دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة طلبات، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت والتوصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن تسجيل يوم قياسي لقطاع البقالة والتجزئة، حيث حققت «طلبات مارت» – خدمة التسوق الإلكتروني للبقالة التابعة للشركة – أعلى أداء في تاريخه في أولى أيام شهر رمضان.

وبالمقارنة مع يوم الثلاثاء السابق، سجّلت «طلبات مارت»:

● ارتفاع إجمالي عدد الطلبات بنسبة 21% على أساس أسبوعي

● نمو متوسط قيمة سلة المشتريات بنسبة 3%

● تسجيل ذروة حجم الطلبات بين الساعة 2:00 ظهرًا و5:00 مساءً، ما يعكس الاعتماد المتزايد على التحضيرات الأخيرة لوجبة الإفطار

ويعكس هذا الارتفاع تحوّلات واضحة في سلوك التسوق خلال شهر رمضان، حيث يتجه العملاء بشكل متزايد إلى الاعتماد على خدمات توصيل البقالة عند الطلب لما توفره من سهولة وتوفير للوقت، وقدرتها على تلبية احتياجات التحضيرات الأخيرة لوجبة الإفطار.

الفئات الأكثر طلبًا

تشير البيانات الأولية إلى طلب قوي على طيف من المنتجات الأساسية خلال شهر رمضان، من بينها:

● المنتجات الطازجة

● منتجات الألبان واللبن

● مكونات الوجبات الجاهزة للطهي

● التمور والحلويات التقليدية

● المشروبات والعصائر

وانعكاسًا لهذه الاتجاهات، تصدّرت 5 منتجات قائمة الأكثر مبيعًا خلال الأيام الستة الأولى من شهر رمضان، وهي: موز تشيكيتا، مياه الشرب ماي دبي، خيار (منتج خليجي)، طماطم – الإمارات، ومياه العين المعدنية. كما شهد طيف من المنتجات الأعلى مبيعًا معدلات نمو أسبوعية مرتفعة، ما يعكس تسارع وتيرة الشراء خلال شهر رمضان وزيادة الإقبال على المنتجات الأساسية.

وقالت أليكس دي زيليكور، المدير العام لـ «طلبات مارت»: "يغير شهر رمضان الروتين اليومي بشكل تام، ونلمس ذلك بشكل مباشر في سلوك العملاء. وما نشهده اليوم لا يقتصر على زيادة موسمية في الطلب، بل يعكس الاعتماد المتزايد على حلول التجارة السريعة، في ظل سعي الأسر إلى إعطاء الأولوية لسهولة الحصول على المنتجات والسرعة والمرونة خلال ساعات الذروة الخاصة بالتحضيرات."

تحوّل جذري

تعزز هذه البيانات الدور المتنامي للتجارة السريعة خلال الفترات الموسمية التي تشهد ذروة في الطلب. ومع سعي الأسر إلى الموازنة بين التحضيرات، والاجتماع حول موائد الإفطار العائلية، وبين جداول العمل، تصبح السهولة والسرعة عاملين حاسمين في قرارات الشراء.

ومع بداية شهر رمضان، تتوقع «طلبات مارت» استمرار مستويات الطلب المرتفعة على قطاعي البقالة والتجزئة خلال الأسابيع المقبلة من الشهر الفضيل، والتي تُعد تقليديًا الفترة الأعلى طلباً من حيث استهلاك منتجات البقالة خلال الموسم.

نبذة عن طلبات

تقدم طلبات، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لعملائها تجربة متميزة وسهلة لطلب الطعام، ومنتجات البقالة، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية من مجموعة متنوعة من المطاعم ومتاجر التجزئة. تأسست طلبات في الكويت عام 2004، ونجحت منذ ذلك الحين في التوسع لتشمل الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، مصر، البحرين، سلطنة عُمان، الأردن، العراق، حيث تخدم أكثر من 6.5 مليون عميل نشط حتى ديسمبر 2024. ويقع مقر الشركة الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقد أكملت بنجاح طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي في ديسمبر 2024. وتعتبر «طلبات» إحدى الشركات التابعة لمجموعة «ديلفري هيرو اس إي»، ما يمنحها ميزة استراتيجية للاستفادة من الخبرات العالمية لشركتها الأم وتعزيز مكانتها في السوق ودفع عجلة الابتكار في قطاع الطلب عبر الإنترنت والتوصيل. كما تركز الشركة على توسيع عروض منتجاتها وزيادة حصتها السوقية في الأسواق التي تعمل بها. وتعتمد طلبات على شبكة قوية تضم منصة تضم آلاف الشركاء وسائقي التوصيل، ما يمكّنها من تعزيز ريادتها في سوق الطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تربط بين العملاء والشركاء وسائقي التوصيل من خلال منصتها التكنولوجية المتقدمة.

