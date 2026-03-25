دبي: أعلنت شركة «ريفولوت»، المتخصصة في التكنولوجيا المالية، عن تحقيق نتائج مالية قياسية لعام 2025، مع تسجيل أرباح قبل الضريبة بلغت 2.3 مليار دولار (1.7 مليار جنيه إسترليني)، بنمو 57% على أساس سنوي، فيما ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 46% لتصل إلى 6.0 مليارات دولار (4.5 مليارات جنيه إسترليني).

ويأتي هذا الأداء مدفوعاً بنمو قوي عبر مختلف مصادر الإيرادات، حيث تجاوزت 11 خدمة ومنتجاً حاجز 135 مليون دولار لكل منها، إلى جانب توسع قاعدة العملاء الأفراد بنسبة 30% لتصل إلى 68.3 مليون مستخدم، وارتفاع عدد عملاء الأعمال بنسبة 33% إلى 767 ألفاً.

كما سجلت أرصدة العملاء نمواً بنسبة 66% لتصل إلى 67.5 مليار دولار، فيما ارتفع حجم المعاملات إلى 1.7 تريليون دولار، ما يعكس زيادة الاعتماد على المنصة في الأنشطة المالية اليومية.

وقال نيك ستورونسكي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة:«يعكس أداء 2025 قوة نموذج أعمالنا القائم على التكنولوجيا، وقدرته على تحقيق نمو متسارع وربحية مستدامة، مع انتقالنا نحو بناء بنك عالمي متكامل».

من جانبه، أكد فيكتور ستينغا، المدير المالي، أن النتائج تعكس «نهجاً منضبطاً في الإدارة المالية، وقدرة على التوسع بكفاءة مع الاستمرار في الاستثمار في الكفاءات والبنية التحتية»، مشيراً إلى أن تنوع مصادر الدخل يعزز مرونة الشركة في مختلف الظروف.

وشهد العام نمواً لافتاً في تفاعل العملاء، مع إضافة 16 مليون مستخدم جديد عالمياً، وزيادة عدد المعاملات لكل عميل بنسبة 24%، إلى جانب توسع قوي في أسواق النمو مثل الولايات المتحدة وأستراليا وسنغافورة.

كما واصلت الشركة تطوير منظومتها من خلال إطلاق خدمات جديدة في مجالات الاستثمار والتمويل والاتصال، إلى جانب تعزيز أدوات الأمان والحماية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي إطار خططها المستقبلية، تعمل «ريفولوت» على تسريع توسعها العالمي، مع إطلاق الخدمات المصرفية الكاملة في المكسيك، والخروج من مرحلة التأسيس في المملكة المتحدة، وتقديم طلب للحصول على رخصة بنك وطني في الولايات المتحدة.

كما تواصل الشركة العمل مع الجهات المختصة في دولة الإمارات تمهيداً لإطلاق خدماتها، بعد حصولها على موافقة مبدئية لرخص خدمات القيمة المخزنة وخدمات الدفع للأفراد (الفئة الثانية) من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في خطوة تعكس التزامها بدعم تطور القطاع المالي الرقمي في الدولة.

-انتهى-

#بياناتشركات