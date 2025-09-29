قامت شركة الاهلي فاروس لترويج و تغطية الإكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الاهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية في الاصدار الثالث لشركة الاهلي للتصكيك في صيغة صكوك مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بنظام المشاركة متوافقه مع احكام الشريعة الاسلامية بقيمة 2.4 مليار جنيه لتمويل جزء من المرحلة الأولي لمشروع كابيتال ميد لصالح شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية ش.م.م. لإنشاء وتشغيل مدينة طبية متكاملة على مساحة كاملة 137 فدان (144 إكر) بمعايير عالمية ودولية متكاملة.

وتعد المستشفي محل التصكيك نواة لمشروع طبي متكامل تعتزم شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية إنشاؤه في إطار جهودها لتطوير الرعاية الصحية في مصر والمساهمة في التنمية الاقتصادية حيث ستسهم كابيتال ميد بإكتمال مراحلها في توظيف أكثر من 25,000 وظيفة مباشرة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية. كما ستسهم المدينة الطبية في إمداد القطاع الصحي في مصر بأكثر من 4000 سرير و 700 وحدة عناية مركزة، و70 غرفة عمليات لخدمة أكثر من 5 ملايين عميل سنويًا في ظل وجود نقص في عددة الأسرة المتاحة في جمهورية مصر العربية.

كما يستهدف المشروع استقطاب السياحة العلاجية لمصر التي تتمتع بموقع جغرافي مميز يغطي حوالي 0.5 مليار نسمة يعيشون على بُعد 4 ساعات طيران وذلك خلال تقديم خدمة طبية بجودة عالمية وتخصصات مميزة سيتم تقديمها من جانب كابيتال ميد التي ستضم 14 مركز للتخصصات الطبية المختلفة مثل مستشفي إعادة التأهيل من الإصابات ومستشفي صحة المرأة ومستشفي زراعة الأعضاء ومعهد كبد متخصص يضم أحدث تقنيات العلاج لكافة أمراض الكبد وكذلك أول مستشفي طبي خاص متخصص في أمراض القلب وخدمة الاستشارات الطبية عن بعد إضافة الي المرافق غير الطبية لخدمة المرضى والزوار مثل الفندق والمول التجاري وخدمات الانتقال.

يعد هذا الإصدار سبقاً من نوعه لكونه أول إصدار صكوك مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بصيغة المشاركة في السوق المصري إضافة إلى كونه أول إصدار صكوك يقوم بتمويل نشاط القطاع الصحي لصالح شركة ناشئة حديثاً ، مما يجعله إصداراً فارقاً في تطور سوق أدوات الدين في مصر والذى يفتح آفاقاً جديدة لمثيلاتها لدخول أسواق الدين وخلق فرص تمويلية جديدة ومبتكرة لتمويل تلك المشروعات. ويأتى اختيار شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية للأهلي فاروس كمستشار مالي في أولى إصداراتها تجسيداً لمستوى الثقة الراسخة التي يوليها العملاء للأهلي فاروس وايضاً مدى اهتمام وجدارة الاهلي فاروس في تقديم حلول جديدة ومبتكرة تتماشى مع احتياجات الشركة والمشروع ويعكس مدى الكفاءة والخبرة الاستشارية العميقة التي تتمتع بها الشركة في هيكلة وتنفيذ حلول تمويلية مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء.

وقد صرح دكتور/حسن القلا رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة EHCS إن إنشاء مدينة رعاية صحية ذكية ومتكاملة كان حلماً يراود المتخصصين في الرعاية الصحية في مصر لسنوات طويلة، واليوم تتحول هذه الرؤية إلى واقع ملموس عبر مشروع طموح يسعى إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية، وفي ذات الوقت الإسهام في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال تعزيز دور القطاع الخاص. ويُعد مشروع كابيتال مِيد، الذي تطوره شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية (EHCS)، مشروعاً استثمارياً رائداً يجمع بين التميز في الخدمات الطبية وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة على المدى الطويل.

سيُقام المشروع في موقع استراتيجي بمدينة بدر، أمام العاصمة الإدارية الجديدة وبالقرب من القاهرة الجديدة وعدد من المجتمعات العمرانية الحديثة، مما يضعه في قلب أحد أسرع التجمعات الحضرية نمواً في المنطقة. ومن المتوقع أن يخدم المشروع أكثر من خمسة ملايين نسمة في نطاق 20 دقيقة، وما يزيد على 20 مليون نسمة في نطاق 90 دقيقة، وهو ما يضع كابيتال مِيد أمام سوق واعدة ذات قاعدة طلب متزايدة. وتسعى شركة المصريين إلى بناء شراكات طويلة الأمد مع الأهلي فاروس وشركاء برنامج الصكوك لتقديم نموذج متكامل يجمع بين التعاون المؤسسي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية.

صرّح أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس قائلاً: "يمثل هذا الاصدار دليل قوي على عمق وقوة المنصة الاستشارية التي نقدمها في الأهلي فاروس، كما تعزز رؤيتنا الاستراتيجية الهادفة إلى قيادة الابتكار وتوسيع نطاق الحلول داخل أسواق المال المصرية، سواء في أدوات الدين (DCM)، أو أسواق رأس المال (ECM)، أو صفقات الاندماج والاستحواذ (M&A). ومع سعي المزيد من الشركات نحو أدوات تمويل بديلة، نؤكد التزامنا الراسخ بقيادة تطور أدوات أسواق المال، بما يتماشى مع الرؤية الأوسع لمجموعة البنك الأهلي المصري لتقديم منصة متكاملة وشاملة للخدمات المالية."

وأضاف حيدر: "أتقدم بخالص الشكر والامتنان لشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، بالأخص د. حسن القلا على ثقتهم في جعلنا جزء من هذا المشروع العملاق. كما أود أن أشكر الهيئة العامة للرقابة المالية علي دعمها المتواصل لتطوير سوق المال وكذا جميع الأطراف التي ساهمت في إتمام هذا الاصدار بنجاح، فجهودكم وتعاونكم محل تقدير كبير، وكانت عنصر أساسي في تحقيق هذا الإنجاز."

وفي السياق ذاته، صرّح أمير شريف، العضو المنتدب ورئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس، قائلاً: "يمثل هذا الاصدار محطة فارقة، ليس فقط لكونه أول إصدار لصكوك مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بصيغة المشاركة في السوق المصري، بل باعتبارها خطوة واضحة نحو تحقيق رؤيتنا لتطوير سوق أدوات الدين في مصر. نحن في الأهلي فاروس ملتزمون بتقديم حلول تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتغيرة لعملائنا، سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية. الصكوك ليست سوى جزء من الصورة الكاملة، وهذا الاصدار ما هو إلا بداية بسيطة لطموحاتنا الكبيرة نحو توسيع وتعميق سوق ادوات الدين في مصر. نطمح إلى الريادة في تصميم أدوات تمويلية مبتكرة ومرنة ورائدة تساهم في دعم نمو الشركات وتعزيز تطور السوق."

هذا و قد اضاف أمير قائلاً: "أشعر بفخر وامتنان بالغ تجاه الجهود العظيمة التي بذلها فريق أدوات الدين لدينا. ففي أقل من أربع سنوات فقط، تمكن هذا الفريق من إتمام اصدارات متنوعة تجاوزت قيمتها الـ 100 مليار جنيه مصري، مما ترك بصمة قوية ودائمة في السوق المصري. هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا إخلاصهم، وعملهم المتواصل لتلبية احتياجات عملائنا بأعلى درجة من الالتزام والاحترافية"

وقد قامت شركة الأهلى فاروس والبنك الأهلى المصري و بنك قناة السويس وبنك البركة مصر بضمان تغطية الأكتتاب في الاصدار، كما قام بنك ابو ظبي التجاري وبنك التنمية الصناعية بدورهم كبنوك مشاركة في الإصدار والذى تم تغطيته بمجموع مشاركات تجاوزت حجم الإصدار المطلوب مما يدل علي رغبة المستثمرين القوية في المشاركة في مثل هذا النوع من الاصدارات وتنويع محافظهم الاستثمارية، هذا وقد قام البنك الاهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب كما قام بنك قناة السويس بدور وكيل السداد وقام مكتب ذوالفقـار وشركاها بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب حسابات الاصدار وشركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" بمنح التصنيف الائتماني للاصدار ومصر للإدارة والتنمية الهندسية (ايمند) بدور المهندس الاستشاري المستقل وآر إس إم مصر للاستشارات المالية بدور المستشار المالي المستقل.

عن شركة المصريين

شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية شركة مساهمة مصرية خاصة أسسها نخبة من الخبراء في الرعاية الصحية والمستثمرين، بهدف إنشاء وتشغيل مرافق صحية متقدمة، ومؤسسات تعليمية وتدريبية، ومراكز بحثية، مع ضمان تحقيق عوائد مالية مستقرة ومستدامة. ويقود الشركة مجلس إدارة مرموق برئاسة الدكتور حسن القلا، ويضم نخبة من القيادات ذات الخبرات الواسعة في قطاعات الرعاية الصحية والأعمال والتنمية المؤسسية.

ويعمل مجلس الإدارة برؤية واضحة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تطوير مرافق عالمية المستوى وتبني حلول مبتكرة. كما تسعى الشركة إلى ترسيخ مكانتها كمرجع موثوق للمعلومات والخدمات الصحية على المستويين المحلي والدولي، وفي ذات الوقت كـمنصة استثمارية موثوقة توفر فرصاً للنمو وتحقق قيمة مضافة للمستثمرين وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ولتحقيق ذلك، تعتمد الشركة على أفضل الكفاءات المصرية في الداخل، إلى جانب الاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة العاملة في مراكز التميز حول العالم، بما يضمن تقديم خدمات بمعايير دولية ويعزز ثقة الشركاء والمستثمرين على حد سواء.

عن الأهلي فاروس

تعد الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات والتي تتبع مجموعة البنك الأهلي المصري أحد بنوك الاستثمار الرائدة فى مجال الاستثمارات الماليه والاستثمارات في سوق المال المصري العاملة فى قطاع أسواق الدين وكذا قطاع أسواق المال والإندماجات والإستحوذات والتي تقوم بتوفير خدماتها المالية المتكاملة للعملاء معتمدة على قوة مجموعة البنك الاهلي المصري وتحتل الشركة مركز قيادي فى سوق بنوك الإستثمار، وتداول الاوراق المالية والبحوث، إدارة الأصول، وأسواق الدين مثل سندات التوريق والصكوك.

