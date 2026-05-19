سجلت الأعمال الدولية لوحدة تكنولوجيا المياه التابعة لشركة ليكسيل تحسنًا ملحوظًا في الأرباح الأساسية، مدعومةً بنمو قوي في الإيرادات في أوروبا والهند والشرق الأوسط وأفريقيا، رغم استمرار بطء تعافي الطلب في قطاع الإسكان.

أعلنت شركة ليكسيل اليابانية ("ليكسيل"، رمز التداول 5938 في بورصة طوكيو (، الرائدة في تصنيع منتجات المياه والإسكان المبتكرة، نتائجها السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.

وفي هذا السياق، علّق الرئيس التنفيذي لشركة ليكسيل، كينيا سيتو، قائلًا: "خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2026، نجحنا في تحقيق نمو سنوي في الإيرادات والأرباح، رغم استمرار بيئة الأعمال في فرض تحديات أكبر من المتوقع. كما تجاوزت الأرباح الأساسية تقديراتنا الأولية. ففي اليابان، ساهم نمو مبيعات منتجات تجديد المنازل، التي نواصل التركيز عليها كأحد محاور أعمالنا الرئيسية، في الحد من تأثير تراجع الطلب على المساكن الجديدة، ما انعكس إيجابياً على نمو الأرباح في مختلف القطاعات. وعلى الصعيد الدولي، سجلنا تحسنًا ملحوظًا في الأرباح الأساسية، لا سيما في أوروبا والهند والشرق الأوسط وأفريقيا.

واستنادًا إلى دليل ليكسيل الإداري، الذي يُحدد توجهاتنا الاستراتيجية، واصلنا ترسيخ قاعدة أعمال أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الخارجية. ولمواجهة المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط، نعمل على تعزيز مرونتنا التشغيلية من خلال تطوير سلسلة التوريد بما يتيح استجابة أكثر استباقية للمتغيرات. وفي الوقت ذاته، نمضي قدماً في توسيع نطاق تطوير وتسويق المنتجات الصديقة للبيئة والداعمة للاقتصاد الدائري، بما يسهم في تعزيز الربحية والحد من بعض المخاطر المرتبطة بسلاسل الإمداد. ومن أبرز هذه المنتجات "بريميال"، وهو ألمنيوم منخفض الكربون يعتمد بشكل أساسي على خُردة الألمنيوم، إلى جانب "ريفيا"، المُصنّع بصورة أساسية من النفايات البلاستيكية. ورغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن التوقعات المستقبلية، سنواصل تنفيذ مسارنا التحولي بما يعزز الربحية ويدعم تحقيق نمو مستدام."

أبرز المؤشرات المالية:

الإيرادات

ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 0.4% على أساس سنوي، لتبلغ 1,510.7 مليار ين. وفي اليابان، استفادت الشركة من قوة الطلب على منتجات التجديد في قطاع المياه، إلى جانب الأثر الإيجابي لاستراتيجيات تحسين التسعير، ما ساهم في دعم نمو المبيعات. أما في قطاع منتجات الإسكان، فقد واصلت مبيعات منتجات التجديد أداءً قويًا، رغم أن تراجع عدد مشاريع المساكن الجديدة شكّل ضغطًا على وتيرة النمو. ونتيجةً لذلك، ارتفعت إيرادات الأعمال في اليابان بنسبة 0.5% إلى 1,023.4 مليار ين.

وعلى صعيد الأعمال الدولية، نمت الإيرادات بنسبة 0.3% على أساس سنوي لتبلغ 520.9 مليار ين. ورغم استمرار ضعف الطلب في الولايات المتحدة والصين، نجحت الشركة في تحقيق النمو بفضل ارتفاع مبيعات التركيبات والصنابير في أوروبا، إلى جانب الاستفادة من تنامي الطلب في أسواق واعدة مثل الشرق الأوسط والهند.

الأرباح الأساسية

ارتفعت الأرباح الأساسية بنسبة 22.9% لتصل إلى 38.5 مليار ين. ورغم تأثر الأعمال في اليابان بتراجع الطلب على المساكن الجديدة، ساهم نمو مبيعات منتجات تجديد المنازل وتحسين استراتيجيات التسعير في الحد من هذا التأثير. أما على صعيد الأعمال الدولية، فقد سجلت الأرباح الأساسية نمواً ملحوظاً مدعوماً بالتوسع في المنتجات ذات القيمة المضافة العالية في أوروبا والشرق الأوسط. كما تحسن هامش الأرباح الأساسية بمقدار 0.5 نقطة مئوية، ليبلغ 2.5%.



الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، التي تعكس القدرة الربحية للنشاط الأساسي للشركة، بمقدار 7.1 مليار ين لتصل إلى 121.6 مليار ين.



صافي الربح العائد إلى مالكي الشركة الأم

بلغ صافي الربح 8.1 مليار ين. ورغم ارتفاع المصروفات الأخرى وتكاليف التمويل، سجل صافي الربح تحسناً بمقدار 6.1 مليار ين، مدعومًا بنمو الأرباح الأساسية وتراجع مصروفات ضريبة الدخل على الشركات.

توقعات السنة المالية المنتهية في مارس 2027

تتوقع ليكسيل تحقيق إيرادات بقيمة 1,600 مليار ين، وأرباح أساسية تبلغ 45 مليار ين، وصافي ربح قدره 12 مليار ين خلال السنة المالية 2027. *

* يُرجى ملاحظة أن التوقعات الواردة أعلاه تستند إلى المعلومات المتاحة حاليًا لدى الشركة، وتنطوي على مخاطر وعوامل عدم يقين. كما لا تأخذ هذه التوقعات في الحسبان بعض المتغيرات، من بينها تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وما قد يترتب عليها من صعوبات في توريد المواد نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد، فضلًا عن ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة تكاليف المواد الخام المعتمدة على البترول، وذلك نظرًا لصعوبة تقدير آثارها المالية بصورة دقيقة في الوقت الراهن.

توقعات توزيعات بنهاية السنة

أبقت ليكسيل على توقعاتها لتوزيعات الأرباح بنهاية السنة المالية 2026 عند 45 ينًا للسهم. كما يُتوقع أن يبقى إجمالي التوزيعات السنوية للسنة المالية 2027 عند مستوى العام السابق، البالغ 90 ينًا للسهم.



الأداء حسب قطاع الأعمال والمنطقة:

ارتفعت إيرادات أعمال تكنولوجيا المياه التابعة لشركة ليكسيل في اليابان بنسبة 2.1% لتصل إلى 318.6 مليار ين، مدفوعة بالأداء القوي لمبيعات قطاع التجديد. كما نمت الأرباح الأساسية بنسبة 16.8% لتبلغ 23.6 مليار ين، بدعم من ارتفاع الإيرادات والأثر الإيجابي لاستراتيجيات تحسين التسعير. كذلك ارتفعت مساهمة مبيعات التجديد في إجمالي الإيرادات بمقدار 1.8 نقطة مئوية لتبلغ 57%.

واستقرت إيرادات الأعمال الدولية لقطاع تكنولوجيا المياه في ليكسيل عند 492.5 مليار ين مقارنة بالعام السابق. وفي المقابل، سجلت الأرباح الأساسية تحسنًا ملحوظًا، إذ ارتفعت بنسبة 31.2% لتصل إلى 21.8 مليار ين، مدعومة بنمو المبيعات في أوروبا ومنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب تحسن مزيج المنتجات.

وعلى مستوى المناطق، ارتفعت الإيرادات في أوروبا بنسبة 4%، فيما نمت الأرباح الأساسية بنسبة 15%، بفضل الأداء القوي لمبيعات الصنابير وأنظمة التدفق، إلى جانب زيادة أحجام المبيعات في أسواق رئيسية، أبرزها ألمانيا.

وفي منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، ارتفعت الإيرادات بنسبة 15%، فيما قفزت الأرباح الأساسية إلى 4.3 أضعاف، مدفوعة بشكل رئيسي بالأداء القوي المتواصل لعلامة جروهي. ومع استمرار نمو الإيرادات في الهند، حافظ الطلب في الشرق الأوسط على زخمه القوي.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، استقرت الإيرادات. أما في الأمريكيتين، فرغم تعافي مبيعات التجزئة، تراجعت الإيرادات بنسبة 4% نتيجة تباطؤ تعافي سوق التجديد. ومع ذلك، سجلت المنطقة أرباحًا أساسية خلال شهر مارس فقط، بما يعكس أثر الإصلاحات الهيكلية. وفي الصين، انخفضت الإيرادات بنسبة 10% في ظل استمرار تراجع سوق العقارات.

أما أعمال تكنولوجيا الإسكان في ليكسيل، فقد سجلت إيراداتها تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.3% لتصل إلى 525.7 مليار ين، في حين ارتفعت الأرباح الأساسية بنسبة 2.6% إلى 26.7 مليار ين. ورغم تأثر الأداء بانخفاض محدود في مبيعات المساكن الجديدة وارتفاع أسعار الألمنيوم، واصلت مبيعات قطاع التجديد أداءها القوي، ما ساهم في دعم نمو الأرباح الأساسية بفضل تحسين استراتيجيات التسعير وعوامل أخرى.

وفيما يتعلق بمنتجاتها الصديقة للبيئة، يشهد الألمنيوم منخفض الكربون "بريميال" توسعاً متواصلاً في اعتماده. كما تواصل الشركة تطوير منظومة خاصة لإعادة تدوير خُردة الألمنيوم بالتعاون مع شركائها. أما مادة "ريفيا" الدائرية المصنوعة من النفايات البلاستيكية، فتواصل الشركة توسيع نطاق استخدامها ضمن مجموعة متنامية من المنتجات.

وارتفعت إيرادات قطاع المعيشة المنزلية*، الذي يشمل المطابخ ووحدات الأحواض ومواد التشطيبات الداخلية، بنسبة 1.0% لتصل إلى 207.6 مليار ين، كما ارتفعت الأرباح الأساسية بنسبة 8.5% لتبلغ 7.8 مليار ين. وجاء هذا النمو في الإيرادات والأرباح مدعومًا بتحسين استراتيجيات التسعير والأداء القوي لمبيعات قطاع التجديد.

* يُرجى ملاحظة أن ليكسيل استحدثت قطاع المعيشة المنزلية كقطاع جديد اعتبارًا من السنة المالية 2026. وبناءً على ذلك، تمت إعادة تصنيف بيانات الأداء التاريخية لكل من قطاعي تكنولوجيا المياه وتكنولوجيا الإسكان بما يتماشى مع هذا التصنيف الجديد.

نبذة عن ليكسيل

ليكسيل هي شركة رائدة في تطوير منتجات مبتكرة للمياه والإسكان، تسهم في تلبية احتياجات الحياة اليومية وتوفير منازل أفضل للجميع حول العالم. وانطلاقًا من إرثها الياباني، تطور الشركة تقنيات عالمية المستوى وتبتكر منتجات عالية الجودة تُحدث تحولاً حقيقيًا في المنازل. ولا يقتصر تميز ليكسيل على منتجاتها فحسب، بل يشمل أيضًا نهجها القائم على التصميم الهادف، والروح الريادية، والاتزام بتوسيع نطاق الاستفادة من حلولها، إلى جانب تحقيق نمو مسؤول ومستدام للأعمال. وتتجسد هذه الرؤية من خلال مجموعة من العلامات الرائدة في القطاع، من بينها إيناكس وجروهي وأمريكان ستاندرد وتوستيم. ويعتز نحو 53 ألف موظف في أكثر من 150 دولة بالمساهمة في تطوير منتجات تؤثر إيجابياً في حياة أكثر من مليار شخص يوميًا.

نبذة عن جروهي

تُعد جروهي علامة عالمية رائدة في حلول الحمامات المتكاملة وتجهيزات المطابخ. ومنذ انضمامها إلى ليكسيل عام 2014، أصبحت جزءًا من محفظة علامات قوية تابعة لشركة رائدة في ابتكار منتجات المياه والإسكان. وانطلاقًا من التزامها بتقديم تجربة "متعة الماء الخالصة"، ترتكز منتجات جروهي على أربع ركائز أساسية هي الجودة والتقنية والتصميم والاستدامة. وتوفر العلامة حلولًا ومنتجات وخدمات تسهم في الارتقاء بجودة الحياة، من خلال محفظتها "جروهي بروفيشنال" وعلامتها الفاخرة "جروهي سبا" بما يلبي احتياجات شركائها في قطاع الأعمال، وكذلك متطلبات شرائح عملائها المتنوعة. وباعتبار المياه محور أعمالها، تدعم جروهي استراتيجية الأثر الخاصة بليكسيل من خلال سلسلة قيمة أكثر كفاءة في استخدام الموارد، بدءاً من الإنتاج المحايد للكربون* وصولاً إلى الحد من استخدام البلاستيك غير الضروري في تغليف المنتجات.

* يشمل ذلك مشروعات تعويض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ولمزيد من المعلومات يُرجى زيارة:

grohe-x.com/sustainability

