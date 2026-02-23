دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة Klaim Holdings Limited عن توقيع تسهيل ائتمان خاص بقيمة تصل إلى 25 مليون دولار أمريكي مع Amwal Capital Partners ACP، وهي شركة مستقلة لإدارة الأصول مرخّصة من سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) وهيئة السوق المالية السعودية (CMA). وقد جرى توقيع الاتفاقية في مركز دبي المالي العالمي (DIFC).

ويهدف هذا التسهيل إلى دعم المرحلة المقبلة من نمو «كليم»، مع انتقال الشركة من كونها رائدة إقليمياً في تسريع مدفوعات الرعاية الصحية إلى منصة سيولة متعددة القطاعات والأسواق. ويوفّر هذا التعاون رأس مال مخصصاً لتسريع توسّع «كليم» عبر دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب توسيع عملياتها في الولايات المتحدة.

وقد رسّخت «كليم» مكانتها كشركة رائدة في تسريع مدفوعات الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، من خلال معالجة التأخيرات الهيكلية في تعويضات شركات التأمين وتمكين مقدمي الخدمات من استقرار التدفقات النقدية وتحسين استمرارية العمليات. وبالاستناد إلى هذا الأساس، يتيح التسهيل الجديد لـ«كليم» توسيع خبراتها المتخصصة في تسريع المدفوعات إلى قطاعات مجاورة تعاني من تأخيرات في السداد وضغوط على رأس المال العامل، بما يمثل فجوة سيولة كبيرة وغير مخدومة تُقدَّر بأكثر من 200 مليار دولار أمريكي عبر دول مجلس التعاون الخليجي.

وعلى الصعيد الإقليمي، سيدعم رأس المال الحفاظ على الريادة في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب تمويل إطلاق حلول جديدة لقطاعات أخرى مصمّمة وفق متطلبات الصناعات الخدمية. أما دولياً، فيدعم التسهيل استراتيجية «كليم» في الولايات المتحدة، حيث تعمل Klaim USA على معالجة أوجه القصور في أنظمة المدفوعات في أكبر سوق للرعاية الصحية في العالم، والذي تُقدَّر قيمته بأكثر من 5 تريليونات دولار أمريكي سنوياً.

وقال كريم داكي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كليم»:

«يمثّل هذا التسهيل انتقالاً واضحاً من مرحلة الدخول إلى السوق إلى مرحلة التنفيذ على نطاق واسع. فبعد ترسيخ ريادتنا في تسريع مدفوعات الرعاية الصحية إقليمياً، نعمل اليوم على التوسع القطاعي والجغرافي برؤية واضحة. ويمنحنا هذا التعاون هيكلية رأس المال اللازمة للتوسع المسؤول في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تسريع خارطة طريقنا في الولايات المتحدة عبر Klaim USA».

ويمثّل هذا الاتفاق بداية علاقة استراتيجية طويلة الأمد بين «كليم هولدينغز» و«أموال كابيتال بارتنرز»، تجمع بين عمق «كلايم» القطاعي وسجلها التشغيلي الواضح ورؤية خطوط الأعمال المستقبلية، وبين نهج «أموال» الاستثماري المنضبط وخبرتها في أسواق رأس المال الإقليمية.

من جانبه، قال فادي عربيد، الشريك المؤسس ورئيس الاستثمار في «أموال كابيتال بارتنرز»:

«يعكس هذا التسهيل ثقتنا في نموذج عمل كلايم وقدرتها على توظيف رأس المال عبر قطاعات وأسواق متعددة. وتمثّل متطلبات كليم مثالاً واضحاً على الحاجة المتزايدة للتمويل المدعوم بالأصول في دول مجلس التعاون الخليجي، مع مشغّل قوي ينجح في توسيع محفظته ضمن فئة مثبتة، بالتوازي مع توسيع خبراته إلى فئات أصول إضافية».

وقال شريف عيد، رئيس الائتمان الخاص في «أموال كابيتال بارتنرز»:

«تطورت كلايم لتصبح بنية تحتية مالية أساسية لقطاع الرعاية الصحية. وتجمع المنصة بين توظيف منضبط لرأس المال وتكامل عميق مع سير العمل في الرعاية الصحية، ما يضعها في موقع قوي للتمويل المنظّم وعلى نطاق واسع، مع توسّع عروضها عبر الأسواق والقطاعات المجاورة التي نرى فيها إمكانات كبيرة».

وقد سرّعت «كليم» أكثر من 160 مليون دولار أمريكي من المستحقات، ما مكّن مقدمي الخدمات من تحرير السيولة المحتجزة بسبب تأخر المدفوعات، وذلك ضمن هياكل حوكمة وقواعد مستثمرين واستراتيجيات خاصة بكل سوق.

نبذة عن كليم

«كليم» هي مجموعة فينتك تطوّر حلول سيولة لمعالجة تأخيرات المدفوعات وفجوات رأس المال العامل في قطاع الرعاية الصحية والقطاعات الأخرى المعرضة لتأخر السداد. وانطلقت «كليم» من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأصبحت رائدة في تسريع مدفوعات الرعاية الصحية عبر دول مجلس التعاون الخليجي، وهي اليوم توسّع قدراتها إلى قطاعات جديدة وأسواق دولية.

وقد سرّعت «كليم» أكثر من 160 مليون دولار أمريكي من المستحقات، مساعدةً الشركات على تحسين قابلية التنبؤ بالتدفقات النقدية وتعزيز المرونة التشغيلية.

klaim.ai

نبذة عن أموال كابيتال بارتنرز (ACP)

«أموال كابيتال بارتنرز» هي شركة مستقلة لإدارة الأصول تركّز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). ويضم فريق الاستثمار خبرات تمتد لعقود وسجلاً ثابتاً عبر فئات أصول متعددة، تشمل بشكل أساسي الأسهم المدرجة، والدخل الثابت، والائتمان الخاص. وتعمل الشركة من خلال أموال كابيتال المالية ومقرها الرياض، المملكة العربية السعودية، والخاضعة لرقابة هيئة السوق المالية (CMA)، ومن خلال Amwal Capital Partners Limited ومقرها دبي، الإمارات العربية المتحدة، والخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA).

amwalcp.com

-انتهى-

#بياناتشركات