع مارس مصر، إلى جانب عدد من القيادات العالمية و الاقليمية بالشركة.

يأتي افتتاح خطوط الإنتاج الجديدة في إطار استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تعزيز وجودها في السوق المصري، من خلال ضخ استثمارات جديدة وبناء أحدث تقنيات التصنيع بما يضمن زيادة القدرة الإنتاجية وتلبية الطلب المحلي المتزايد، إلى جانب زيادة قدرات الشركة على التوسع في التصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا و اوروبا.

وتستهدف خطوط الإنتاج الجديدة، الوصول بحجم الإنتاج الي ما يقرب من 65 ألف طن من منتجات الشوكولاتة سنوياً. وتأتي هذه الزيادة الكبيرة في الطاقة الإنتاجية استجابة للنمو المستمر في الطلب على منتجات الشركة داخل السوق المصري، إلى جانب خططها للتوسع في التصدير إلى الأسواق الخارجية، بما يساهم في دعم الصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية. ويُخصص أكثر من 90% من إنتاج المصنع للتصدير إلى أكثر من 50 دولة حول العالم، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للتصنيع والتوزيع.

يحتفل مصنع مارس مصر هذا العام بمرور 20 عامًا على تأسيسه، بعد أن بدأ رحلته في 2005 لتلبية احتياجات السوق المحلي، واضعًا معايير رفيعة للجودة والتميز في التصنيع. ومنذ 2016، تحول المصنع إلى مركز تصدير إقليمي يخدم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، ليصبح اليوم أحد المصانع العالمية المعتمدة لمارس. مع افتتاح الخطوط الانتاجية الجديدة، أصبح مصنع السادس من أكتوبر من أكبر خمسة مصانع لمارس على مستوى العالم، مما يؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتصنيع والتصدير، ويعكس كفاءة وإبداع فريق العمل المصري في قيادة صناعة الشكولاتة نحو التميز والابتكار عالميًا.

وخلال الافتتاح، قام السادة الوزراء والمسؤولون بجولة تفقدية داخل المصنع، رافقهم فيها السيد / ابي رحيمي، وعدد من قيادات الشركة، حيث تم استعراض أحدث التقنيات المضافة إلى منظومة الإنتاج، موضحاً مراحل العمل المختلفة بدءاً من استلام المواد الخام مروراً بعمليات التصنيع وفقاً لأحدث المعايير العالمية، وصولاً إلى التعبئة والتغليف بما يضمن أعلى مستويات الجودة.

من جانبه، أكد الفريق/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة عن فخره بنموذج أعمال شركة مارس مصر و الذي يعد نموذج يحتذى به في الاستثمار . كما أشاد الفريق كامل بدور شركة مارس في تعزيز و تطبيق مفاهيم تمكين المرأة و دعم المواهب المصرية الشابة بالشركة.

وختم معالي الوزير بتأكيده على أن مثل هذة الانجازات تضع مصر على الخريطة العالمية للتنمية الصناعية وتعزز من مكانة مصر التصديرية لدول العالم.

كما أوضح المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية :" أن هذه التوسعات تمثل نموذجًا للتكامل بين الاستثمار والإنتاج والتصدير، وهو النهج الذي تتبناه الدولة في رؤيتها الاقتصادية الجديدة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية. ولفت إلى أن الوزارة تعاونت مع وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار لتقديم الدعم الكامل للشركة في تنفيذ مشروعها الجديد، عبر تيسير الإجراءات وتفعيل الحوافز الاستثمارية المقررة، مؤكدًا أن المشروع يأتي ضمن موجة توسعات كبيرة للشركات الأمريكية العاملة في مصر خلال العام الحالي، في ضوء قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين"

أعربت شانتال تمبلتون، الندير العام لاقليم الشرق الأوسط وأفريقيا، عن سعادتها بافتتاح خطوط الإنتاج الجديدة بمصنع مارس في السادس من أكتوبر. وقالت: "حريصون على التوسع في مصر بفضل ما تتمتع به من مناخ استثماري جاذب وموقع جغرافي استراتيجي، وهو ما يجعلها قاعدة مثالية للتصنيع والتوزيع والتصدير إلى مختلف دول العالم، وخاصة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا".

وأكدت، أن مارس تلتزم بخمس مبادئ تمثل جوهر ثقافة الشركة منذ تأسيسها، وهي: الجودة باعتبارها أساس كل ما تقدمه، والمسؤولية التي تتحملها الشركة طواعية وتدعم الآخرين في تحملها، والمنفعة المتبادلة التي تضمن استدامة الشراكات، والكفاءة في إدارة الموارد، وأخيرًا الحرية التي يمنحها الأداء القوي للشركة لتواصل تشكيل مستقبلها".

وفي سياق متصل، قال المهندس أسامة هلال، المدير التنفيذي للمصنع: "يمثل افتتاح الخطوط الإنتاجية الجديدة في مصنعنا بالسادس من أكتوبر خطوة استراتيجية مهمة، حيث تم تصميمها وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية، بما يعزز من قدرتنا على تقديم منتجات عالية الجودة ومواكبة الطلب المتزايد في السوق المحلي و العالمي.

وأضاف: "وتُمثل هذه التوسعات جزءاً من استراتيجية مارس طويلة الأجل في مصر، والتي تركز على زيادة الاستثمارات ورفع الطاقة الإنتاجية والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية. كما تسهم في تعزيز الصادرات الصناعية والحفاظ على تنافسية المنتجات عالميًا، وهو ما يعكس التزام مارس بالسوق المصري كسوق استراتيجي."

وأوضح: "سيُمكن خط الإنتاج الجديد (FBL – Filled Bar Line) المصنع من إنتاج علامات شهيرة مثل مارس، سنيكرز، وباونتي محليًا لأول مرة، ومن المتوقع أن يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية السنوية إلى نحو "65 ألف" طن، بما يدعم تلبية الطلب المحلي وزيادة الصادرات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتوزيع منتجات الشركة."

جدير بالذكر أن شركة مارس بدأت استثماراتها في مصر في عام 2001 بضخ ما يزيد عن 200 مليون دولار وأصبحت من الشركات الرائدة في مجال تصنيع الحلويات والشوكولاتة. وتقدم الشركة للمستهلك المصري تشكيلة واسعة من العلامات التجارية الشهيرة، مثل: مارس، سنيكرز، باونتي، وجلاكسي، وتويكس.. وتُولي الشركة اهتمامًا كبيرًا بجودة منتجاتها، وتلتزم بأعلى معايير السلامة والأمان في عمليات التصنيع. وتُدرك الشركة مسؤوليتها تجاه البيئة، وتسعى جاهدة لتقليل تأثيرها من خلال استخدام تقنيات الإنتاج الصديقة للبيئة.

-انتهى-

#بياناتشركات