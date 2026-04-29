أعلنت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا عن إطلاق العمل على استراتيجيّة متكاملة مستهدفةً الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2030، في إطار التزامها بدعم التوجهات الوطنية نحو حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة. وبصفتها أول جامعة تطبيقية في قطر، تسعى هذه المؤسّسة التربوية إلى ترسيخ دورها الريادي في تبنّي ممارسات استدامة الطاقة، من خلال نهج يتجاوز المبادرات الفردية نحو منظومة مؤسسية شاملة.

وفي إطار هذا التوجه، واستناداً إلى شراكاتها الاستراتيجية، تتعاون الجامعة من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مناعي إنيرجي ش.ذ.م.م لدعم جهودها في تحسين كفاءة الطاقة وتطوير البنية التحتية المستدامة. ويشمل هذا التعاون وضع خارطة طريق واضحة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني، ضمن مراحل زمنية محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، إلى جانب دراسة استهلاك الطاقة والانبعاثات في الحرم الجامعي، وتطوير مؤشرات الأداء البيئي، واستكشاف فرص تطبيق أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ورفع كفاءة المباني والمرافق، إضافة إلى دعم التحول نحو حلول التنقل المستدام، بما في ذلك تطوير البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية وتقييم فرص تحويل أسطول الجامعة إلى مركبات كهربائية.

وقد صرّح الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: “يمثّل تحقيق الحياد الكربوني أحد أبرز أولوياتنا الاستراتيجية، ونعمل على جعل الاستدامة نهجاً متكاملاً من خلال دمج مبادئها في مختلف أنشطتنا الأكاديمية والتشغيلية. ويعكس هذا التوجّه دورنا كأوّل جامعة تطبيقية في قطر تسعى إلى إعداد جيل قادر على تطوير حلول مستدامة في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة. ويُعدّ التعاون مع شركائنا في القطاع الصناعي، مثل منّاعي إنيرجي، ركيزة أساسية لتسريع هذا التحوّل، من خلال وضع خارطة طريق واضحة قائمة على مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يمكّننا من تحويل طموحاتنا إلى أثر ملموس على أرض الواقع.

وأضاف السيد خالد بن أحمد المناعي، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لشركة مناعي إنيرجي، قائلاً:

تفتخر شركة مناعي إنيرجي بدعم جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في مسيرتها نحو تحقيق الحياد الكربوني. ويأتي هذا التعاون انسجامًا مع تركيزنا على تمكين حلول الطاقة منخفضة الكربون، ودعم المؤسسات في تطوير استراتيجيات عملية ومستدامة ومواكِبة للمستقبل لخفض الانبعاثات. ومن خلال هذا التعاون، نطمح إلى الإسهام في تحقيق أهداف الاستدامة وتسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة في دولة قطر.

وانطلاقاً من هذا الهدف الاستراتيجي، تتبنى الجامعة مقاربة ترتكز على رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير حلول مبتكرة للتنقل المستدام، إلى جانب تعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة وأعضاء الهيئة التعليمية والموظفين. كما تعمل على تحويل الحرم الجامعي إلى نموذج متكامل للطاقة النظيفة.

كما تولي الجامعة اهتماماً خاصاً بنشر ثقافة الاستدامة بين مجتمعها الأكاديمي والإداري، من خلال برامج توعوية وورش عمل ومبادرات تعليمية تستهدف الطلبة وأعضاء الهيئة التعليمية والموظفين، بهدف تمكينهم من الإسهام الفعّال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتؤكد جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، من خلال هذه المبادرات، التزامها المستمر بدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز دورها كمحرك رئيسي للابتكار والاستدامة، عبر تحويل التطلعات الوطنية إلى ممارسات تطبيقية داخل الحرم الجامعي، وإعداد جيل يقود التحول المستدام من قطر إلى العالم.

نبذة حول جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

أنشئت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بقرار أميري رقم 13 لسنة 2022، وهي أوّل جامعة وطنيّة تقدّم تعليماً أكاديمياً تطبيقيّاً وتقنياً ومهنياً في دولة قطر. توفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا 80برنامجاً تطبيقياً يشمل مؤهلات الماجستير والبكالوريوس والدبلوم والشهادات. وتضمّ الجامعة خمس كليات هي: كليّة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة الهندسة والتكنولوجيا، وكليّة العلوم الصحية، وكلية التعليم العام، إضافة إلى العديد من المراكز التدريبيّة المهنيّة الخاصة بالأفراد والشركات. تتميز الجامعة بمقاربتها التعليميّة المميّزة التي تضع الطلبة في صلب اهتماماتها، وبمرافقها التدريبيّة المتطوّرة والفريدة من نوعها. يعمل الأكاديميون في الجامعة والباحثون المتميزون على تطوير مهارات الطلبة، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر متخصّصة تعمل على خدمة المجتمع ومختلف القطاعات، بما يحقّق أهداف التنمية البشريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في دولة قطر وعالمياً.

نبذة عن مناعي إنيرجي:

تُعدّ مناعي إنيرجي من الشركات الرائدة في مجال الطاقة منخفضة الكربون والخدمات المرتبطة بها في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة مناعي القابضة. وتمكّن الشركة عملاءها من تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تقديم حلول مصمّمة خصيصًا ومدعومة بخيارات تمويلية مبتكرة، بما يدعم رؤية دولة قطر في التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة البيئية.

