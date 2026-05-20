يُسهم الطلب القوي في الشرق الأوسط والزخم المتواصل لعلامة GROHE في تعزيز الربحية الدولية

تواصل LIXIL تعزيز متانة سلسلة الإمداد وتوسيع ابتكاراتها في المنتجات المستدامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ليكسل LIXIL صاحبة رمز بورصة طوكيو: 5938 والشركة المصنّعة لمنتجات المياه والإسكان الرائدة، عن نتائجها للسنة المالية الماضية في 31 مارس 2026.

أعلنت الشركة عن ارتفاع أرباحها الأساسية بنسبة 22.9% لتبلغ 38.5 مليار ين، مع تسليط الضوء على أداء قوي في عملياتها الدولية. حققت منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا نمواً ملحوظاً خلال السنة المالية، إذ أسهم الطلب القوي في الشرق الأوسط والأداء المتميز لعلامة GROHE في تحسين الإيرادات والربحية.

وصرح كينيا سيتو، الرئيس التنفيذي لليكسل LIXIL:" في السنة المالية المنتهية في مارس 2026، حققنا نمواً في الإيرادات والأرباح رغم تحديات التي واجهناها في القطاع. كما تجاوزت الأرباح الأساسية توقعاتنا الأولية، ففي اليابان قام نمو مبيعات التجديد بالتعويض عن تراجعَ الطلب على المساكن الجديدة، مما ساعدنا في تحقيق تحسناً ملحوظاً في الأرباح الأساسية دولياً، لا سيما في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط والهند وافريقيا. واستناداً إلى LIXIL Playbook، نعمل على بناء قاعدة أعمال متينة ومرنة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية المحيطة، مع مواصلة تطوير منتجاتنا المستدامة كـ PremiAL وrevia. وسنواصل مسيرة تحولنا نحو نمو مستدام."

أبرز النتائج المالية

الإيرادات

ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 0.4% على أساس سنوي لتبلغ 1,510.7 مليار ين. وفي اليابان، استثمرت LIXIL الطلب على تجديد منتجات المياه وحققت آثاراً إيجابية من تحسين الأسعار، مما أسفر عن زيادة في المبيعات. أما منتجات الإسكان، فرغم ارتفاع مبيعات التجديد، أثّر التراجع في بدايات البناء الجديدة سلباً على النتائج. وارتفعت إيرادات الأعمال اليابانية بنسبة 0.5% لتبلغ 1,023.4 مليار ين.

كما ارتفعت الإيرادات من الأعمال الدولية بنسبة 0.3% سنوياً لتبلغ 520.9 مليار ين. وعلى الرغم من استمرار ضعف الطلب في الولايات المتحدة والصين، حققت الشركة نمواً من خلال زيادة مبيعات التجهيزات والحنفيات في أوروبا، والاستفادة من الطلب في الأسواق النامية كالشرق الأوسط والهند.

الأرباح الأساسية

وارتفعت الأرباح الأساسية بنسبة 22.9% لتبلغ 38.5 مليار ين. وفي حين تأثرت الأعمال اليابانية بتراجع الطلب على المساكن الجديدة، تم تعويض ذلك بنمو مبيعات التجديد وتحسين الأسعار. وفي الأعمال الدولية، ارتفعت الأرباح الأساسية مع مواصلة الشركة تحولها نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية في أوروبا والشرق الأوسط. وتحسّن هامش الأرباح الأساسية الإجمالي بمقدار 0.5 نقطة مئوية ليصل إلى 2.5%.

وارتفع الـ EBITDA (الأرباح الأساسية مضافاً إليها الاستهلاك والتسوية التدريجية)، والذي يمثّل القوة الكسبية للأعمال الأساسية، بمقدار 7.1 مليار ين ليبلغ 121.6 مليار ين.

صافي الربح العائد لمالكي الشركة الأم

بلغ صافي الربح 8.1 مليار ين. وعلى الرغم من تأثير ارتفاع النفقات الأخرى وتكاليف التمويل، تحسّن صافي الربح بمقدار 6.1 مليار ين، مدعوماً بتحسّن الأرباح الأساسية وانخفاض مصاريف ضريبة الدخل على الشركات.

حافظت إيرادات أعمال LIXIL Water Technology الدولية على مستواها السنوي مقارنةً بالعام الماضي عند 492.5 مليار ين. غير أن الأرباح الأساسية شهدت تحسناً ملحوظاً، إذ ارتفعت بنسبة 31.2% لتبلغ 21.8 مليار ين، مدعومةً بنمو المبيعات في أوروبا ومنطقة IMEA، إلى جانب تحسّن مزيج المنتجات.

كما حققت منطقة IMEA واحدة من أقوى الأداءات ضمن العمليات الدولية لـ LIXIL، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 15% فيما نمت الأرباح الأساسية 4.3 أضعاف على أساس سنوي، مدفوعةً أساساً بالأداء القوي المتواصل لعلامة GROHE. وفضلاً عن نمو الإيرادات المستدام في الهند، واصل الطلب القوي تصاعده في أرجاء الشرق الأوسط.

وبالنظر إلى الأداء الإقليمي، نمت الإيرادات في أوروبا بنسبة 4% مدعومةً بمبيعات قوية من الحنفيات وأنظمة الصرف. وظلت الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مستقرة. وفي الأمريكتين، تراجعت الإيرادات بنسبة 4% نظراً لغياب التعافي في سوق التجديد، بينما انخفضت الإيرادات في الصين بنسبة 10% وسط استمرار الركود في قطاع العقارات.

تواصل LIXIL تطوير منتجاتها الصديقة للبيئة التي تُسهم في تحسين الربحية وتخفيف مخاطر سلسلة الإمداد. يشهد حل الألومنيوم منخفض الكربون PremiAL ارتفاعاً متواصلاً في معدلات الاعتماد. كما تُوسّع LIXIL مبادرتها لبناء منظومة خاصة لإعادة تدوير خردة الألومنيوم بالتعاون مع شركاء الأعمال. علاوة على ذلك، تواصل الشركة توسيع تشكيلة منتجات revia، المادة الدائرية المصنوعة أساساً من النفايات البلاستيكية، دعماً لطموحاتها الأشمل في مجال الاستدامة.

توقعات السنة المالية الكاملة لعام 2027 وتوزيعات الأرباح لأخر العام

تتوقع LIXIL للسنة المالية 2027 تحقيق ما يلي:

إيرادات بقيمة 1,600 مليار ين

أرباح أساسية بقيمة 45 مليار ين

صافي ربح بقيمة 12 مليار ين

تجدر الإشارة إلى أن التوقعات تستند إلى المعلومات المتاحة للشركة حالياً. ولم تُدرج في التوقعات عوامل العوامل غير المتوقعة كارتفاع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والاضطرابات المحتملة في سلسلة الإمداد، وارتفاع أسعار النفط الخام وتصاعد تكاليف المواد الخام البترولية، نظراً لصعوبة احتساب تأثيرها المالي بشكل معقول في الوقت الراهن.

تُحافظ LIXIL على توقعاتها لتوزيعات أرباح نهاية العام للسنة المالية 2026 عند 45 ين للسهم. ومن المتوقع أن يظل توزيع الأرباح السنوي للسنة المالية 2027 دون تغيير عند 90 ين للسهم.

