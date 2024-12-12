العقود الجديدة تشمل إطلاق مجموعة فنادق كوريو باي هيلتون ومجموعة فنادق تابستري باي هيلتون لأول مرة في مصر، بالإضافة إلى منتجع يوفر الإقامة الشاملة

هيلتون تستهدف افتتاح فندق النيل هيلتون المعادي القاهرة في أوائل عام 2025

من المتوقع أن تسهم خطة التوسع الطموحة لهيلتون في خلق أكثر من 5,000 فرصة عمل عبر الجمهورية

القاهرة، مصر : أعلنت هيلتون، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز HLT، عن استراتيجيتها الطموحة لتعزيز محفظتها في السوق المصري وزيادة تواجدها 3 أضعاف، حيث تعاقدت لافتتاح 10 مواقع إضافية في مصر، ليصل عدد فنادقها تحت قيد التطوير إلى 25 فندقاً ضمن مظلة علاماتها التجارية الحائزة على جوائز عالمية في مجال الضيافة. وتقترب هيلتون من تحقيق هدفها المتمثل لعدد فنادقها العاملة في مصر إلى 40 فندقاً خلال السنوات المقبلة.

تتضمن التعاقدات الجديدة إطلاق مجموعة فنادق تابستري باي هيلتون للمرة الأولى في أفريقيا، بالإضافة إلى أول فندق ضمن مجموعة فنادق كوريو باي هيلتون في مصر، ومنتجع شامل كليًا تحت علامة هيلتون للفنادق والمنتجعات. وعلاوة على ذلك، ستفتتح الشركة فندق هيلتون القاهرة النيل بالمعادي المرتقب في أوائل عام 2025، والذي سيقدم غرفًا عصرية مع إطلالات بانورامية على معالم أيقونية مثل نهر النيل والأهرامات.

وعلق كارلوس خنيسر، نائب الرئيس للتطوير في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى هيلتون، على هذا التوسع: "يُعد السوق المصري أحد أوائل الأسواق التي تواجد بها في المنطقة، حيث نتواجد منذ أكثر من 60 عامًا. ونحن نتطلع لمواصلة بناء هذا الإرث الغني وتسريع نمونا، لمساعدة شركائنا على منح ضيوفنا تجارب إقامة مريحة وموثوقة تعكس التراث الثقافي الفريد لمصر."

أبرز المشاريع المستقبلية في القاهرة

هيلتون كايرو أولد سيتي

تخطط هيلتون لإطلاق فندقها الرائد هيلتون كايرو أولد سيتي في منطقة مجرى العيون بالقاهرة القديمة بحلول عام 2027، بالتعاون مع شركة سيتي إيدج للتطوير العقارى. وسيحتل الفندق موقعاً متميزاً مدرجاً ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، على أن يضم 255 غرفة وجناح مع مجموعة متنوعة من خيارات الطعام وغرف الاجتماعات، والصالات الرياضية.

دبل تري باي هيلتون القاهرة وسط البلد

وقعت هيلتون عقدًا مع سيتي إيدج للتطوير العقاري فندق دبل تري وسط البلد والمتوقع افتتاحه في 2028؛ سيقع الفندق في وسط البلد وسيضم 257 غرفة وجناح، بالإضافة إلى قاعات الاجتماعات الأعمال، وخيارات المطاعم المتنوعة.

فندق هيلتون القاهرة طريق السويس

ستفتتح هيلتون فندق هيلتون القاهرة طريق السويس بالشراكة مع مجموعة فنادق ريحانة. يتمتع الفندق بموقع فريد على طريق السويس مع سهولة الوصول إلى المناطق التجارية ومناطق الأعمال، كما سيبعد حوالي 25 دقيقة عن مطار القاهرة الدولي. سيضم فندق هيلتون القاهرة طريق السويس 350 غرفة وجناح للضيوف، ومجموعة واسعة من المطاعم المتخصصة، وقاعات اجتماعات متعددة الاستخدامات، وسبا، ومركز للياقة البدنية.

فندق دبل تري باي هيلتون القاهرة ويست ليفز

تم توقيع اتفاقية شراكة مع شركة الوالي للتنمية العمرانية، وسيضم فندق دبل تري باي هيلتون القاهرة ويست ليفز 250 غرفة وجناح للضيوف، ومطعمين، ومركز للياقة البدنية، وقاعة اجتماعات متعددة الاستخدامات بمساحة 500 متر مربع.

فندق هيلتون جاردن إن القاهرة ويست

يأتي فندق هيلتون جاردن إن القاهرة ويست بالشراكة مع شركة مارينا فالي للعقارات، وسيضم 220 غرفة وجناحًا للضيوف، وأماكن لتناول الطعام والمشروبات، بالإضافة إلى قاعات اجتماعات بتصميم مرن تلبي كافة الاحتياجات ومركز للياقة البدنية. يقع الفندق بالقرب من أهم المواقع السياحية والتجارية بما في ذلك مطار سفنكس الدولي وأهرامات الجيزة.

فندق هيلتون جاردن إن نيو كايرو بالم إيست

سيتم تطوير فندق هيلتون جاردن إن نيو كايرو بالم إيست بالشراكة مع مجموعة طاحون للاستثمار العقاري. وسيضم الفندق 126 غرفة وجناح للضيوف، ومطعمًا مفتوحًا طوال اليوم وبار على السطح، وأربع غرف اجتماعات، بالإضافة إلى مركز للياقة البدنية وحمام سباحة. يقع الفندق في كمبوند بالم إيست النابض بالحياة في قلب القاهرة الجديدة ويتمتع بموقع متميز سهل الوصول إلى المعالم السياحية الرئيسية في القاهرة.

هذا بالإضافة إلى فندقين تم توقيع عقودها في وقت سابق في القاهرة وهما (دبل تري باي هيلتون نيو كايرو في فورتي ريزيدنسز، وهيلتون جاردن إن القاهرة الجديدة زايد)، مما يعني أن هيلتون لديها الآن 14 فندقًا جديدًا في طور الإنشاء في القاهرة.

هيلتون تتوسع في المنتجعات الشاطئية

في خطوة استراتيجية جديدة، وقعت هيلتون ثلاث اتفاقيات مع شركتي كونكورد للتنمية السياحية ش.م.م وأفريقيا للاستثمار العقاري لإطلاق مجموعة فنادق كوريو باي هيلتون ومجموعة فنادق تابستري باي هيلتون لأول مرة في مصر.

مجموعة فنادق كوريو باي هيلتون في شرم الشيخ

تأتي مجموعة فنادق كوريو باي هيلتون شرم الشيخ بالتصميم المميز للعلامة التجارية وخيارات الطعام ذات المستوى العالمي وتجارب مصممة خصيصًا لتناسب ساحل البحر الأحمر في مصر. ومن المتوقع افتتاح الفندق في عام 2027، يقع الفندق في خليج نعمة الشهير وسيضم 165 غرفة وجناحًا للضيوف وخمسة أماكن لتناول الطعام ومركزًا للياقة البدنية وحمامات سباحة خارجية.

في منطقة مرسى علم الشهيرة، ستقع فنادق مجموعة فنادق كوريو باي هيلتون وتابيستري باي هيلتون في موقع فريد على طول وادي أبو دباب، وتتمتع بمياه هادئة تتميز بتنوع الحياة البحرية والشعاب المرجانية الفريدة.

مجموعة فنادق كوريو باي هيلتون في مرسى علم

من المتوقع أن تفتح مجموعة فنادق كوريو باي هيلتون في مرسى علم أبوابها للضيوف في عام 2028، وستضم 50 فيلا، ومطعمًا يعمل طوال اليوم ومطعمًا متخصصًا وثلاثة بارات. سيتوفر للضيوف مسبحان خارجيان ومركز للياقة البدنية وسبا وملعب تنس.

فندق أبو دباب لودج، مجموعة تابستري باي هيلتون

من المقرر افتتاح فندق أبو دباب لودج، مجموعة تابستري من هيلتون في عام 2025، وهو الأول من نوعه للعلامة التجارية في أفريقيا، ويقدم للضيوف منتجعًا صديقًا للبيئة يضم 92 غرفة وجناحًا للضيوف وأربعة مطاعم ومسبحين ومركز لياقة بدنية مجهز بالكامل، بالإضافة إلى مركز غوص متخصص يقدم تجارب بحرية عالية الجودة.

فندق هيلتون مرسى علم مارينا - منتجع شامل

سينضم فندق هيلتون مرسى علم مارينا إلى مجموعة فنادق هيلتون المتكاملة، مما يعكس التوسع المتنامي لهيلتون في الوجهات الشاطئية الرئيسية حول العالم. تم توقيع الاتفاقية بالشراكة مع Al Baker Marina & Resorts SAE، وسيضم المنتجع 750 غرفة وجناحًا، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من خيارات المطاعم والترفيه والتسلية بما في ذلك أنشطة الرياضات المائية مثل الغوص والغطس.

دبل تري باي هيلتون العلمين مارينا فالي

تعزز هيلتون وجودها في الساحل الشمالي من خلال توقيع عقد ثانٍ مع شركة مارينا فالي للعقارات لافتتاح دبل تري باي هيلتون العلمين مارينا فالي. ومن المقرر افتتاح الفندق في عام 2027، وسيضم 182 غرفة وجناحًا ومطاعم، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق بما في ذلك مركز للياقة البدنية ومسبح خارجي وثلاث غرف اجتماعات مرنة للمناسبات والتجمعات.

التجديد والتطوير

وتخضع العديد من فنادق هيلتون في مصر حالياً لعمليات تجديد، مما سيضيف مزيدًا من المرافق الحديثة والغرف المحسّنة والمجددة، بما في ذلك فندق هيلتون رمسيس، و هيلتون بيراميدز جولف وهيلتون القاهرة هليوبوليس. في مرسى علم، سيشهد منتجع هيلتون مرسى علم نوبيان تجديداً وإضافة 66 غرفة وجناحاً للنزلاء. وفي الوقت نفسه، يخضع مدبل تري من هيلتون شرم الشيخ - منتجع شاركس باي لعملية تجديد كاملة حيث من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى التي تضم 270 غرفة بحلول يونيو 2025.

ومن المتوقع أن تخلق سلسلة فنادق هيلتون سريعة النمو في مصر أكثر من 5000 فرصة عمل جديدة، مما يعكس التزام الشركة بإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات المحلية والمساعدة في تنمية المواهب في جميع أنحاء البلاد. وفي هذا الإطار، أطلقت هيلتون مؤخرًا مدرستها الخاصة للضيافة في مصر، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والجامعات لتدريب وتوظيف الجيل القادم من الشباب المتخصصين في الضيافة.

نبذة عن هيلتون

هيلتون (ورمزها في بورصة نيويورك: HLT) هي شركة رائدة عالمياً في قطاع الضيافة، وتضمّ محفظتها 24 علامة عالمية المستوى وينضوي تحت رايتها أكثر من 8,000فندق ومنتجع وما يقرب من1.25 مليون غرفة حول 138 بلداً وإقليماً. تسعى شركة هيلتون إلى تحقيق رسالتها الأساسية المتمثلة في أن تكون إحدى أبرز الشركات التي توفّر إقامة مضيافة في العالم، بعد أن استضافت أكثر من 3 مليار ضيف خلال تاريخها العريق الممتد على أكثر من 100 عام، وقد ضمنت بذلك مكانتها الرفيعة في قائمة Fortune’s 100 لأفضل أماكن العمل، وحصلت على لقب كواحدة من أفضل الشركات العالمية في مؤشرات داو جونز للاستدامة لسبع سنوات على التوالي. أدخلت هيلتون العديد من التحسينات التكنولوجية الرائدة في الصناعة لتحسين تجربة الضيوف، بما في ذلك برنامج (Digital Key Share) والترقيات المجانية المؤتمتة للغرف، وإمكانية حجز غرف متصلة. ويتيح برنامج الولاء هيلتون أونرز الحائز على عدّة جوائز لأكثر من 200 مليون عضو ممن يحجزون إقامتهم مباشرةً مع هيلتون، كسب نقاط مقابل إقاماتهم في الفنادق فضلاً عن خوض تجارب لا تقدّر بثمن. ويمكن للضيوف من خلال تطبيق هيلتون أونرز المجاني على الجوّال حجز إقامتهم واختيار الغرفة وتسجيل الوصول والحصول على مفتاح رقمي وتسجيل المغادرة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع stories.hilton.com .

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