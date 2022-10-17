دخلت صيدليات أستر، التي تمثل ذراع البيع بالتجزئة في شركة أستر دي إم هيلث كير، في اتفاقية مشروع مشترك طويل الأمد مع مجموعة الحكير القابضة لإنشاء وتشغيل الصيدليات في المملكة العربية السعودية.

دبي: أعلنت أستر دي إم هيلث كير، إحدى أكبر مقدمي الرعاية الصحية المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند، عن توسعها في المملكة العربية السعودية من خلال صيدليات أستر. وعبر الشراكة مع مجموعة الحكير القابضة، تهدف صيدليات أستر، سلسلة الصيدليات الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، إلى إنشاء وتشغيل أكثر من 250 متجراً خلال فترة 5 سنوات وتسهيل الوصول للمنتجات الصحية والدوائية عبر قطاعات التغذية والعناية بالأطفال والعناية بالبشرة والرعاية الصحية المنزلية وغيرها. سوف يعمل كلا الشريكان من خلال هذه الشراكة على جلب منتجات صيدليات أستر عالية الجودة لخدمة احتياجات الرعاية الصحية للسكان المحليين في المملكة العربية السعودية. وترمي الشراكة إلى افتتاح المتاجر وتشغيلها في الشوارع الرئيسية والتجمعات والمراكز التجارية، وتبدأ بالرياض، العاصمة وأكبر مدن المملكة. فيما تهدف الشراكة في المرحلة الثانية إلى توفير سبل التصنيع الدوائي داخل المملكة لدعم رؤية السعودية 2030.

تدير أستر دي إم هيلث كير حالياً 446 صيدلية في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن، بما في ذلك 201 صيدلية في الهند تديرها Alfaone Retail Pharmacies Private Limited بموجب اتفاقية ترخيص العلامة التجارية. بدأت صيدليات أستر في الإمارات العربية المتحدة، وصارت اسماً ذائع الصيت وعلامة تجارية مفضلة لدى العملاء، بفضل سهولة الوصول إليها وتبنيها لسياسة تضع العميل على رأس أولوياتها. خلال السنة المالية الفائتة، سجلت صيدليات أستر 8 مليون زيارة عبر فروعها.

قال مؤسس أستر دي إم هيلث كير ورئيس مجلس إدارتها ومديرها التنفيذي، دكتور آزاد موبن، متحدثاً عن الدخول إلى سوق المملكة العربية السعودية: «إن أستر دي إم هيلث كير دخلت السعودية من خلال مستشفى آستر سند في الرياض عام 2016. وبوصفها الدولة الأكبر والأكثر سكاناً والأسرع نمواً بين دول مجلس التعاون الخليجي، قررنا تمديد وجودنا في المملكة. ونخطط لتوسعة نطاق وجودنا في مجال الرعاية الأولية من خلال صيدليات أستر، لخدمة السوق الكبير المتنامي، ونحن سعداء باتفاقنا مع مجموعة الحكير القابضة المرموقة على الشراكة في هذا المشروع لإنشاء 250 صيدلية بيع بالتجزئة في المرحلة الأولى.»

متحدثاً عن المشروع، قال نائب المدير التنفيذي لمجموعة الحكير القابضة، مشعل الحكير: «نحن مسرورون بهذا التعاون مع أستر دي إم هيلث كير المحدودة، إحدى أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي والهند. ويأتي هذا الاتفاق ضمن استراتيجية المجموعة التي تعكس خطوة جديدة تُضاف إلى المحفظة الاستثمارية للحكير القابضة في الأعوام المقبلة، وإضافة نوعية تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة الذي يركز بشكل رئيسي على صحة وسلامة البشرية.»

وبدورها، قالت أليشا موبن، نائب مدير إدارة أستر دي إم هيلث كير: «نحن في أستر نسعى دائماً إلى تقديم الرعاية فائقة الجودة وجعلها في متناول المجتمعات التي نخدمها، ومن هنا يأتي حرصنا على توفير خدمات رعاية صحية بأعلى المعايير وضمان سهولة حصول عملائنا على تلك الخدمات. يمثل دخول صيدليات أستر إلى المملكة العربية السعودية، عبر شراكة مع الحكير القابضة، تأكيداً على التزامنا تجاه شعب المملكة العربية السعودية بتوفير الخدمات الصحية لهم وجعلها أقرب ما تكون إليهم.»

تسعى صيدليات أستر، من خلال هذه الشراكة مع مجموعة الحكير القابضة، إلى توسعة نطاق وجودها ليمتد من الإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر والبحرين والأردن، ليشمل بلداناً أخرى، توفر فيها منتجات أصلية، سواء كانت دوائية أو غير دوائية، مقدمةً تجربة تضع العميل على رأس الأولويات.

تطمح صيدلية أستر في المملكة العربية السعودية إلى توفير صيدليات يسهل الوصول إليها في كل حي، لتفي بوعد علامتها التجارية «سنعاملك بشكل جيد»، كما تسعى باستمرار لأن تكون أقرب إلى عملائها لتتمكن من تحقيق هدفها.

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حول شركة أستر دي إم هيلث كير

أستر دي إم هيلث كير المحدودة هي واحدة من أكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية الخاصة التي تمتلك نشاطاً في دول مجلس التعاون الخليجي والهند. وبفضل تركيزنا البالغ على التميّز السريري، فإننا أحد الكيانات القليلة في العالم التي تتمتع بحضور قوي عبر الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية والرباعية من خلال 29 مستشفى و121 عيادة و446 * صيدلية و17 مختبراً و109 تجارب للمرضى مراكز في سبع دول، بما في ذلك الهند. لدينا أكثر من 27,200 موظف متخصص بما في ذلك 3,441 طبيباً و7,901 ممرضاً عبر المناطق الجغرافية التي نتواجد فيها، ونعد أصحاب المصلحة المختلفين لدينا وعداً بسيطاً، ولكنه قوي: «سنعاملك بشكل جيد.» نحن نصل إلى جميع القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال خدمات الرعاية الصحية المميزة لدينا عبر العلامات التجارية «أستر» و«ميدكير» و«أكسس».

ويتضمن ذلك 201 صيدلية في الهند تديرها Alfaone Retail Pharmacies Private Limited بموجب ترخيص علامة تجارية من أستر.

عن مجموعة الحكير

ارتبط اسم مجموعة الحكير بعالم الضيافة والترفيه لعقود. وهي الاسم الأول الذي يتبادر إلى ذهن الكثيرين عند ذكر السياحة في المملكة العربية السعودية أو العالم العربي. بدأت المجموعة عام 1975 استثماراتها في قطاعي الترفيه والضيافة برئاسة الشيخ عبد المحسن عبد العزيز الحكير. أسس الشيخ عبد المحسن عبد العزيز الحكير مجموعة الحكير لإدخال السعادة إلى كل بيت. امتدت رؤية الشيخ عبد المحسن لتشمل قطاعات جديدة بهدف تنويع أعمال الشركة، وتتواصل جهوده في تطوير الشركة في المملكة العربية السعودية والدول الاستراتيجية.

على مدار خمسة عقود، توسعت مشاريع المجموعة لتشمل 92 مركزاً ترفيهياً و35 فندقاً في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. تواصل المجموعة تطوير استثماراتها السياحية لتقديم أفضل ما قد تقدمه كبرى الشركات العالمية، من خلال جذب الخبرات وإقامة الشراكات التي تحسن عوائد الاستثمار وتحدث فارقاً كبيراً في مجالي الترفيه والضيافة. وسوف تواصل الشركة وضع استراتيجيتها بالتماشي مع «رؤية السعودية 2030».