تحت شعار "خطوة للأمام: اكتشف المستقبل الواعد"، إريكسون تستعرض تقنيات متقدمة وحالات استخدام مبتكرة في مؤتمر ومعرض LEAP 2025، وتسلط الضوء على دورها في تطوير البنية التحتية للشبكات والتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.

خبراء إريكسون المشاركون في المؤتمر يقودون مناقشات حول تطور الجيل الخامس، وابتكار الذكاء الاصطناعي، ودور الاتصال في تمكين التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

أعلنت شركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC)، عن مشاركتها في مؤتمر LEAP 2025 الذي يقام في الفترة من 9 إلى 12 فبراير 2025 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، حيث ستقوم باستعراض أحدث تقنياتها في خطوة تؤكد على ريادتها في مجال الابتكار. وفي إطار التزامها برؤية السعودية 2030، ستقدم إريكسون حلولاً متطورة وعروضاً حية للتكنولوجيا، كما ستشارك قصص نجاحها بالتعاون مع شركائها، وستكشف عن رؤى الخبراء بشأن مستقبل الاتصال.

وتعمل إريكسون التي تشارك في نسخة هذا العام من المؤتمر تحت شعار "خطوة للأمام: اكتشف المستقبل الواعد"، على تعزيز شراكتها طويلة الأمد مع شركائها في المملكة العربية السعودية، والتي تمتد لأكثر من أربعة عقود. وتعمل الشركة من خلال تعاونها مع مزودي خدمات الاتصالات والمؤسسات والجهات الحكومية، على توطين التقنيات المتقدمة، ورعاية المواهب المحلية، والمساهمة في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والابتكار.

سيقدم جناح إريكسون عروضاً تفاعلية ومناقشات جماعية وجلسات فنية حول أحدث ابتكاراتها في مجال شبكة الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وحلول الشبكات المتقدمة، بالإضافة إلى عروض حول الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحالات استخدام غامرة للمستهلكين والشركات. وسيتيح هذا للزوار التعرف على شبكات المستقبل واستكشاف عمل هذه التقنيات على تمكين الصناعات من التحول الرقمي، وتحسين الكفاءة وتحقيق أهداف الاستدامة.

وفضلاً عن الريادة الفكرية في هذا المؤتمر، تستضيف شركة إريكسون حلقات مباشرة من سلسلة Tech Insights التي تقدم من خلالها قادة مؤثرين في الصناعة لمناقشة التأثير التحويلي للاتصال على مختلف القطاعات.

وفي معرض تعليقه على المؤتمر، قال هاكان سارفيل، نائب الرئيس ورئيس إريكسون المملكة العربية السعودية: "نحن متحمسون جداً لعرض تقنياتنا المبتكرة في مؤتمر LEAP 2025، وشرح عمل هذه التقنيات على تمكين مستقبل مستدام ومتصل للمملكة العربية السعودية وخارجها. ويعكس حضورنا في هذا الحدث التزامنا الراسخ بدعم رؤية السعودية 2030 من خلال جهودنا لتحسين البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الاستدامة وتمكين التقدم عبر حلول اتصال متقدمة".

نبذة عن إريكسون:

توفر شبكات إريكسون عالية الأداء والقابلة للبرمجة، الاتصال لمليارات الأشخاص حول العالم يومياً. وكانت الشركة لما يقرب من 150 عاماً، رائدة في مجال ابتكار التكنولوجيا للاتصالات، كما أنها تقدم حلول الاتصالات المتنقلة والاتصال لمزودي الخدمات والشركات. وتساهم بالتعاون مع عملائها وشركائها، في جعل عالم الغد الرقمي حقيقة ملموسة.

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