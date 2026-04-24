دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت دبي للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 25%، بواقع 0.25 درهم للسهم الواحد، وذلك عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025. وتمت الموافقة على المقترح من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الثلاثين للشركة، الذي عقد بتاريخ 23 أبريل 2026. ويعكس هذا التوزيع الأداء المالي القوي للمجموعة، إلى جانب نهجها المنضبط في إدارة رأس المال، بالتزامن مع مسيرة دبي للاستثمار التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود من النمو المستدام وتوسيع الأعمال.

كما وافق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية على انتخاب تسعة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة، وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة والأنظمة والقوانين المعمول بها. ويضم أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون كلاً من: خالد جاسم محمد بن كلبان، أحمد سالم عبدالله سالم الحوسني، محمد سيف درويش أحمد الكتبي، فيصل عبدالعزيز الشيخ محمد الخزرجي، علي فردان علي الفردان، عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي ، حسين ناصر أحمد لوتاه ، خالد محمد علي الكمدة وهند عبدالرحمن قاسم محمد العلي.

وقال عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي، رئيس مجلس إدارة دبي للاستثمار، في كلمته خلال اجتماع الجمعية العمومية، أن المجموعة حققت أداءً قوياً خلال العام 2025، ويأتي هذا الأداء نتيجة تنفيذ منضبط وقاعدة إيرادات مستقرة، إلى جانب إسهامات من مختلف قطاعات الأعمال، بما في ذلك العقارات والاستثمارات المالية والتصنيع. وأشار إلى أن المجموعة تواصل الاستثمار على نحو استراتيجي في قطاعات دفاعية وأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والضيافة، لما توفّره من مرونة في المحفظة مع ضمان الاستقرار على المدى الطويل، مؤكداً أن تنويع الأنشطة يُعد من أبرز نقاط قوة دبي للاستثمار في التعامل مع دورات السوق المختلفة.

وفي إطار استشرافه للمرحلة المقبلة، أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن المجموعة تنظر بتفاؤل حذر إلى عام 2026، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي. ولفت إلى توقعات بأن يحافظ اقتصاد دولة الإمارات على استقراره خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن تنوّع محفظة أعمال دبي للاستثمار يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الخارجية، مع الاستمرار في التركيز على النمو المستدام على المدى الطويل.

كما شهد اجتماع الجمعية العمومية اعتماد جميع البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، والمقدمة من قبل مجلس إدارة دبي للاستثمار، وذلك وفقاً للأجندة التي وُزِّعت مسبقاً على المساهمين.

نبذة حول دبي للاستثمار ش.م.ع

دبي للاستثمار هي شركة اماراتية رائدة مدرجة في سوق دبي المالي، لديها أصول متعددة وتدير محفظة متنوعة من الشركات التي تدر عائدات مالية مستدامة لمساهميها. تأسست دبي للاستثمار عام 1995، لتصبح واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نجحت في إطلاق مشروعات جديدة وبدأت شراكات مع كيانات ديناميكية، مما خلق فرصاً استثمارية إستراتيجية في أنحاء عدة بالمنطقة. مع 15,724 مساهماً، ورأس مال مدفوع قدره 4.25 مليار درهم وإجمالي أصول بقيمة 23.28 مليار درهم، تعتمد الشركة في أعمالها على الاستثمار المدروس والخبرة العملية، لتحقيق التوسع وأن تكون محركاً موثوقاً لنمو الشركات داخل قطاعات مثل العقارات والتصنيع، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمارات، والخدمات. لدى المجموعة محفظة متنوعة من الشركات المملوكة كلياً وجزئياً. كما تعكس اهتمامات واستثمارات دبي الشركة تركيزها المستمر على تنويع الأعمال لدفع النمو بما يتماشى مع إتجاهات الصناعة المتطورة.

تركز دبي للاستثمار على الإستفادة من نقاط القوة في السوق مع الإهتمام بخلق فرص عمل دائمة وجديدة بنهج إستراتيجي وإبداعي طويل الأجل وتحقيق عائدات مستدامة وصولاً لتنمية رأس المال. وتتبنى الشركة استراتيجيات الاستثمار التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للإقتصاد والمجتمعات التي تعمل فيها. وتسعى المجموعة لتحقيق النمو من خلال عمليات الدمج والإستحواذ وتوسيع الأعمال لتحقيق اهدافها الإستراتيجية وخلق قيمة لأصحاب المصلحة. للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة: www.dubaiinvestments.com.

