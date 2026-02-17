المجتمعات المخططة بعناية والتي توفر قيمة حقيقية تكتسب زخماً متزايداً مع بحث المشترين عن فرص جديدة خارج المواقع الفاخرة التقليدية

أبوظبي: أفاد تقرير تحليلي صادر عن شركة متروبوليتان كابيتال العقارية، الوكالة العقارية الرائدة التابعة لمجموعة متروبوليتان والتي تقدم خدمات متكاملة في أبوظبي، أن سوق العقارات السكنية في أبوظبي يشهد الآن مرحلة نمو جديدة، مع تزايد توجه المستثمرين والمستخدمين النهائيين نحو المجتمعات السكنية الناشئة التي توفر قيمة تنافسية، وبنية تحتية متطورة، وآفاقاً واعدة على المدى الطويل.

وأشار التقرير إلى أن مناطق مثل قناة ياس والباهية، والشامخة، ومدينة مصدر، والراحة (الشاطئ والحدائق)، والحديريات، باتت تبرز كـ«جواهر مكنونة» في السوق العقاري، حيث لا تزال الأسعار فيها جاذبة مقارنة بالمناطق الأكثر رسوخاً، رغم ما تتمتع به من أسس قوية، والتزام واضح وطويل الأمد من الحكومة والمطورين الرئيسيين.

وفي هذا السياق، قال يفغيني راتسكيفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة متروبوليتان كابيتال العقارية: "نلاحظ أن المشترين أصبحوا أكثر استراتيجية في قراراتهم، إذ لم يعد تركيزهم مقتصراً على الوجهات الرئيسية المعروفة، بل بات اهتمامهم موجهاً نحو تحديد مواقع النمو القادمة. فالمجتمعات التي تتمتع ببنية تحتية قوية، وإطلالات مائية، وجاذبية نمط الحياة، ورؤية تخطيطية واضحة، تتصدر بطبيعة الحال قائمة الخيارات المفضلة".

وأوضح التقرير أن عدداً من التحولات السوقية أسهم في تعزيز هذا التوجه، من بينها تجاوز عدد سكان أبوظبي حاجز 4.1 مليون نسمة، مسجلاً نمواً يفوق 50% خلال العقد الماضي، مدعوماً بفرص العمل في قطاعات المال والطاقة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا. كما يُتوقع أن يصل عدد سكان دولة الإمارات إلى نحو 12.2 مليون نسمة بحلول عام 2030، ما يعزز الطلب طويل الأجل على الإسكان في الإمارة.

ولا يزال نمو الإيجارات قوياً، حيث ارتفعت إيجارات الشقق بأكثر من 11% على أساس سنوي، في حين سجلت إيجارات الفلل نمواً تجاوز 4%. ووفق بيانات مركز أبوظبي العقاري لشهر يناير 2026، تم تسجيل ما يقرب من 238 ألف عقد إيجار سكني، ما يعكس متانة الطلب من المستأجرين.

وفي الوقت ذاته، تسهم مشاريع البنية التحتية والتطوير الكبرى في إعادة تشكيل أنماط الطلب، ومن أبرزها مشروع قناة ياس السكني بقيمة 3.5 مليار درهم، والمخطط الرئيسي لجزيرة الحديريات الممتدة على مساحة 51 مليون متر مربع، إلى جانب التوسعات في مدينة مصدر، واستثمارات تتجاوز 60 مليار درهم في جزيرة المارية. كما تدعم مشاريع النقل المستقبلية، مثل ترام أبوظبي وشبكة قطارات الاتحاد للركاب، تحسين مستويات الربط وسهولة التنقل بين المناطق الحديثة.

ورغم استمرار مناطق رئيسية مثل جزيرة السعديات وجزيرة ياس وجزيرة الريم في تسجيل أسعار مرتفعة، يتم الآن تداول الوحدات السكنية في المناطق الناشئة بخصومات ملحوظة، مع تحقيق عوائد إيجارية متوسطة إلى مرتفعة بمعدل آحادي الرقم، بما يتماشى مع متوسطات السوق العامة.

وتجذب هذه الأسعار التنافسية شريحة واسعة من المشترين، بما في ذلك المشترون لأول مرة، والمقيمون على المدى الطويل الباحثون عن مساحات أوسع، إضافة إلى المستثمرين الدوليين الذين يستهدفون مناطق النمو المستقبلية. وأشار التقرير إلى أن المشترين من الأجانب والمقيمين يشكلون حالياً غالبية المعاملات السكنية في أبوظبي، مع تسجيل المناطق الناشئة طلباً قوياً بشكل خاص من المشترين لأول مرة والمقيمين الدائمين.

وتعكس مؤشرات النشاط هذا التحول، حيث سجلت منطقة الحديريات مبيعات بقيمة 14.78 مليار درهم عبر أكثر من 2,600 صفقة، فيما بلغت مبيعات قناة ياس والباهية نحو 6.57 مليار درهم. كما برزت منطقة الراحة (الشاطئ والحدائق) كإحدى أقوى الوجهات المطلة على الواجهة البحرية، في حين شهدت كل من الشامخة ومدينة مصدر معدلات استيعاب مستقرة ونمواً في الأسعار، لا سيما خلال النصف الثاني من عام 2025.

وأضاف راتسكيفيتش: "نرى أن المناطق المطلة على الواجهة البحرية والمجتمعات المخططة بالكامل مع جداول زمنية واضحة للبنية التحتية بدأت بالفعل بالاقتراب من تصنيف المناطق الرئيسية. وبالنسبة للمشترين والمستثمرين، تمثل السنوات القليلة المقبلة فرصة حقيقية للدخول إلى هذه المناطق قبل أن تلحق الأسعار بالكامل بمستوياتها المستقبلية."

وتنصح متروبوليتان كابيتال العقارية المشترين الراغبين في الاستثمار في المناطق الناشئة بالتركيز على متانة المخطط العام، وسجل المطور، وجداول تسليم البنية التحتية، إضافة إلى السيولة طويلة الأمد. كما تؤكد أهمية العمل مع وسطاء متخصصين يتمتعون بخبرة في كل من الأسواق الرئيسية والناشئة لتقييم المخاطر والفرص بشكل دقيق.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أنه ومع استمرار نضوج سوق العقارات السكنية في أبوظبي، تنتقل هذه «الجواهر المكنونة» بسرعة من فرص استثمارية محدودة النطاق إلى محركات نمو رئيسية، مدعومة بعوامل القدرة على تحمل التكاليف، وجاذبية نمط الحياة، والرؤية الحضرية والاقتصادية طويلة الأمد للعاصمة.

