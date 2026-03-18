المنامة، البحرين، حصل بنك الإثمار، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، على شهادة تقدير دولية على عملياته في أمن المعلومات عندما تم منحه شهادة الآيزو 27001:2022، بعد نجاحه في عملية الانتقال من معيار آيزو 27001:2013.

إن عملية إصدار شهادة الآيزو تتطلب تدقيق صارم، أجري من قبل مكتب فيريتاس، على نظام إدارة أمن معلومات البنك. وقد قام مكتب فيريتاس بتقديم تفاصيل حول تقييم البنك حسب المعايير الجديدة لمتطلبات شهادة الآيزو 27001:2022.

وقد تسلم الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار السيد ميسان المسقطي شهادة الآيزو 27001:2022 من مدير الشهادة من مكتب فيريتاس السيدة شمسة كوسار، خلال حفل رسمي بالمقر الرئيسي للبنك في حضور رئيس إدارة الاستراتيجية والتحول وتطوير الأعمال السيد محمد أحمد بوجيري، والقائم بأعمال رئيس إدارة المخاطر السيد خليل العصفور، والمدير في إدارة أمن المعلومات السيد سينوج نصار، ومساعد مدير أول في إدارة تقنية المعلومات السيد حسين شهاب والمدير التنفيذي للمبيعات من مكتب فيريتاس السيد سيد زعيم خالد.

وقال السيد المسقطي: "إن الحصول على شهادة الآيزو 27001:2022 هي نتيجة تركيز بنك الإثمار على تبني وتطبيق أحدث المعايير العالمية وأفضل الممارسات لضمان فعالية وكفاءة وسرية وسلامة جميع العمليات اليومية. وأهنأ موظفينا على هذا الإنجاز ونجاحهم المتواصل في تبني وتطبيق المعايير العالمية وقد حظيت هذه الجهود بالتقدير من خلال حصولنا على شهادة الآيزو".

وأضاف السيد المسقطي: "في بنك الإثمار، لطالما نأخذ بعين الاعتبار أن بيانات العملاء ذات أهمية كبيرة، حيث أن تحديث أنظمتنا بما يتماشى مع شهادة الآيزو 27001:2022 المرموقة يؤكد على مدى حرصنا للمحافظة على أمن البيانات والعمليات. وسوف تزيد هذه الشهادة المعتمدة من ثقة العملاء وجميع الأطراف ذات الصلة، كما أنها تعكس قدرة بنك الإثمار على إدارة المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني وأمن المعلومات. بالإضافة إلى أنها تضع أساساً قوياً لمواصلة تقديم حلول وخدمات مصرفية جديدة ومبتكرة لعملائنا من الشركات".

ومن جهتها، قالت السيد كوسار: " يسرنا نجاح بنك الإثمار في الإيفاء بمتطلبات شهادة الآيزو 27001:2022، والتي توفر نموذجاً صارماً لإدارة أنظمة أمن المعلومات. ومن خلال نهجها الشامل، فإن المعايير تساعد في ضمان اعتماد ضوابط أمنية مناسبة والتي تحمي المعلومات المتعلقة بعملاء البنك وغيرهم من الأطراف ذات الصلة".

نبذة عن بنك الإثمار:

بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة) ("بنك الإثمار") هو بنك إسلامي يعمل في مجال الأعمال المصرفية للتجزئة ويتخذ من البحرين مقراً له، ومرخص من قبل مصرف البحرين المركزي ويخضع لإشرافه.

إن بنك الإثمار شركة تابعة بالكامل لشركة الإثمار القابضة ش.م.ب.، وأسهمها مدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي.

ويقدم بنك الإثمار مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تلبي الاحتياجات التمويلية والاستثمارية للمؤسسات. ويحتفظ بنك الإثمار بحضوره في أسواق خارجية من خلال شركتها التابعة، بنك فيصل المحدود (باكستان).

