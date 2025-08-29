الشارقة، الإمارات العربية المتحدة :أعلن مطار الشارقة عن بدء تشغيل رحلات شركة الطيران "فلاي شام" إلى الشارقة اعتباراً من يوم الخميس 28 أغسطس 2025، في خطوة تعكس مكانة المطار كوجهة رئيسية للناقلات الإقليمية والدولية، وتضيف خيارات سفر جديدة أمام المسافرين، ضمن حرصه المستمر على توسيع شبكة الوجهات وتعزيز الروابط الجوية مع الدول الشقيقة.

وقد تم استقبال الرحلة الافتتاحية يوم الخميس 28 أغسطس، بحضور الدكتور أحمد الحمودي، مدير إدارة خدمة المتعاملين في هيئة مطار الشارقة الدولي، وحمدي خلف، المدير التجاري لشركة "فلاي شام"، إلى جانب عدد من المسؤولين والمدراء من كلا الجانبين.

ومن المقرر أن تُسيّر شركة فلاي شام 5 رحلات مجدولة أسبوعياً بين دمشق والشارقة، تصل عند الساعة 2:00 ظهراً وتُغادر عند الساعة 3:00 عصراً على متن طائرات إيرباص 320، بالإضافة إلى رحلتين أسبوعياً بين حلب والشارقة تصل عند الساعة 4:30 فجراً وتُغادر عند الساعة 5:30 صباحاً.

تعزيز الربط الجوي

أكد سعادة علي سالم المدفع أن إطلاق رحلات "فلاي شام" إلى الشارقة يمثل إضافة مهمة في مسيرة مطار الشارقة نحو التوسع الاستراتيجي وتعزيز شبكة الربط الجوي، حيث تسهم هذه الخطوة في تلبية الطلب المتزايد على السفر بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية، وتمنح المسافرين خيارات متنوعة ومرنة تسهّل تنقلاتهم وتعزز تواصلهم مع أسرهم وأحبائهم.

وأضاف سعادته: "نرحب بانضمام شركة فلاي شام إلى شبكة شركات الطيران العاملة عبر مطار الشارقة، الأمر الذي يعكس ثقة الناقلات الجوية بالخدمات المتكاملة والبنية التحتية المتطورة التي يوفرها المطار. وستواصل هيئة مطار الشارقة الدولي تنفيذ رؤيتها المتكاملة الرامية إلى تزويد المسافرين بتجربة سفر سلسة وآمنة، في إطار سعيها الدائم لاستقطاب وجهات جديدة وتوفير بيئة تشغيلية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز مكانة المطار كمركز إقليمي رائد في قطاع السفر والنقل الجوي.

خطوة استراتيجية

من جانبه أعرب الكابتن موسى بطرس، الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي شام" عن سعادته بالتعاون مع مطار الشارقة، أحد أبرز المطارات الرائدة في المنطقة. وقال: "إن إطلاق رحلاتنا الجديدة يمثل خطوة استراتيجية نحو توسيع شبكة وجهاتنا وتعزيز حضورنا في أسواق المنطقة، مشيراً إلى أن اختيار مطار الشارقة يعكس الثقة في مكانته كمركز عالمي متكامل حيث يتميز ببنية تحتية متطورة وخدمات عالية الجودة، مما يوفر لمسافرينا تجربة سفر سلسة ومميزة".

بناء شراكات

وتابع: " في "فلاي شام" نؤكد أهمية بناء شراكات مهمة مع مطارات عالمية مرموقة مثل مطار الشارقة، حيث سيسهم هذا التعاون في تسهيل حركة المسافرين، وتلبية الطلب المتزايد على وجهاتنا، مما يعزز الروابط مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن إطلاق هذه الرحلات يأتي في إطار الرؤية الهادفة إلى تقديم خيارات سفر آمنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، بما يلبي تطلعات العملاء ويتماشى مع خطط التوسع الإقليمي خلال المرحلة المقبلة".

وفي هذا الإطار، تواصل هيئة مطار الشارقة الدولي جهودها لاستقطاب شركات الطيران العالمية وتوفير منظومة خدمات متكاملة لدعم احتياجاتها وأهدافها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطيران، ويواكب أحدث التقنيات والأنظمة المطبقة في المطارات، مما يرسّخ مكانة الإمارة كمركز سياحي واقتصادي متنامٍ.

-انتهى-

