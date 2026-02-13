ارتفعت القدرة التشغيلية للشركة بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 1.57 مليون طن تبريد

بلغت إيرادات الشركة 2.46 مليار درهم إماراتي، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.27 مليار درهم إماراتي، بهامش قدره 51.6 %

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : كشفت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، شركة تبريد المناطق الرائدة والأكثر تنوعًا على مستوى العالم والمدرجة في سوق دبي المالي تحت اسم "تبريد" بالرمز (DFM: TABREED / ISIN: AEA002201018)، اليوم عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث سجلت إيرادات بقيمة 2.46 مليار درهم إماراتي وصافي أرباح بلغ 465 مليون درهم إماراتي. تعكس هذه النتائج متانة الأداء التشغيلي المستمرة، والتوسع القياسي في نطاقها، والانضباط في تنفيذ استراتيجيات رأس المال.

وارتفع إجمالي القدرة التشغيلية بنسبة 19% على أساس سنوي ليصل إلى 1.57 مليون طن تبريد حتى 31 ديسمبر 2025، مدفوعة بنمو طبيعي قوي وصفقات استحواذ استراتيجية. وباستثناء أثر عمليات الاندماج والاستحواذ، بلغت نسبة نمو القدرة التشغيلية 4.4% على أساس سنوي، وهو مستوى قريب من الحد الأعلى للنطاق التوجيهي الذي حددته الشركة. وبلغت الإضافات الطبيعية للقدرة التشغيلية 58,200 طن تبريد خلال عام 2025، وهو أعلى مستوى يتم تحقيقه خلال السنوات الخمس الماضية، بدعم رئيسي من التوصيلات الجديدة في دولة الإمارات.

وبلغ إجمالي الإضافات الجديدة 190,800 طن تبريد، نتيجة الاستحواذ على شركة "بال كولينج" بالشراكة مع شركة الاستثمار في البُنى التحتية العالمية "سي في سي دي آي أف" بنسبة 50:50. وبالإضافة إلى الاستحواذ على خمس محطات قيد التشغيل ضمن صفقة الاستحواذ، أنجزت "تبريد" عمليات إنشاء وتشغيل ثلاث محطات جديدة بالكامل خلال العام، ليرتفع إجمالي عدد محطات المجموعة إلى 99 محطة قيد التشغيل، وقد حافظت الشركة على معدلات مرتفعة من الجاهزية التشغيلية والكفاءة على مدار العام، ما يعكس استثمار "تبريد" في التقنيات المبتكرة والإدارة الاستباقية للأصول.

ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 2.46 مليار درهم إماراتي، وبلغ حجم الاستهلاك 2.62 مليار طن تبريد في الساعة مسجّلاً انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1% على أساس سنوي نتيجة ظروف الطقس الأبرد نسبيًا، الأمر الذي يؤكد قوة نموذج الأعمال القائم على رسوم القدرة الثابتة رغم التأثيرات المناخية على إيرادات الاستهلاك. كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 2% على أساس سنوي لتصل إلى 1.27 مليار درهم إماراتي، بهامش ربح بلغ 51.6%، مدعومة بالانضباط التشغيلي والكفاءة المعزّزة.

وبلغ صافي أرباح الشركة للسنة المالية 2025 نحو 465 مليون درهم إماراتي، ما يعكس استمرار القوة التشغيلية للشركة على الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة إعادة تمويل ديون منخفضة التكلفة وفق أسعار السوق السائدة، والتمويل الذي تم الحصول عليه للاستحواذ على "بال كولينج". كما تعكس الأرباح المُعلنة أيضًا تكاليف بعض البنود غير المكرّرة لإتمام مشروع امتياز نخلة جبل علي وصفقة الاستحواذ على "بال كولينج"، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل ورسوم إطفاء القيمة العادلة المرتبطة بالمشروع المشترك الخاص بـ "بال كولينج".

أبرز الإنجازات الاستراتيجية

إتمام صفقة الاستحواذ على شركة "بال كولينج" بالشراكة مع شركة "سي في سي دي آي أف" بنسبة 50:50، بقيمة بلغت 4.1 مليار درهم إماراتي، التي تشمل إمكانات نمو كبيرة تصل إلى 600,000 طن تبريد عبر ثماني امتيازات حصرية في جزيرة أبوظبي وجزيرة الريم (سوق أبوظبي العالمي – ADGM ).

). توقيع مشروع مشترك واتفاقية امتياز استراتيجية مع شركة "دبي القابضة للاستثمارات" لتوفير 250 ألف طن تبريد لمشروع "نخلة جبل علي"، حيث بدأت أعمال الإنشاء في الربع الثالث من عام 2025، ومن المتوقع البدء بتزويد خدمات التبريد المستدام في أواخر عام 2027 أو في وقت مبكر من عام 2028.

الاستحواذ على خمس محطات قيد التشغيل ضمن صفقة الاستحواذ على شركة "بال كولينج"، وتشغيل ثلاث محطات جديدة، ما يعزز حضور "تبريد" في أسواقها الأساسية ورفع مستويات الجاهزية التشغيلية.

بالشراكة مع وزارة الدفاع في دولة الإمارات وشركة "إيميرج"، استكمال دمج نحو 4,000 لوحة طاقة شمسية لتوفير 2.4 ميجاواط من الكهرباء النظيفة لمحطتي تبريد مناطق في أبوظبي، ما يقلل الاعتماد على شبكة الكهرباء خلال فترات الذروة، ويمنع انبعاث أكثر من 2,600 طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

الدخول في إطار تعاون طويل الأجل مع شركة "جونسون كونترولز" لتطوير الجيل القادم من تقنيات التبريد، بما في ذلك مبردات الطرد المركزي ذات السرعات المتغيرة وتحليلات الأداء المعززة بقدرات الذكاء الاصطناعي، دعمًا لأهداف الكفاءة والموثوقية والحياد المناخي على مستوى المنطقة.

تعزيز هيكل رأس المال ومستويات السيولة من خلال إعادة تمويل الديون وإصدار ديون إضافية، ما أدى إلى إطالة متوسط آجال الاستحقاق ودعم استثمارات النمو.

وتعليقاً على هذه النتائج، صرّح الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة شركة "تبريد"، قائلًا: "كان 2025 عامًا تحوليًّا لشركة "تبريد"، تميّز بإنجازات استراتيجية كبرى عزّزت منصتنا التشغيلية على المديين المتوسط والطويل. فقد أسهم الاستحواذ على شركة "بال كولينج" ومشروع امتياز "نخلة جبل علي" بتعميق حضورنا في أسواقنا الأساسية وتوسيع نطاق عملياتنا. وعلى مستوى أعمال الشركة، واصلت فرق العمل تحقيق أداء متميز للعملاء، مع تعزيز الاستثمار في الأنظمة المتقدمة والبنية التحتية التي ستدعم المرحلة التالية من نمو الشركة. وبصفتنا شركة وطنية رائدة في قطاع تبريد المناطق، نفخر بدعم أهداف دولة الإمارات لتعزيز كفاءة الطاقة حيث يتواصل تركيزنا على تحقيق النمو القائم على القدرة التشغيلية والامتيازات طويلة الأجل، وإيجاد قيمة مستدامة لمساهمينا وأصحاب المصلحة".

المرونة المالية

وبنهاية عام 2025، بلغ معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 4.6 ضعفاً، ويعكس هذا الارتفاع المؤقت في الرافعة المالية أثر الاستحواذ على "بال كولينج". هذا وحافظت الشركة على مستويات سيولة قوية مدعومة بتسهيلات ائتمانية خضراء غير مسحوبة بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي، وغياب استحقاقات ديون قريبة الأجل. وبذلك تواصل شركة "تبريد" نهجها المنضبط والموجّه فيما يتعلق بتخصيص رأس المال.

كما عززت "تبريد" مركزها المالي خلال عام 2025 من خلال إصدار صكوك خضراء بقيمة 700 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام ضمن إطارها للتمويل الأخضر، حيث تم توجيه عائدات هذه الصكوك لإعادة تمويل التزامات الديون. وفي الربع الثالث، ضاعفت الشركة تسهيلاتها الائتمانية الخضراء إلى 1.2 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 600 مليون درهم، مع الحفاظ على الشروط الأصلية، ما عزز بشكل ملموس مرونة التمويل ودعم الجدارة الائتمانية. وفي الربع الرابع، جمعت الشركة ديونًا مصرفية جديدة بقيمة 1.8 مليار درهم إماراتي لدعم مبادراتها للنمو الاستراتيجي وتحسين هيكل رأس مالها.

هذا وحافظت "تبريد" على تصنيفات ائتمانية ضمن فئة الاستثمار من وكالتي "موديز" و"فيتش".

توزيعات الأرباح والتوقعات المستقبلية

أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية بقيمة 6.5 فلسًا للسهم عن النصف الثاني من عام 2025، ليصل إجمالي التوزيعات السنوية 13 فلسًا للسهم. ويمثل ذلك نسبة توزيع بلغت 71% من صافي الأرباح المعدلة لعام 2025، بما يتماشى مع المستويات التاريخية على الرغم من الاستثمارات الكبيرة التي أنجزتها "تبريد" لتأمين نموها على المدى الطويل.

وتدخل "تبريد" عام 2026 بأعمال أساسية قوية ومستقرة، مدعومة بعقود طويلة الأجل من القدرة التشغيلية، ومستويات عالية من الجاهزية التشغيلية، والإدارة المالية المنضبطة. ومن المتوقع أن تبقى الهوامش ضمن النطاق الإرشادي الذي حددته الشركة، بدعم من استمرار تطوير المشاريع العقارية وتوسّع البنية التحتية، وتنفيذ مشاريع وجهات سياحية جديدة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. كما تحافظ "تبريد" على الأسس الراسخة من ناحية الطلب وعلاقات المتعاملين، فيما يتقدم برنامج الإنفاق الرأسمالي الطبيعي وفق الجدول الزمني المخطط له.

وعلى المدى المتوسط، تُعزّز "تبريد" نموّها من خلال دمج وتوسيع عمليات شركة "بال كولينج" وتطوير مشروع "نخلة جبل علي"، حيث يُتوقع أن يساهما إيجابًا في الأداء مع دخول القدرات التشغيلية حيّز الخدمة. وبفضل ميزانيتها العمومية القوية وقدرتها على التنفيذ، تتمتع "تبريد" بمكانة مثالية ستمكنها من تحقيق النمو المستدام القائم على القدرة التشغيلية خلال عام 2026 وما بعده.

لمحة حول الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع (تبريد)

توفّر شركة "تبريد" خدمات تبريد المناطق الأساسية والمستدامة للمشاريع المرموقة في المنطقة، مثل برج خليفة، ومسجد الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر أبوظبي، وعالم فيراري، وأبراج الإمارات، وجزيرة ياس، وجزيرة الماريه، ودبي مول، ودبي أوبرا، ومترو دبي، ومرفأ البحرين المالي، ومشروع جبل عُمر في مكّة المكرّمة. وتمتلك وتشغل "تبريد" 99 محطةً موزعة في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها (بتاريخ 31 ديسمبر 2025)، تشمل 81 محطةً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وست محطات في المملكة العربية السعودية، وثماني محطات في سلطنة عُمان، وواحدة في مملكة البحرين، ومحطتين في الهند، ومحطة في جمهورية مصر العربية إلى جانب مشاريع وعمليات دولية أخرى.

تأسست الشركة عام 1998، وهي مدرجة في سوق دبي المالي، وتُعد واحدة من أسرع الشركات نموًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى كونها محركًا رائدًا يعزز مسيرة الأفراد والمجتمعات والبيئة حول العالم نحو مستقبل أكثر استدامة. ومن خلال عملياتها الإقليمية والدولية واسعة النطاق، وما تحظى به من مستويات موثوقية وكفاءة رائدة على مستوى القطاع، وبرامجها في مجال الأبحاث والتطوير، والاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، تواصل "تبريد" ترسيخ مكانتها باعتبارها الشركة العالمية الرائدة في قطاع تبريد المناطق. وبالإضافة إلى خدمات تبريد المناطق، تسهم خدمات "تبريد" في مجال تعزيز كفاءة الطاقة في توسيع أثرها في مجال الاستدامة، وذلك من خلال مساعدة الشركات والمؤسسات على تحسين استهلاكها الكلّي للطاقة، وبالتالي منع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمساعدة في تحقيق أهداف الحياد المناخي.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع فريق الاتصال الاستراتيجي على عنواني البريد الإلكتروني:

tabreed@edelman.com

comms@tabreed.ae

لاستفسارات المستثمرين، يرجى التواصل مع فريق علاقات المستثمرين على عنوان البريد الإلكتروني: ir@tabreed.ae

