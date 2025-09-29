مشروع Ten Islands يحقق نجاحاً استثنائياً بتجاوز المبيعات المستهدفة إلى 150% خلال أسبوع من الطرح.

يحقق نجاحاً استثنائياً بتجاوز المبيعات المستهدفة إلى 150% خلال أسبوع من الطرح. عرض أحدث مشروعات الأهلي صبور، بما في ذلك YOUD و Ten Islands و The Mornings ، Wadi Zaha لتقديم خيارات سكنية متكاملة تلبي احتياجات مختلف العملاء .

و و ، لتقديم خيارات سكنية متكاملة تلبي احتياجات مختلف العملاء استهداف تطوير السوق المصري من خلال الاستفادة من الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في القاهرة الكبرى والمدن الإقليمية والساحل الشمالي والبحر الأحمر .

القاهرة : اختتمت شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري مشاركتها الفاعلة في معرض Cityscape مصر 2025، الذي يُعد من أبرز المعارض العقارية في المنطقة، وأُقيم في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة حتى 27 سبتمبر. وجاءت هذه المشاركة في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها في السوق المحلي وعرض أحدث مشروعاتها المبتكرة.

وخلال أيام المعرض، استعرضت الأهلي صبور مشاريعها الرائدة، بما في ذلك YOUD وTen Islands وThe Mornings وWadi Zaha، والتي جسّدت نموذجاً متكاملاً للسكن العصري والمجتمعات المتكاملة محليًا وإقليميًا. وقد انعكس هذا الحضور القوي في النتائج، إذ سجّلت الشركة مبيعات تجاوزت 400 مليون جنيه خلال فعاليات المعرض، فيما حقّق مشروع “ten islands”إنجازاً استثنائياً بتجاوز مستهدفاته البيعية بنسبة 150% من الهدف. وأسهمت هذه النتائج في رفع إجمالي المبيعات المُحقَّقة منذ بداية عام 2025 إلى نحو 27 مليار جنيه، ضمن مستهدف سنوي قدره 32 مليار جنيه، وهو ما يعكس التزام الشركة بتقديم محفظة متنوعة من الوحدات بمفاهيم مشروعات متطورة تواكب الاحتياجات المتجددة للعملاء وتلبي تطلعات مختلف الأجيال والفئات العمرية، إلى جانب خدمات ومرافق متكاملة تضمن تجربة سكنية مميزة. وتؤكد هذه الحصيلة أن نجاح الأهلي صبور لا يقوم على استغلال الفرص المتاحة فحسب، بل على استراتيجية متطورة ترتكز على أربعة ركائز رئيسية: اختيار وجهات استراتيجية واعدة ، بناء شراكات تخلق قيمة، ابتكار مفاهيم مشروعات متجددة، والتوسع الإقليمي بتصدير الخبرة المصرية.

وعلى هامش فعاليات معرض Cityscape مصر 2025، شارك المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، في الجلسة النقاشية بعنوان "اكتشف فرص الاستثمار العقاري في مصر: الأسعار، والوجهات، والمنتجات العقارية"، التي جاءت ضمن سلسلة .Cityscape Talksوقد أدارت الجلسة الأستاذة نيرفين مجدي، العضو المنتدب لشركة بروبرتي فايندرز مصر، وبمشاركة الأستاذ هشام مهران، الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر. وخلال النقاش، أبرز المهندس أحمد صبور أن المعرض شهد توافداً كبيراً بحوالي 50 ألف زائر، وهو ما يعكس الاهتمام المتنامي بالسوق المصري والثقة المتزايدة في المشروعات العقارية المحلية. وأوضح أن هذا الحضور ليس مجرد رقم، بل يعكس حاجة السوق إلى مشروعات عالية الجودة قادرة على تلبية تطلعات مختلف شرائح العملاء.

وأضاف صبور: "حجم الطلب على الوحدات السكنية يتجاوز المعروض بشكل واضح، حيث تحتاج مصر إلى نحو مليون وحدة سنوياً، بينما يتم بناء نحو 650 ألف وحدة فقط، ما يشير إلى فرص استثمارية حقيقية للنمو في القطاع. هذا الفارق بين الطلب والعرض يفتح المجال أمام الشركات الرائدة مثل الأهلي صبور لتقديم مشروعات تلبي الاحتياجات المتنوعة للأسر والمستثمرين".

وتابع صبور: "لقد شهدت صادرات العقار المصري طفرة ملموسة، إذ ارتفعت من 500 مليون دولار قبل عامين إلى 1.6 مليار دولار حالياً، مع توقعات لتجاوز 4 مليارات دولار سنوياً، مدعومة بالإقبال المتزايد من المستثمرين الخليجيين والأوروبيين. التطوير العقاري لم يعد محصوراً بالقاهرة الكبرى، بل يمتد إلى المدن الإقليمية والساحل الشمالي والبحر الأحمر، فضلاً عن المدن الجديدة مثل زايد الجديدة والتجمع السادس وسفينكس الجديدة، ما يعكس تحول السوق المصري إلى وجهة استثمارية متكاملة ومزدهرة".

وأشار صبور إلى أن مفهوم "السكن الدائم" أصبح أكثر مرونة، حيث يتطور السكن وفقاً لاحتياجات الأسر من حيث الحجم والوضع الاجتماعي، ما دفع السوق لتقديم منتجات متنوعة ومتكاملة. وأضاف: "الأهلي صبور يعتمد بشكل كبير على الشراكات الاستراتيجية مع مطورين محليين، ما ساهم في إطلاق ثلاثة مشروعات جديدة خلال هذا العام، ويسمح لنا بتقديم مشروعات مبتكرة تلبي تطلعات مختلف العملاء وتدعم توجهنا نحو خلق مجتمعات حضرية متكاملة".

بهذه المشاركة، لا تكتفي الأهلي صبور بإبراز إنجازاتها الحالية، بل تؤكد التزامها بدفع حدود الابتكار وتعزيز مكانة السوق المصري كوجهة استثمارية واعدة على خريطة العقار الإقليمية والدولية.

نبذة عن شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري

شركة الأهلي صبور هي واحدة من أقوى الكيانات المصرية وأكثرها تأثيرًا في مجال التطوير العقاري، تأسست عام 1994 بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأهلي المصري. تمتلك الشركة محفظة عقارية ضخمة تصل الي 4,381 فدان، موزعة على أكثر من 65 مشروعًا متنوعًا في مواقع استراتيجية تشمل شرق وغرب القاهرة، الساحل الشمالي، والبحر الأحمر، بالإضافة إلى حضور بارز في السوق العربي. تشمل هذه المشروعات مجتمعات سكنية وتجارية وسياحية وإدارية وأندية رياضية واجتماعية، مما يجعلها علامة فارقة في قطاع التطوير المتكامل والخيار الأول لأكثر من 40,000 أسرة.

كجزء من رؤيتها للتوسع والهيمنة على السوق العقاري، أسست الأهلي صبور 19 شركة تابعة تقدم باقة من المنتجات والخدمات وحلولًا متكاملة تحت مظلة المجموعة، مما يعزز مكانتها كمنصة شاملة للتطوير العقاري المتطور.

ومن ضمن مساعي الأهلي صبور لترسيخ ريادتها الإقليمية وتصدير نموذجها الناجح في بناء المجتمعات الذكية المتكاملة، أطلقت الشركة مشروع "وادي زها" في سلطنة عُمان، والذي يُعد أول حضور لها خارج السوق المصري، وأول مراحل مدينة ذكية متكاملة تُقام على مساحة تقارب 100 فدان في مدينة السلطان هيثم. يضم المشروع أكثر من 3,500 وحدة سكنية، باستثمارات تُقدَّر بحوالي 90 مليون ريال عُماني، ويعكس التزام الأهلي صبور بالتوسع المستدام ونقل خبراتها إلى أسواق جديدة مع الحفاظ على أعلى معايير الابتكار وجودة الحياة.لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://alahlysabbour.com/en:

-انتهى-

#بياناتشركات