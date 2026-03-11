

وبلغت الإيرادات الشاملة الأخرى 36 مليون دينار كويتي لعام 2025

خالد وليد الفلاح:

تواصل الاستثمارات الوطنية تعزيز موقعها في القطاعين المالي والاستثماري، مستندةً إلى قاعدة مالية راسخة وتوجهات استراتيجية مدروسة

استراتيجية الاستثمارات الوطنية ترتكز على الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات في تقديم الخدمات المالية والاستثمارية

تحقيق النمو المستدام وتعظيم العوائد للمساهمين يأتيان في مقدمة أولويات شركة الاستثمارات الوطنية

فهد عبد الرحمن المخيزيم:

شركة الاستثمارات الوطنية واصلت توسيع نطاق حضورها عبر استقطاب شرائح متنوعة من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات مدفوعة بتقديم حلول استثمارية مبتكرة تلبي تطلعاتهم

الشركة اضطلعت بدور متكامل في الصفقات الاستثمارية شمل التنسيق الرئيسي المشترك، وإدارة الاكتتاب، ووكالة الاكتتاب، والاستشارة الحصرية للإدراج، حيث بلغت قيمة الطرح نحو 180 مليون دولار أمريكي، مقابل طلبات قاربت 900 مليون دولار

عقدت شركة الاستثمارات الوطنية اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026، في مقر الشركة بمجمع الخليجية، وبنسبة حضور بلغت 73.326%، وتم اعتماد انعقاد اجتماع الجمعية حضورياً وإلكترونياً من قبل المساهمين.

وأقرت الجمعية العامة العادية كافة بنود جدول الأعمال، ومن بينها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من رأس المال بواقع 25 فلساً للسهم الواحد (بعد طرح أسهم الخزينة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة وفقاً لمواعيد وقواعد الاستحقاقات المعمول بها.

وخلال كلمته أمام الجمعية العامة، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية السيد/ خالد وليد الفلاح عن تقدير مجلس الإدارة وفخره لما تحقق من نتائج وإنجازات بارزة خلال العام المنصرم، مشيراً إلى أن الشركة تواصل تعزيز موقعها المتقدم في القطاعين المالي والاستثماري، مستندةً إلى قاعدة مالية راسخة وتوجهات استراتيجية مدروسة تدعم قدرتها على خلق قيمة مستدامة للمساهمين، وتسهم في دعم مسيرة النمو الاقتصادي وتنمية البيئة الاستثمارية.

وبيّن الفلاح أن شركة الاستثمارات الوطنية تواصل المضي قدماً في ترسيخ سجلها الحافل بالإنجازات النوعية، من خلال استراتيجية واضحة ترتكز على الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات في تقديم الخدمات المالية والاستثمارية، مؤكداً أن تحقيق النمو المستدام وتعظيم العوائد للمساهمين يأتيان في مقدمة أولويات الشركة، إلى جانب تطوير منظومة متكاملة من الحلول المالية التي تستجيب لاحتياجات العملاء وتواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق الإقليمية والعالمية

وأشار الفلاح إلى أن عام 2025 مثّل محطة مفصلية في مسيرة شركة الاستثمارات الوطنية، حيث واصلت الشركة ترسيخ مفهوم الاستدامة باعتباره ركناً محورياً في استراتيجيتها طويلة الأجل، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أدائها المالي من خلال تحقيق نتائج تشغيلية متينة وأرباح سنوية مجزية. وبيّن أن الشركة سجلت معدلات ربحية قوية، إلى جانب تحقيق مستويات متقدمة في العائد على متوسط الموجودات ومتوسط حقوق المساهمين، فضلاً عن تحسن ملحوظ في جودة الأصول. كما نجحت في الحفاظ على توازن فعّال بين هيكل التكاليف ومصادر الإيرادات، بما يعكس مرونة نموذج أعمالها وكفاءته التشغيلية، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الشركة على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء وتعظيم حقوق المساهمين، ضمن إطار من التخطيط الاستراتيجي المدروس والرؤية الواضحة للنمو المستدام.

واسترسل الفلاح الأداء المالي للشركة خلال عام2025 ، حيث حققت الشركة صافي أرباح بلغ 24مليون دينار كويتي بواقع 30فلس للسهم الواحد، بارتفاع نسبته 98 % في انعكاس مباشر لكفاءة نموذج أعمالها وفاعلية النهج الاستثماري، رغم استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وتباين أداء بعض الأسواق المالية. وأشار الفلاح إلى أبرز المؤشرات المالية مبيناً ارتفاع إجمالي موجودات الشركة بنسبة 26% ليبلغ 735 مليون دينار كويتي بنهاية العام، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم بنسبة 21% لتبلغ 240 مليون دينار كويتي، بما يعكس متانة المركز المالي للشركة واستمرارية قدرتها على دعم أنشطتها الاستثمارية والتشغيلية ضمن إطار متوازن ومستدام.

وأضاف الفلاح أن الإيرادات الشاملة الأخرى سجلت نمواً خلال العام 2025 لتصل إلى 36 مليون دينار كويتي بارتفاع بلغ 50 %. كما بلغت إيرادات الشركة 47 مليون دينار كويتي للعام الماضي، ونمواً بنسبة 20% في إجمالي الأصول المدارة والتي بلغت 1.3 مليار دينار كويتي.

وقال الفلاح أن الاستثمارات الوطنية تواصل العمل على استكشاف آفاق استثمارية جديدة في الأسواق المحلية والدولية، بما يسهم في توسيع نطاق أعمالها وتعزيز تنوع محفظتها الاستثمارية، وذلك عبر تبني استراتيجيات متقدمة ترتكز على التحليل المستمر لاتجاهات الأسواق واستشراف الفرص الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يدعم تنافسيتها ويعزز حضورها الإقليمي والدولي.

وتوجّه الفلاح بالشكر والتقدير إلى جميع عملاء ومساهمي شركة الاستثمارات الوطنية على ثقتهم المستمرة بمجلس إدارة الشركة، مؤكداً أن هذه الثقة الثمينة شكّلت حجر الأساس في دعم استراتيجية شركة الاستثمارات الوطنية وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها في القطاعات الاستثمارية والاقتصادية، وكان لها الأثر الإيجابي في تمكين الشركة من تحقيق مؤشرات مالية وتشغيلية إيجابية على مختلف الأصعدة، رغم الصعوبات التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، والتي برزت تداعياتها على أداء الأسواق الإقليمية والدولية.

رحلة استثمارية ناجحة

من جهته، أوضح عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية، السيد/ فهد عبد الرحمن المخيزيم، أن الأداء المالي للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 يجسد صلابة نهجها الاستثماري وقدرتها على تحويل المتغيرات إلى فرص ذات قيمة. وأكد أن النتائج المتحققة تعكس كفاءة القرارات الاستراتيجية وانضباط التنفيذ، بما رسّخ مكانة الشركة كمستثمر قادر على تحقيق نمو مستدام في بيئة تتسم بالتحدي.

وبيّن المخيزيم أن الشركة واصلت توسيع نطاق حضورها عبر استقطاب شرائح متنوعة من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات، مدفوعة بتقديم حلول استثمارية مبتكرة تلبي تطلعاتهم، الأمر الذي انعكس مباشرة على تنامي حجم الأصول المدارة وتعزيز قاعدة الثقة طويلة الأمد مع العملاء الحاليين، إلى جانب اجتذاب مستثمرين جدد.

وفي سياق متصل، أشار إلى الدور المتنامي لفريق إدارة الأصول في تعزيز موقع الشركة داخل السوق المحلي، عبر إبرام اتفاقيات جديدة لتقديم خدمات صانع السوق لشركات مدرجة ضمن السوق الأول وأخرى في طور الانضمام إليه، ما رفع عدد الشركات المستفيدة من هذه الخدمة إلى 16 شركة. وأسهم ذلك في ترسيخ موقع الشركة ضمن أبرز مزوّدي خدمات صانع السوق في بورصة الكويت، ودعم كفاءة السيولة وتنشيط حركة التداول. كما سجلت الصناديق الاستثمارية أداءً إيجابياً لافتاً رغم الضغوط الإقليمية والتوترات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط، وهو ما يعكس عمق الخبرة الاستثمارية واحترافية فرق العمل وقدرتها على إدارة المخاطر والتكيف مع تقلبات الأسواق بكفاءة عالية.

وسلط الضوء على الإنجازات النوعية لإدارة الاستثمارات البديلة، التي نفذت سلسلة من العمليات الناجحة، أبرزها إدارة وتنفيذ الطرح العام الأولي والإدراج لشركة العملية للطاقة ش.م.ك.م، حيث شهد الطرح طلباً قوياً تجاوز خمسة أضعاف الأسهم المعروضة، في مؤشر واضح على ثقة المستثمرين وجاذبية هيكل الصفقة.

وأوضح أن الشركة اضطلعت بدور متكامل في العملية، شمل التنسيق الرئيسي المشترك، وإدارة الاكتتاب، ووكالة الاكتتاب، والاستشارة الحصرية للإدراج، متوليةً قيادة جميع مراحل التنفيذ بدءاً من الإعداد والهيكلة والحصول على الموافقات التنظيمية، مروراً بالتسويق وبناء سجل الأوامر والتخصيص، وصولاً إلى الإدراج النهائي. وقد بلغت قيمة الطرح نحو 180 مليون دولار أمريكي، مقابل طلبات قاربت 900 مليون دولار، مع استقطاب آلاف المكتتبين وتحقيق توزيع متوازن للأسهم بين المستثمرين المؤسسيين والأفراد، بما يعكس جودة التصميم وعدالة التخصيص، وأسفر عن تحقيق عائد يقارب 11% للمكتتبين خلال عشر جلسات تداول حتى نهاية العام.

وأكد المخيزيم على أن هذا الزخم يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة ترتكز على رؤية استراتيجية واضحة، مدعومة بمحفظة متنامية من تكليفات أسواق رأس المال. وتعمل الشركة حالياً على تقديم خدماتها الاستشارية لطرح عام أولي في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة بلغ مرحلة تنفيذ متقدمة، مع توقع إدراجه في السوق الأول لبورصة الكويت بنهاية الربع الأول من عام 2026 وبقيمة تقديرية تقارب نصف مليار دولار أمريكي. كما تقدم الشركة خدمات مماثلة لطرح آخر في قطاع التعليم الأساسي مستهدف بنهاية عام 2026، بما يسهم في توسيع عمق السوق المحلي وتعزيز وصول المستثمرين إلى أصول دفاعية ذات آفاق نمو طويلة الأجل.

واسترسل المخيزيم على أن قطاع الاستثمارات العقارية في شركة الاستثمارات الوطنية واصل تحقيق نتائج تشغيلية قوية خلال عام 2025، مدفوعًا بمواصلة التوسع النوعي المدروس في مكونات محفظته، عبر استقطاب محافظ جديدة تتمتع بكفاءة تشغيلية مرتفعة، بالتوازي مع المحافظة على مستويات إشغال متقدمة ضمن الأصول المملوكة والمدارة، بما يعكس متانة الأداء وكفاءة الإدارة التشغيلية.

وأشار المخيزيم إلى مواصلة قطاع الاستراتيجية للشركة في استكمال تأسيس شركة الاستثمارات الوطنية (DIFC) المحدودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب إطلاق مبادرة «NICrowd» ، والمشاركة في فعالية نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية حول التمويل الجماعي في دولة الكويت، في خطوة تعزز الحضور الإقليمي وتدعم الابتكار في أدوات الاستثمار.

ومن جانب آخر، أوضح المخيزيم أن قطاع رأس المال البشري في الشركة واصل ترسيخ مكانته كركيزة أساسية لدعم خلق القيمة المؤسسية وتعزيز مسار التحول والنمو المستدام، حيث ركزت الجهود على استقطاب الكفاءات المتميزة، والارتقاء بمستويات الأداء، وتعزيز المرونة التنظيمية، إلى جانب الاستثمار المنهجي في تطوير الموارد البشرية، بما أفضى إلى بناء قوة عمل قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة ومتطلبات التحول الرقمي.

كما شهد العام تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأداء الوظيفي، بما يعكس نجاح سياسات استبقاء الكفاءات وارتفاع مستويات التفاعل والرضا الوظيفي، واستمرت الشركة في المشاركة بمبادرات استراتيجية مثل معرض «وظيفتي»، بالتوازي مع إطلاق منصة «نيلو» للصحة والعافية، وتأسيس مجتمع داخلي للتواصل المؤسسي، وتدشين مختبر رأس المال البشري (Human Capital Lab)، إضافة إلى إنشاء شبكة «سفراء الاستدامة»، وهي مبادرات أسهمت في تعزيز تجربة الموظفين وترسيخ ثقافة الانتماء المؤسسي ودمج ممارسات الاستدامة ضمن العمليات اليومية بما يدعم تحقيق قيمة طويلة الأمد للشركة ومساهميها.

المسؤولية الاجتماعية

وانطلاقًا من التزامها بدورها التنموي، واصلت شركة الاستثمارات الوطنية تنفيذ برامجها السنوية للمسؤولية الاجتماعية خلال عام 2025، من خلال ترسيخ الاستدامة كركيزة محورية ضمن استراتيجيتها الشاملة، عبر نهج متوازن يجمع بين الأداء الاقتصادي والأثر المجتمعي الإيجابي، ويجسد مسؤوليتها الوطنية والإنسانية. وقد ركزت مبادراتها على دعم تنمية القدرات البشرية وتمكين الشباب الكويتي عبر المشاركة في منصات التوظيف الوطنية، ومساندة البرامج التوعوية والإعلامية الرامية إلى تطوير المهارات وتعزيز الجاهزية المهنية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية «كويت جديدة 2035».

وعلى صعيد البيئة الداخلية، عززت الشركة ثقافة الاستدامة عبر مبادرات صحية وإنسانية وبيئية، شملت تنظيم حملات للتبرع بالدم ودعم الأنشطة الخيرية خلال شهر رمضان، بما يعكس التزامها بترسيخ أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.

شكر وتقدير

وفي ختام أعمال الجمعية العمومية، عبّر رئيس مجلس الإدارة السيد / خالد وليد الفلاح عن بالغ امتنانه وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة كوادر شركة الاستثمارات الوطنية، مثنياً على ما بذلوه من جهود دؤوبة وعطاء مهني متميز أسهم بصورة فاعلة في تحقيق نتائج إيجابية، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للشركة ويعزز حضورها التنافسي في السوق المالي.

كما أعرب الفلاح عن خالص تقديره للجهات الرقابية والتنظيمية، وفي مقدمتها هيئة أسواق المال، وشركة بورصة الكويت، وبنك الكويت المركزي، ووزارة التجارة والصناعة، مشيداً بدورهم المحوري في ترسيخ مقومات البيئة الاستثمارية وتحفيز مسارات التنمية الاقتصادية في دولة الكويت. ويتوجه الفلاح بخالص الشكر والتقدير إلى حكومة دولة الكويت الحبيبة وتحية فخر واعتزاز لأبطالنا من القوات المسلحة، ولكل من يقف في الميدان حامياً للوطن على جهودهم المخلصة وما يبذلونه من عمل دؤوب في خدمة الوطن وصون أمنه واستقراره، داعياً المولى عزّ وجل أن يحفظ الكويت وشعبها ويديم عليه نعم الاستقرار والازدهار.

