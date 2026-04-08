الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت ميسي فرانكفورت السعودية، الجهة المنظمة لمعرض أوتوميكانيكا الرياض، المعرض الإقليمي الرائد في المملكة لقطاع خدمات المركبات، عن تأجيل الدورة المقبلة من المعرض، والتي كان من المقرر انعقادها في الفترة من 4 إلى 6 مايو 2026، على أن يعود المعرض إلى المملكة في عام 2027.

ويأتي هذا القرار بعد متابعة دقيقة ومتواصلة للظروف الإقليمية الراهنة، وانطلاقاً من الحرص على سلامة العملاء والشركاء والموظفين، وتعزيز ثقتهم، إلى جانب ضمان تقديم المعرض بالمستوى الدولي المتكامل، والجودة الرفيعة، والقيمة المهنية التي تشتهر بها علامة أوتوميكانيكا على مستوى العالم.

وفي هذا السياق، قال مارتن كوكس، مدير إدارة المعرض في ميسي فرانكفورت ميدل إيست: "لم يكن هذا القرار سهلاً بأي حال من الأحوال. فقد رسّخ أوتوميكانيكا الرياض، خلال فترة وجيزة، مكانته كمنصة مهمة لقطاع خدمات المركبات في المملكة. إلا أن مسؤوليتنا تتمثل في جمع أطراف القطاع ضمن بيئة آمنة، ذات جدوى تجارية حقيقية، وبحضور دولي يعكس مكانة المعرض. وفي ظل الظروف الحالية، ومع اقتراب موعد المعرض خلال أسابيع قليلة، فإن هذا القرار يضمن لنا تقديم أفضل النتائج الممكنة للعارضين والشركاء والزوار."

ويُعد أوتوميكانيكا الرياض جزءاً من شبكة معارض أوتوميكانيكا العالمية، ويؤدي دوراً محورياً في ربط المصنعين والموزعين ومزودي الخدمات والمشترين ضمن قطاع المركبات المتنامي في المملكة. ومن جانبه، قال كريس لي مدير إدارة مجموعة معارض التنقل واللوجستيات في ميسي فرانكفورت ميدل إيست: "اتخذنا قرارنا بالتركيز على العودة في عام 2027 بدورة أقوى وأكبر وأكثر تأثيراً، بما يعكس طموحات السوق السعودية ويجسد قوة علامة أوتوميكانيكا العالمية."

وتؤكد ميسي فرانكفورت السعودية التزامها الكامل بالتطوير طويل المدى لمعرض أوتوميكانيكا الرياض، وبمواصلة دعم نمو قطاع خدمات المركبات في المملكة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالمواعيد الجديدة لدورة عام 2027 في وقت لاحق.

يعود معرض أوتوميكانيكا الرياض، المعرض الإقليمي الرائد في المملكة العربية السعودية لقطاع خدمات المركبات، في عام 2027. وستجمع الدورة الثامنة من المعرض علامات تجارية دولية من خلال أكبر شبكات الموزعين والمشترين والمتخصصين في القطاع على مستوى العالم، بما يسهم في تعزيز التواصل المهني، وتبادل المعرفة، وبناء شراكات فاعلة تدعم النمو المتواصل لقطاع خدمات المركبات في المملكة العربية السعودية.

تضم مجموعة المعارض التي تنظمها ميسي فرانكفورت السعودية كلاً من: أخيما ميدل إيست وآيرو ميدل إيست وأوتوميكانيكا الرياض وبيوتي وورلد الرياض وإنترسك السعودية وخلال عام 2025، استقطبت فعاليات الشركة أكثر من 1,300 عارض وما يزيد على 60,000 زائر من أكثر من 70 دولة، بما يعزز مكانتها بوصفها إحدى أبرز الجهات المنظمة للمعارض التجارية الدولية في المملكة.

تُعد مجموعة ميسي فرانكفورت أكبر جهة في العالم لتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات، وتمتلك مركزها الخاص للمعارض. ويعمل لدى المجموعة نحو 2,700 موظف* في مقرها الرئيسي بمدينة فرانكفورت أم ماين، إلى جانب 29 شركة تابعة حول العالم، حيث تنظم فعاليات في مختلف الأسواق الدولية. وقد تجاوزت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2025 أكثر من 766 مليون يورو*.

وتخدم المجموعة مصالح عملائها التجارية بكفاءة من خلال قطاعات أعمالها الثلاثة: المعارض والفعاليات، والمواقع والخدمات. ومن أبرز نقاط قوة ميسي فرانكفورت شبكتها العالمية المتماسكة والفعالة في المبيعات، والتي تغطي نحو 180 دولة في مختلف أنحاء العالم. كما تضمن باقة خدماتها المتكاملة، حضورياً ورقمياً، مستوى ثابتاً من الجودة والمرونة للعملاء في جميع مراحل تخطيط فعالياتهم وتنظيمها وتنفيذها. وتواصل المجموعة توظيف خبراتها الرقمية في تطوير نماذج أعمال جديدة، فيما تشمل خدماتها المتنوعة تأجير مرافق المعارض، وبناء الأجنحة، والتسويق، وتوفير الكوادر والخدمات الغذائية.

وتشكل الاستدامة ركناً أساسياً في الاستراتيجية المؤسسية للمجموعة، إذ تحرص على تحقيق توازن مدروس بين الاعتبارات البيئية والاقتصادية، والمسؤولية الاجتماعية، والتنوع.

وتتخذ الشركة من فرانكفورت أم ماين مقراً رئيسياً لها، وهي مملوكة من قبل مدينة فرانكفورت بنسبة 60% وولاية هيسن بنسبة 40%.

* أرقام أولية لعام 2025

