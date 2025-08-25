قطاع العقارات السكنية في الإمارات والسعودية يسجل نمواً سنوياً متوقعاً حتى عام 2030 بنسبة 8.66% و8.77% على التوالي، وهولو تستعد للتوسع في أسواق مجلس التعاون لدعم الزيادة المستمرة في نسب تملك المنازل.

دبي - الإمارات العربية المتحدة – أعلنت هولو، المنصة المتخصصة في التكنولوجيا المالية التي تعيد ابتكار تجربة شراء المنازل في الإمارات، عن جمع 22 مليون دولار في واحدة من أكبر جولات التمويل من الفئة (أ) في منطقة مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري 2025. وقادت الجولة شركة "إمباكت46" السعودية، بمشاركة شركة مبادلة للاستثمار، الصندوق السيادي لحكومة أبوظبي، إلى جانب عدد من المستثمرين المؤسسيين السعوديين، بمن فيهم "صندوق رؤى للنمو" Rua Growth Fund، وصندوق البنك العربي الوطني anb seed، وMoreThan Capital، بالإضافة إلى عودة قائمة من المستثمرين السابقين، تضم كلاً من Salica Oryx Fund و"صندوق حي دبي المستقبل" Dubai Future District Fund.

وتواصل دولة الإمارات ريادتها الإقليمية بخطوات جريئة في الابتكار الحضري، حيث تضع معايير جديدة في سوق العقارات السكنية، مع توقع ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية من 143 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 217 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.66%.[1] وتعمل المبادرات الوطنية الرئيسية، مثل المخطط الحضري لإمارة دبي 2040، واستراتيجية المدن الذكية في أبوظبي، والبرامج المتعددة لتسجيل الأراضي باستخدام تقنية البلوك تشين، على تسريع التحول نحو خدمات عقارية أكثر تكاملاً مع التقنيات الحديثة.

وفي المقابل، مع تركيز المملكة العربية السعودية بشكل متزايد على التكنولوجيا العقارية وإصلاح قطاع الإسكان، تتمتع "هولو" بمكانة متميزة لتلبية الطلب المتزايد على حلول تملك المنازل المدعومة بالتقنيات الحديثة. ويُقدَّر حجم سوق العقارات السكنية في المملكة بـ 203 مليارات دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 310 مليارات دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.77% خلال فترة التوقع (2025-2030)[2]. مدعوماً بالمسار التصاعدي للنمو السكاني للمملكة، وزيادة معدلات الحصول على الرهن العقاري، والمبادرات الإسكانية ضمن رؤية السعودية 2030، إلى جانب مشاريع المدن الذكية مثل مدينة الرياض الرقمية، والدفع الوطني نحو التحول الرقمي.

وقال مايكل هنتر وآران سمرهيل، المؤسسان الشريكان لشركة هولو: "إننا نعتقد يقيناً منذ البداية بأن عملية شراء المنزل لا ينبغي أن تكون معقدة. ولا تمثل هذه الجولة التمويلية مجرد توسع جغرافي، بل إنها تعدّ توسعاً في الثقة والبساطة وإتاحة الفرصة أمام الجميع لتملك المنازل. لقد منحتنا ربحيتنا في الإمارات القوة والثقة للاستثمار الطموح في أسواق عالية النمو، مثل المملكة العربية السعودية. ومع اقترابها من تحقيق أهداف "رؤية 2030"، فإن الزخم حول التملك العقاري والتحول الرقمي بات يكتسب وتيرة متسارعة. وبما أننا ننطلق من رؤية إقليمية، إلى جانب حصولنا على الدعم من مستثمرين عالميين، فقد أصبحنا نحتل موقعاً مثالياً يساعدنا على رفع معايير تجربة شراء المنازل، لتكون أسرع وأذكى وأكثر تركيزاً على العميل. وتعتبر التكنولوجيا المحرك الأساسي لكل ما نقوم به، لا سيّما وأنها قادتنا لبناء منصة يمكنها أن تزيل التوتر وتحدّ من التعقيد والتخمين من رحلة شراء المنزل".

وسيدعم التمويل أيضاً نمو هولو على المستوى الداخلي، وذلك عبر تعزيز منتجاتها وتوسيع فرق عملها، مع التركيز على استقطاب أفضل الكفاءات الإقليمية. ومن خلال وجود عمليات لها في كل من الإمارات والسعودية، تركّز الشركة على بناء فرق عمل شاملة، وتمتاز بجهوزيتها لاحتضان المستقبل، كما أنها تعكس تنوع الأسواق التي تخدمها. وفي ظل التحول الرقمي المتسارع في المنطقة، تتصدر هولو المشهد عبر الدمج بين الابتكار في التكنولوجيا المالية والأثر الإيجابي على أرض الواقع.

وبفضل مشاركة مستثمرين بارزين، مثل "إمباكت 46" ومبادلة وصندوق حي دبي المستقبل، فإن الجولة التمويلية لشركة هولو تجلب معها خبرات متعمقة في القطاع، إلى جانب إمكانية الوصول الاستراتيجي لعدد من الأسواق، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط. ويعزز ذلك أيضاً من حضورها في منظومة التكنولوجيا المالية والعقارية وقطاع التكنولوجيا العقارية، في الوقت الذي يعكس فيه التحولات الأوسع في مشهد العقارات الإقليمي.

وقالت بسمة السنيـدي، الشريك الإداري في "إمباكت46": "تقدم هولو درجة عالية من الوضوح في عملية شراء المنازل، وهو جانب كان مفقوداً منذ زمن طويل في هذا السوق. ومن خلال تسهيل الوصول إلى المقرضين، ناهيك عن منح المستخدمين إمكانية التحكم الكامل في رحلتهم التمويلية، فإنها تُعيد تشكيل طريقة الشراء في المنطقة. ويعكس توسعها في المملكة العربية السعودية تغيراً كبيراً في توقعات المستهلكين، وارتفاع الطلب على تجارب تملك سلسة ومدعومة بالتكنولوجيا. و باعتبارنا شركاء قياديين في هذه الجولة، يتماشى هذا الاستثمار مع استراتيجيتنا في دعم الحلول الواقعية التي يبنيها مؤسسون متميزون لأسواق تتحرك بسرعة."

وقال علي المهيري المدير التنفيذي لوحدة الأصول المتنوعة في قطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة للاستثمار: "ينبع استثمارنا في هولو من إيماننا بقوة رؤيتها وقيادتها وقدرتها على إعادة تشكيل رحلة شراء المنازل. كما يعكس ثقتنا في قوة ومتانة سوق العقارات في الإمارات، والدور المتنامي للتكنولوجيا المالية في رسم مستقبل التملك العقاري في المنطقة. إننا في مبادلة ملتزمون بدعم المنصات المبتكرة التي تتماشى مع أهدافنا في تعزيز التنويع الاقتصادي، وتعتبر هذه الشراكة مثالاً قوياً على الدور الحيوي الذي يلعبه التعاون في تسريع التحول الاقتصادي، وتحقيق قيمة حقيقية للمجتمعات من خلال الحلول المعتمدة على التكنولوجيا".

وقال تركي الجعيب، الشريك المؤسس والشريك الإداري في صندوق رؤى للنمو: "تقوم هولو بمعالجة حاجة سوقية أساسية، حيث يتم ذلك من خلال رقمنة وتوسيع الوصول إلى التمويل العقاري، خصوصاً مع انفتاح السوق السعودية أمام المستثمرين الأجانب والمشترين لأول مرة. وبفضل منصة قائمة على الثقة والبساطة والامتثال التنظيمي، تتبوأ هولو موقعاً فريداً لخدمة جيل جديد من المشترين في ظل المشهد العقاري المتطور للمملكة. لذلك، فإننا نعرب عن فخرنا البالغ بدعم فريق يبني البنية التحتية للتكنولوجيا المالية من أجل مستقبل أكثر شمولاً وإتاحة للتملك العقاري في المنطقة".

وفي الوقت الذي تدشّن فيه هولو فصلاً جديداً من مسيرة نموها، تؤكد على مواصلة الوفاء برسالتها الأساسية، وهي: جعل التملك العقاري أبسط وأذكى وأن يكون متاحاً للجميع بسهولة ويسر. ومع امتلاكها فريقاً عالمي المستوى، وحصولها على الدعم القوي من أبرز المستثمرين الإقليميين، فإنها تتمتع بموقع مثالي يدعمها في قيادة التحول في تملك العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نبذة عن "هولو":

تُعد "هولو" (Holo) شركة تقنية مالية مقرها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعمل على إحداث تحول في طريقة شراء المنازل في المنطقة، مع عمليات تشغيلية في الرياض ودولة الإمارات العربية المتحدة. أطلقت الشركة في عام 2020 أول منصة رقمية متكاملة للتمويل العقاري في المنطقة، حيث تتيح للمستخدمين الوصول الفوري إلى أكثر من 20 جهة إقراض، وتوفّر رحلة سلسة من مرحلة الموافقة المبدئية وحتى الحصول على التمويل. وبالاعتماد على تقنيتها المملوكة وفريق من المستشارين المستقلين في التمويل العقاري، دعمت "هولو" أكثر من 80,000 عميل حتى الآن، وقامت بمعالجة معاملات تزيد قيمتها عن مليار درهم شهرياً، مما أزال التعقيدات، وحسّن الشفافية، ووفّر السرعة وراحة البال في عملية كانت تقليدياً مجزأة ومعقدة.

ولتعزيز تجربة المستخدم، تجمع "هولو" بين خدمات التمويل العقاري الرقمية والمساعدة العقارية المصممة خصيصاً لتبسيط الرحلة بأكملها. ومن خلال شبكة منتقاة من شركاء وكالات العقارات، يمكن للمشترين الحصول على دعم شامل من مرحلة اختيار العقارات المناسبة وحتى إتمام الصفقة النهائية.

إضافةً إلى ذلك، تقدم "هولو" تطبيق HUB by Holo، وهو منصة مخصصة تدمج جميع خطوات عملية التمويل العقاري للوكلاء في مكان واحد، مما يسهل عليهم متابعة التقدم، والبقاء على اتصال، والتحكم الكامل في رحلة المشتري. ومع توسع "هولو" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدءاً من المملكة العربية السعودية، تواصل تطوير منصتها لتقديم تجربة شراء منزل أكثر ترابطاً وتمكيناً، مدفوعة بالبيانات، ومرتكزة على الخبرة، ومصممة لاحتياجات المشتري.

للمزيد من المعلومات عن "هولو"، يرجى زيارة موقعنا: https://useholo.com/ar

نبذة عن "مبادلة":

تُعد شركة مبادلة للاستثمار مستثمراً سيادياً تدير محفظة عالمية تهدف إلى تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي. تبلغ قيمة محفظة مبادلة 330 مليار دولار أمريكي (1,212 مليار درهم إماراتي)، وتمتد عبر ست قارات وتشمل اهتمامات في قطاعات وأصول متنوعة. نستفيد من خبرتنا العميقة في القطاعات المختلفة وشراكاتنا الطويلة الأمد لدفع النمو المستدام وتحقيق الأرباح، مع دعم جهود تنويع الاقتصاد الإماراتي وتعزيز اندماجه في الاقتصاد العالمي.

لمزيد من المعلومات حول شركة مبادلة للاستثمار، يرجى زيارة: www.mubadala.com

نبذة عن "إمباكت 46":

"إمباكت46" (Impact46) هي شركة سعودية رائدة مرخّصة من هيئة السوق المالية، تتميّز بنهجها الابتكاري في إدارة الأصول، وتدير أصولًا تتجاوز ٢.٨ مليار ريال سعودي في مجالات الاستثمار البديل. تقدّم الشركة حلولًا استثمارية مؤسسية في رأس المال الجريء، والائتمان الخاص، وهيكلة الأدوات المالية، مستندة إلى تنفيذ عالي الكفاءة ومعرفة محلية دقيقة. تستثمر Impact46 بجانب مؤسسات، ومكاتب عائلية، وشركات كبرى مستهدفة فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات. وتلعب اليوم دورًا متناميًا في تمكين القطاعات الاستراتيجية، من خلال إطلاقها لصندوق الألعاب الإلكترونية بقيمة 150 مليون ريال، وتوسيع خدماتها الاستشارية لدعم المؤسسات والشركات سريعة النمو.

صندوق حـي دبـــي للمســتقبل (DFDF)

يعد صندوق حـي دبـــي للمســتقبل صندوق رأس مال مدعوماً من مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ومؤسسة دبي للمستقبل (DFF). يستثمر الصندوق في الشركات الناشئة وصناديق رأس المال التي تبني اقتصاد المستقبل في دبي والمنطقة الأوسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يلعب الصندوق دوراً مزدوجاً بصفته صندوق صناديق ومستثمراً مباشراً، مع تركيز أساسي على الابتكار والاستدامة والأثر طويل المدى.

-انتهى-

#بياناتشركات