(عمان – الأردن) أعلنت مجموعة بنك الأردن نتائج بياناتها المالية الموحدة للعام 2025 التي أقرها البنك المركزي الأردني، مسجلةً أداءً مالياً قوياً يعكس متانة مركزها المالي ونجاح استراتيجيتها في النمو المستدام والتحول المؤسسي، رغم استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وسجلت المجموعة صافي ربح عائد لمساهمي البنك بلغ 44 مليون دينار، محققةً نمواً بنسبة 25.7% مقارنة بعام 2024. كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية من الفوائد والعمولات (بالصافي) بنسبة 10.8% لتصل إلى 177.7 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي الدخل نحو 190 مليون دينار بنمو نسبته 11.5%. وشكل النشاط التشغيلي للمجموعة ما يقارب 94% من إجمالي الدخل، الأمر الذي يعكس جودة واستدامة مصادر الإيرادات.

وجاء هذا النمو مدعوماً بنمو أعمال فروع البنك الخارجية، لا سيما في جمهورية العراق، حيث حققت العمليات في فروع العراق مؤشرات نمو إيجابية نتيجة توسع قاعدة العملاء وزيادة حجم الأنشطة المصرفية. ومن المتوقع أن يتعزز الحضور الإقليمي للبنك مع التشغيل المستهدف لفرعه في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2026، بما يفتح آفاقاً جديدة للنمو وتطوير الأعمال.

وعلى صعيد المركز المالي، ارتفعت موجودات البنك بنسبة 3.3% لتصل إلى 3.2 مليار دينار، فيما بلغت ودائع العملاء نحو 2.4 مليار دينار بزيادة نسبتها 6%، مما يعكس ثقة العملاء المتواصلة بالبنك. كما نمت محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 5% لتصل إلى 1.57 مليار دينار، في حين بلغت المحفظة الاستثمارية حوالي 317 مليون دينار. ووصلت حقوق مساهمي البنك إلى 518.1 مليون دينار.

وسجلت مؤشرات الربحية تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 8.4% مقارنة بنسبة 6.7% في عام 2024، كما ارتفع العائد على الموجودات إلى 1.4% مقارنة بنسبة 1.14% في عام 2024. وحافظ البنك على مستويات سيولة قوية فبلغ معدل نسبة تغطية السيولة 335.9%، فيما سجلت نسبة صافي التمويل المستقر 166.7%. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 19% بما يؤكد قوة القاعدة الرأسمالية للبنك.

وبناءً على نتائج البنك المالية فقد أوصى مجلس إدارة بنك الأردن بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 18% للعام 2025.

وتعقيباً على هذه النتائج أكد السيد شاكر فاخوري أن عام 2025 مثّل نقطة تحول في مسيرة البنك، مع تحقيق نمو مستدام مدعوماً بتحسن الربحية وتعزيز الجاهزية التشغيلية واستمرار التوسع والتحول المؤسسي.

وأشار إلى أن البنك واصل تطوير خدماته الرقمية وتعزيز تجربة العملاء من خلال توظيف التحليلات المتقدمة للبيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحديث العمليات التشغيلية ورفع كفاءتها. كما عمل على توسيع نطاق خدماته والتوسع الجغرافي، مستفيداً من الانفتاح الاقتصادي في السوق السوري وتعزيز حضوره في العراق بافتتاح ثلاثة فروع جديدة. إضافةً إلى استكمال متطلبات إطلاق عملياته في المملكة العربية السعودية من الجوانب التقنية والتشغيلية والتنظيمية.

وأضاف السيد فاخوري أن البنك سيواصل تنفيذ برنامج التحول المؤسسي في مجال الاستدامة، عبر تطبيق أفضل ممارسات (ESG) واستكمال تأسيس نظام الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMS)، بما يعزز جاهزية البنك لاغتنام فرص التمويل المستدام، ويدعم بناء نموذج أعمال أكثر مرونة ومسؤولية، يوازن بين تحقيق العوائد وتعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على المدى الطويل.

وفي الختام، أكد السيد شاكر فاخوري أن البنك سيواصل تنفيذ استراتيجيته لتعزيز النمو المستدام، من خلال التوازن بين النمو والربحية وتطوير الأعمال وتمكين الكوادر، إلى جانب المضي في خططه التوسعية دعماً لنمو المجموعة على المدى الطويل.

-انتهى-

#بياناتشركات