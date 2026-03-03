مدينة الكويت، أعلنت مجموعة الخليج للتأمين اليوم أن المجموعة حققت أرباحاً صافيةً بقيمة 24.7 مليون دينار كويتي (80.3 مليون دولار أمريكي) أي ما يعادل ربحية 75.84 فلساً (0.25 دولار أمريكي) للسهم الواحد عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك بالمقارنة مع أرباحاً صافية بقيمة 25.9 مليون دينار كويتي (84 مليون دولار أمريكي) بربحية 80.17 فلس (0.26 دولار أمريكي) للسهم الواحد في عام 2024.

وأوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي المجموعة والجهات الرقابية المعنية.

هذا وقد بلغت قيمة إيرادات التأمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مبلغ 728.6 مليون دينار كويتي (2.4 مليار دولار أمريكي) بالمقارنة مع 846.6 مليون دينار كويتي (2.8 مليار دولار أمريكي) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر2024.

وبلغت قيمة صافي إيرادات الاستثمار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مبلغ 57 مليون دينار كويتي (186 مليون دولار أمريكي) بالمقارنة مع 52.1 مليون دينار كويتي (169 مليون دولار أمريكي) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بزيادة قدرها 5 مليون دينار كويتي (17 مليون دولار أمريكي) ونسبتها 10%.

وقد بلغت القيمة الدفترية للسهم 929 فلساً (3 دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2025 بالمقارنة مع 852 فلساً (2.77 دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2024 بارتفاع نسبته 9%.

كما بلغت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم مبلغ 264.2 مليون دينار كويتي (859.3 مليون دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2025 بارتفاع قدره 9% مقارنة بحقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم كما في 31 ديسمبر 2024 والتي بلغت 242.6 مليون دينار كويتي (789 مليون دولار أمريكي).

وبلغ مجموع الأصول 1.33 مليار دينار كويتي (4.3 مليار دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2025 بالمقارنة مع 1.24 مليار دينار كويتي (4 مليار دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2024 بزيادة قدرها 89.3 مليون دينار كويتي (291 مليون دولار أمريكي) ونسبتها 7.2%.

فيما تواصل تعزيز حضورها الدولي وقدراتها التشغيلية، تبقى مجموعة الخليج للتأمين من أكبر شركات التأمين وأكثرها تنوعاً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث ترتكز على تصميم نظام تأمين بيئي قيّماً.

وتقدّمت المجموعة بالشكر إلى عملائها والمساهمين، لاسيما شركة فيرفاكس، والسادة أعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المستمر لاستراتيجية المجموعة، فيما توجهت بالتقدير إلى موظفيها على جهودهم القيمة، والشكر موصول لكافة الجهات الرقابية بدولة الكويت لتعاونهم الدائم لتطوير قطاع التأمين الكويتي.

-انتهى-

#بياناتشركات