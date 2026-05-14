دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة الاتحاد للتأمين، إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول التأمين المبتكرة التي تركز على العملاء الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026. وقد شهدت هذه الفترة نمواً متواصلاً في أعمال التأمين الرئيسية وتحسناً ملحوظاً في العوائد الفنية والاستثمارية، مما يعكس النهج المنضبط الذي تتبعه الشركة في الاكتتاب والدعم القوي من معيدي التأمين.

أبرز المؤشرات المالية:

ارتفاع بنسبة 24% في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت من 196 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025 إلى 243 مليون درهم .

صعود بنسبة 21 % في صافي أرباح الاكتتاب والاستثمار، لترتفع من 15.2 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025 إلى 18.4 مليون درهم في نفس الفترة لعام 2026 .

نمو بنسبة 16 % في إيرادات التأمين، حيث ارتفعت من 144 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025 إلى 167 مليون درهم في الربع الأول لعام 2026، وذلك وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 (IFRS 17).

زيادة بنسبة 8 % في صافي الأرباح بعد الضريبة، من 13 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 14.1 مليون درهم في الربع الأول من عام 2026 .

عكست نتائج هذا الربع كفاءة استراتيجية الاكتتاب التي تتبعها الشركة مؤكدةً قدرتها على تقديم قيمة مستدامة للمساهمين. ويعزز هذا الأداء القوي من تطلعات الشركة نحو النمو ويرسخ مكانتها كمزود موثوق يسعى دائماً للارتقاء بتجربة حملة الوثائق.



نبذة عن شركة "الإتحاد للتأمين"

تأسست شركة "الإتحاد للتأمين" في عام 1998 وتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي خاضعة لتنظيم البنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتجاوز رأسمالها المدفوع 250 مليون درهم إماراتي. وتوفر الشركة طيفاً واسعاً من منتجات التأمين الفردية والتجارية لعملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

