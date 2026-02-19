تواصل إنفي لودجز مسيرة نموها في عام 2026 مع افتتاح أربعة نُزُل جديدة في كلٍ من المملكة العربية السعودية وتنزانيا وجنوب أفريقيا. لتجسد رؤية إنفي لودجز القائمة على تقديم تجارب ضيافة هادفة، وتصاميم ، واحترام عميق للطبيعة والثقافة المحلية.

ويشمل هذا التوسع إضافة كل من إنفي الشفا في الطائف، وإنفي النخيل في الأحساء، وإنفي باجي في زنجبار، إلى جانب محمية إنفي أدو الخاصة في كيب الشرقية بجنوب أفريقيا ضمن محفظة الشركة. وتمثل هذه الافتتاحات خطوة استراتيجية في مسيرة إنفي لودجز لتعزيز مفهوم السفر في أحضان الطبيعية وتقديم تجارب ضيافة استثنائية تترك أثراً إيجابياً مستداماً.

إنفي النخيل – الافتتاح في سبتمبر 2026

يقدم إنفي النخيل تجربة غير مسبوقة في عالم الضيافة، بوصفه أول نُزُل مزرعة فاخر يحمل أسم العلامة التجارية إنفي لودجز في الشرق الأوسط، يقع النُزل في وسط بساتين النخيل التي تضمُ مئات الأشجار في قلب واحة الأحساء، إحدى أقدم وأكبر الواحات في العالم والمُدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية. ويضم النُزل 25 فيلا مستقلة، لكل منها مسبحها الخاص، مصممة بانسجام مع المساحات الخضراء الواسعة والعمارة المحلية والمواد الطبيعية، ليجسّد رؤية العلامة في التصميم المستدام وتقديم تجربة ضيافة غامرة بالطبيعة في المملكة العربية السعودية.

كما تتنوع تجارب العافية المستوحاة من تقاليد الشفاء المحلية، عبر ممارسات علاجية متجددة في مركز العافية. أما تجارب الطهي فتُقدَّم مجموعة متنوعة من مأكولات الأحساء التقليدية الأصيلة من مطابخ تعتمد نهج «من المزرعة إلى المائدة»، إلى جانب استخدام المنتجات الموسمية في أطباق تعبّر عن هوية المكان وثراء موارده الطبيعية. كما سيستمتع الضيوف بمجموعة غنية من التجارب المختارة بعناية، تشمل ورش عمل السيراميك، وجلسات اليوغا والتأمل، ونادي الأطفال «ذا نيست»، والمشي الطبيعي، إلى جانب لحظات استرخاء هادئة في مسبح بالم الآسر.

إنفي الشفا – من المتوقع افتتاحة اواخر 2026 / بداية 2027

يعدّ إنفي الشفا أول منتجع صديق للبيئة من نوعه في المملكة العربية السعودية، ويقع في منطقة الطائف على ارتفاع يتجاوز 2000 متر فوق مستوى سطح البحر. ليقدّم ملاذاً جبلياً وتجربة إقامة فريدة تجتمع فيها نقاء الهواء الجبال بإطلالات الوديان الشاسعة، إلى جانب برامج ترفيهية فريدة صُمّمت لتناسب مختلف الفئات العمرية.

يضم المنتجع فيلات واسعة تتنوّع بين وحدات بغرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم، مع مرافق متكاملة تلبي احتياجات مختلف أنواع المسافرين، تُشمل مركزًا للعافية، وحديقة إنفي للتأمل وتجارب «من المزرعة إلى المائدة»، واستوديو للطهي، ومراكز للأنشطة الإبداعية، وورش عمل الفخار. ويستهدف المنتجع مختلف الفئات العمرية ويقدم باقة متنوّعة من البرامج الترفيهية وتجارب تعزيز جودة الحياة للبالغين و العلاجات التجديدية لكبار السن وتجارب التنمية الذهنية للأطفال، ليصبح وجهة رائدة للسياحة الصحية والسفر متعدد الأجيال. صُمّم منتجع إنفي الشفا كملاذٍ معلق في الغيوم، يضمُ أجنحة خاصة، ومرافق مخصّصة للفعاليات المؤسسية، وتجارب الهروب من ضجيج المدينة.

إنفي باجي – الافتتاح في يونيو 2026

يمتد إنفي باجي على الساحل الجنوبي الشرقي الشهير لزنجبار متربعاً على الرمال العاجية والمياه الفيروزية لشاطئ باجي الخلاب. ليقدم المنتجع تجربة ضيافة تجمع بين رفاهية الإقامة وإعادة التواصل مع الطبيعة المُحيطة بالمنتجع وعيش ثقافة الجزيرة النابضة بالحياة.

وقد صُمّم إنفي باجي وفق مبادئ العيش في الطبيعة الهادئة والرفاهية الشاملة، ويضم 22 فيلّا أنيقة، تتميّز غالبيتها بمسابح خاصة، وتزدان جميعها بلمسات من الفن المحلي، إلى جانب مساحات داخلية وخارجية رحبة. ويقدم جلسات اليوغا على الشاطئ والعلاجات المستوحاة من الطبيعة، إلى المأكولات الواعية ذات القيمة الغذائية العالية والمشروبات الداعمة للمناعة داخل المنتجع.

أما عشّاق المغامرة، فيجدون في باجي واحدة من أشهر وجهات ركوب الأمواج الطائرة عالميًا على بُعد خطوات، إلى جانب باقة من تجارب الجزيرة الفريدة، تشمل الغوص والغطس لاكتشاف الأعماق، ورحلات الكاتاماران، والتوغّل في الغابات، واستكشاف الثقافة المحلية.

محمية إنفي أدو الخاصة – الافتتاح في أغسطس 2026

تقع محمية إنفي أدو الخاصة على مساحة 1,800 هكتار في إقليم كيب الشرقية بجنوب أفريقيا، لتقدّم للضيوف لقاءات فريدة ومباشرة مع الحياة البرية النادرة. وعلى بُعد دقائق من منتزه أدو الوطني الشهير، يضم النُزل والمخيّم 10 خيام سفاري ونُزلين يطلّان على برية نقية ونهر مليء بالحياة البرية.

وانطلاقًا من فلسفة إنفي لودجز التجديدية، تضع محمية إنفي أدو الحفاظ على البيئة في صميم تجربة الضيوف. وتحتضن المحمية أنواعًا نادرة من الحياة البرية، من بينها القطط ذات القدم السوداء، والإمبالا السوداء، والظباء السوداء، والزرافات، إلى جانب قطيع من الفيلة جرى توطينه أخلاقيًا ضمن مبادرات معتمدة للحفاظ على الطبيعة. ومن خلال الإقامة في هذه المحمية الخاصة، يساهم الضيوف بشكل مباشر في دعم جهود إعادة تأهيل البرية ومشاريع الاستعادة البيئية المستمرة، بما في ذلك إعادة توطين نحل العسل في كيب وحمايته.

تتضمن التجارب المُخصصة للضيوف الانطلاق في جولات للمشي بصحبة مرشدين، ومسارات مخصّصة لركوب الدراجات، وجلسات تأمل، وعلاجات سبا مُصمّمة بعناية، قبل الاسترخاء بجانب المسبح مع إطلالات مباشرة على الحياة البرية. إلى جانب تجارب الطهي المستوحاة من تقاليد المنطقة المستمدة من مطابخ الخوسا وأفريقيا و خوي سان، من خلال إفطار في قلب الأدغال ووجبات مميزة عند الغروب. ومع هذه الافتتاحات الأربعة المرتقبة، تواصل إنفي لودجز إعادة تعريف السفر الغامر في أحضان الطبيعة، مقدّمةً تجارب ذات معنى تحتفي بالثقافة والرفاهية والاستدامة البيئية.

لمزيد من المعلومات حول إنفي لودجز، يرجى زيارة : www.envilodges.com

