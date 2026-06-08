عمّان، الأردن: أعلنت أكاديمية جورامكو، الذراع التعليمية للشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة، جورامكو، التي تعد بدورها الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن فتح باب التسجيل وبدء قبول طلبات الالتحاق في برنامج هندسة صيانة الطائرات للعام 2026.

ويتميز البرنامج الذي يمتد على مدار 4 أعوام، والذي سينطلق خلال شهر تشرين الأول، باعتماده على نموذج تعليمي متكامل ضمن نظام مختلط، يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب الميداني والخبرة العملية. وينقسم التعليم الذي يتلقاه الطلبة من داخل الأردن وخارجه في البرنامج، إلى عامين من الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، يليهما عامان من الخبرة العملية التي تُكسِب الطلاب المعرفة والمهارة ضمن بيئة تطبيقية متخصصة تحاكي بيئة العمل الحقيقية، بما يؤهلهم للانخراط بكفاءة في سوق العمل، لا سيما في مجال صيانة الطائرات.

هذا ويتسم برنامج هندسة صيانة الطائرات في أكاديمية جورامكو بتصميمه بمزايا تلبي الطلب العالمي المتزايد على الكفاءات المؤهلة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، إلى جانب منح خريجيه شهادة خبرة تدريبية معترف بها دولياً، تؤهلهم للحصول على رخصة وكالة سلامة الطيران الأوروبية المعتمدة دولياً (EASA)، ورخصة هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني الأردني (CARC)، فضلاً عن منحهم الأولوية في الحصول على فرص التوظيف لدى الشركة في حال توافر شواغر، مما يتيح لهم مسارات واعدة مباشرة لدخول سوق العمل في قطاع الطيران.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال رئيس أكاديمية جورامكو، لورنس بيرالدو: "نلتزم في أكاديمية جورامكو بإعداد الجيل القادم من المهندسين المتخصصين في صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، والذين نثق بالدور الهام الذي سيضطلعون به من حيث إرساء معايير جديدة في السلامة والدقة والابتكار في العمل. ويكتسب برنامجنا أهميته بالنظر لما يوفره من تكامل بين الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية، بما يضمن جاهزية الخريجين للنجاح في قطاع حيوي وآخذ بالتطور المستمر."

هذا ويمكن للراغبين بالالتحاق بفوج 2026، تقديم طلباتهم والاطلاع على مزيد من المعلومات حول أكاديمية جورامكو وبرنامج هندسة صيانة الطائرات، عبر زيارة الموقع الإلكتروني للأكاديمية على الرابط: www.joramcoacademy.com.

نبذة عن شركة "جورامكو":

تعد الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، واحدة من الشركات الرائدة التي تقود مسيرة مهنية حافلة مع أكثر من 6 عقود من الخبرة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وجنوب آسيا، وإفريقيا، فضلاً عن بلدان رابطة الدول المستقلة. وتقدم الشركة خدماتها التي تتراوح ما بين الصيانة والإصلاح والتجديد لطائرات العملاء من طرازات مختلفة تشمل طائرات إيرباص، وبوينغ، وإمبراير. وتمتلك "جورامكو" موقعاً استراتيجياً في المنطقة الجمركية الحرة في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان. وتعمل الشركة من مقرها وعبر منشآتها التي تضم 6 هناجر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 25 طائرة. هذا وتعتبر شركة "جورامكو" واحدة من الشركات المرخصة من قبل عدد من المنظمات الدولية بما فيها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، فضلاً عن هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (CARC).

ولمزيد من المعلومات حول شركة "جورامكو"، يرجى زيارة الروابط التالية:

موقع الشركة الإلكتروني: https://www.joramco.com.jo/

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