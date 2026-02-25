دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت شركة أتش بي إي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HPE) اليوم عن إطلاق مجموعة جديدة من الحلول الخاصة بالشبكات والحوسبة وذلك قبيل انطلاق المؤتمر العالمي للجوال 2026، بهدف تسريع جهود التحديث لدى مزودي الخدمات. وبفضل المنتجات الجديدة والقدرات المُحسّنة، بات بإمكان عملاء أتش بي إي بناء وتشغيل بنيتهم التحتية الخاصة للذكاء الاصطناعي، بالاستناد إلى حلول أصلية تتميز بزمن استجابة منخفض وسعة عالية، تمتد من قلب الشبكة إلى أطرافها.

وفي تعليقه على الحلول الجديدة، شدد رامي رحيم، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لوحدة الشبكات في أتش بي إي، على أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تعد محرك نمو رئيسيًا لمزودي الخدمات، لافتًا إلى أن أتش بي إي اليوم تؤكد التزامها بمساعدة العملاء على تحقيق الريادة في عصر الذكاء الاصطناعي، من خلال بناء شبكات ذكية من الجيل التالي قادرة على دعم العمليات المعقدة، ومواكبة الارتفاع المتزايد في حركة البيانات والإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي. وأضاف: "بفضل البنية التحتية عالية الأداء، والإدارة المُبسّطة للحوسبة والتخزين والشبكات، والأمان المُدمج، تُساعد أتش بي إي عملاءها على تحديث شبكاتهم وتحويلها إلى شبكات افتراضية وتبسيط عملياتهم، إلى جانب ابتكار خدمات جديدة ذات قيمة أعلى وقدرات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي".

وبعد النجاح الذي حققه اندماج شركة أتش بي إي مع جونيبر نتووركس، تُركز استراتيجية الشركة المُوسّعة لمزودي الخدمات على توفير شبكات ذكاء الاصطناعي آمنة وعالية الأداء وأصلية، قادرة على استباق المشاكل ومعالجتها وضمان جودة خدمات الذكاء الاصطناعي، وتوفير مرونة تشغيلية تُضاهي مرونة الحوسبة السحابية في الخدمات المُدارة. ويستند هذا الاندماج إلى نقاط قوة كل من أتش بي إي وجونيبر نتووركس المُشتركة في مجال البنية التحتية لمزودي الخدمات، إلى جانب الخبرة العميقة في الشبكات والحوسبة والأمن والحوسبة السحابية.

تتيح محفظة أتش بي إي الخاصة بمراكز البيانات والبنية التحتية الموجهة لمزودي الخدمات السحابية وعملاء مؤسسات الحوسبة السحابية توسيع نطاق شبكاتهم بشكل كبير لدعم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي السريعة النمو. وتُعدّ أجهزة التوجيه من سلسلة Juniper PTX، المبنية على معالج Juniper Express 5 ASIC، من أبرز هذه الإمكانيات، حيث تُسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 49% مقارنةً بالجيل السابق، مما يُمكّن أحدث منصات PTX من تقديم أداء استثنائي وكثافة فائقة وكفاءة تشغيلية أعلى، فضلًا عن الاتصال الآمن بين مراكز البيانات.

ستستعرض أتش بي إي إمكانياتها الجديدة في مجال الشبكات خلال المؤتمر العالمي للجوال 2026، والتي تشمل:

السلسلة الجديدة من أجهزة التوجيه المعيارية Juniper PTX12000 ، تمكن مُشغّلي الشبكات من توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي وحركة الحوسبة السحابية دون الحاجة إلى إعادة تصميم البنية التحتية بشكل متكرر. وبفضل كثافة منافذ فائقة تبلغ 800 جيجابت على منصات جاهزة بسعة 1.6 تيرابايت، تحافظ هذه الأجهزة على أداء ثابت بزمن استجابة منخفض بالتوازي مع نمو حركة البيانات. وتصل قابلية التوسع إلى 345.6 تيرابايت مع جهاز PTX12008 الذي يتضمن 8 فتحات، وإلى 518.4 تيرابايت مع جهاز PTX12012 الذي يتضمن 12 فتحة، مما يُتيح توسيع السعة بسلاسة مع الحفاظ على بنية متسقة، وتقليل زمن الاستجابة واستهلاك الطاقة والتكاليف .

، تمكن مُشغّلي الشبكات من توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي وحركة الحوسبة السحابية دون الحاجة إلى إعادة تصميم البنية التحتية بشكل متكرر. وبفضل كثافة منافذ فائقة تبلغ جيجابت على منصات جاهزة بسعة 1.6 تيرابايت، تحافظ هذه الأجهزة على أداء ثابت بزمن استجابة منخفض بالتوازي مع نمو حركة البيانات. وتصل قابلية التوسع إلى 345.6 تيرابايت مع جهاز الذي يتضمن فتحات، وإلى 518.4 تيرابايت مع جهاز الذي يتضمن 12 فتحة، مما يُتيح توسيع السعة بسلاسة مع الحفاظ على بنية متسقة، وتقليل زمن الاستجابة واستهلاك الطاقة والتكاليف السلسلة الجديدة من أجهزة التوجيه الثابتة Juniper PTX10002 ، توفر قدرات توجيهية عالية الكثافة ضمن مساحة صغيرة بقياس وحدتي رف 2RU ، مما يجعلها مناسبة لبناء نسيج شبكات الذكاء الاصطناعي. فمع سعات تصل إلى 28.8 تيرابايت أو 14.4 تيرابايت، وخيارات مرنة لمنافذ متعددة السرعات تشمل 100 جيجابت، و400 جيجابت، و800 جيجابت، تتيح هذه المحفظة توسيع نطاق مجموعات الذكاء الاصطناعي واتصال الشبكة الواسعة (WAN) بكفاءة، كما تمنح العملاء المرونة اللازمة لتحسين استغلال المساحة والطاقة وكثافة المنافذ بالتوازي مع نمو حركة بيانات الذكاء الاصطناعي والسحابة.

توفر قدرات توجيهية عالية الكثافة ضمن مساحة صغيرة بقياس وحدتي رف ، مما يجعلها مناسبة لبناء نسيج شبكات الذكاء الاصطناعي. فمع سعات تصل إلى 28.8 تيرابايت أو 14.4 تيرابايت، وخيارات مرنة لمنافذ متعددة السرعات تشمل 100 جيجابت، و400 جيجابت، و800 جيجابت، تتيح هذه المحفظة توسيع نطاق مجموعات الذكاء الاصطناعي واتصال الشبكة الواسعة بكفاءة، كما تمنح العملاء المرونة اللازمة لتحسين استغلال المساحة والطاقة وكثافة المنافذ بالتوازي مع نمو حركة بيانات الذكاء الاصطناعي والسحابة. حل Juniper Routing Director أصبح الآن جاهزًا لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل، مما يتيح للشركات ربطه بمساعدي الذكاء الاصطناعي الخاصين بها لحل مشكلات توجيه الشبكة الواسعة ( WAN ) بسرعة وتبسيط العمليات. ويوفر هذا التحديث مرونة تسمح للعملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل من أجل أتمتة سير العمل، وتحسين أداء توجيه الشبكة الواسعة، وتبسيط العمليات الأصلية للذكاء الاصطناعي بعد اعتمادها.

وخلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال، ستعرض أتش بي إي أيضًا ابتكاراتها الجديدة في مجال الحوسبة، والتي تسهم في تسريع اعتماد شبكات الجيل الخامس وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز مستويات الأمن، وتبسيط عمليات الأتمتة من الأطراف إلى قلب الشبكة، بما في ذلك:

ه يكل HPE ProLiant Compute EL9000 وخادم EL140 Gen12 ، اللذان يوفران ضعف عرض النطاق الترددي لشبكات fronthaul وزيادة بنسبة 20% في عدد النواة مقارنةً بالأجيال السابقة، مما يمكن مشغلي الاتصالات من معالجة ضعف حركة الشبكة على خادم واحد. ويقدم هذا المزيج القوي 72 نواة معالجة مركزية و24 منفذ شبكة متاحًا لكل خادم ضمن مساحة صغيرة بقياس وحدتي رف 2U ، مع دعم ما يصل إلى خادمين في كل هيكل. ويعتمد هذا الحل على معالج Intel® Xeon 6® SoC مع تقنية vRAN boost ، في حين توفر ميزات الأمان المدمجة من أتش بي إي حماية للأنظمة والبيانات الحساسة، بما يضمن الامتثال لأحدث معايير أمن الشبكات.

اللذان يوفران ضعف عرض النطاق الترددي لشبكات وزيادة بنسبة 20% في عدد النواة مقارنةً بالأجيال السابقة، مما يمكن مشغلي الاتصالات من معالجة ضعف حركة الشبكة على خادم واحد. ويقدم هذا المزيج القوي 72 نواة معالجة مركزية و24 منفذ شبكة متاحًا لكل خادم ضمن مساحة صغيرة بقياس وحدتي رف ، مع دعم ما يصل إلى خادمين في كل هيكل. ويعتمد هذا الحل على معالج مع تقنية ، في حين توفر ميزات الأمان المدمجة من أتش بي إي حماية للأنظمة والبيانات الحساسة، بما يضمن الامتثال لأحدث معايير أمن الشبكات. جهاز Juniper Cloud Native Router ، المتاح حاليًا على خوادم HPE ProLiant Compute DL110 بقياس وحدة رف 1U وعلى وخوادم HPE ProLiant EL140 Gen12 الجديدة بقياس وحدتي 2U ، يسمح بدمج وظائف شبكة النفاذ الراديوي (RAN) والحوسبة ضمن خادم واحد. ويساعد ذلك مزودي خدمات الاتصالات على الاستغناء عن أجهزة التوجيه في مواقع أبراج الاتصالات، كما أنه يخفض تكاليف شراء الأجهزة واستهلاك الطاقة المستمر .

ومع تسارع جهود التحديث لمواكبة الذكاء الاصطناعي، يصبح لزامًا على مزودي الخدمات إعادة التفكير في نماذج تشغيل بيئاتهم السحابية، مدفوعين بارتفاع تكاليف المحاكاة الافتراضية، ومتطلبات البيانات السيادية، والحاجة إلى توحيد الأجهزة الافتراضية والحاويات عبر شبكة الجيل الخامس الأساسية. ويأتي برنامج HPE Cloud Ops Software كحزمة متكاملة لإدارة السحابة تجمع بين المحاكاة الافتراضية والحاويات، والمراقبة الشاملة، والذكاء الاصطناعي للعمليات (AIOps)، والمرونة السيبرانية، وأتمتة عمليات تطوير البرامج وعمليات التمويل، وذلك عبر بيئات متعددة السحابات ومتعددة الموردين.

يوفر البرنامج منصة تحكم موحدة لتحديث السحابات الخاصة وتقليل الاعتماد على برامج إدارة الأجهزة الافتراضية المرتفعة التكلفة، وتشغيل خدمات آمنة ومتعددة المستخدمين على نطاق واسع. ومن خلال الجمع بين الأتمتة وإدارة دورة حياة النظام والمعالجة الاستباقية للمشكلات ضمن بنية تشغيلية واحدة، يساعد برنامج HPE Cloud Ops Software المشغلين على خفض المخاطر، وضبط التكاليف، وتسريع طرح الخدمات الجديدة، وإطلاق الخدمات المُدارة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي بثقة.

وفي هذا الإطار، قال راي موتا، الرئيس التنفيذي وكبير المحللين في ACG Research: "في عصر يعيد فيه الذكاء الاصطناعي تشكيل أنماط حركة البيانات وتظهر متطلبات جديدة للوصلات وزمن الاستجابة والسعة، تضمن ريادة أتش بي إي في مجال التوجيه عالي الأداء والتحويل والأتمتة الأصلية للذكاء الاصطناعي وبنية السحابة الخاصة بشركات الاتصالات والأمن، تزويد المشغلين بالأدوات اللازمة للعصر الجديد من الاتصال المدعوم بالذكاء الاصطناعي". وأضاف: "تقدم أتش بي إي البنية التحتية الأساسية والتشغيلية التي يحتاجها مزودو الخدمات للمشاركة الكاملة في سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي، بما يمنحهم قدرة متميزة على تقديم خدمات رقمية آمنة ومستقلة تواكب الطلب على نطاق واسع."

أتش بي إي للخدمات المالية تطرح برنامج تمويلي جديد 90/9 Advantage

أعلنت أتش بي إي للخدمات المالية عن إطلاق برنامج تمويلي جديد تحت اسم "90/9 Advantage، في ظلّ حالة عدم اليقين التي تشهدها أسعار السلع الأساسية. ويتيح البرنامج للمؤسسات تسريع مشاريع الذكاء الاصطناعي والتحديث من دون دفعات خلال أول 90 يومًا، تليها دفعات إيجار شهرية منخفضة جدًا بنسبة 1% لمدة 9 أشهر، ومن خلال هذا البرنامج يمكن الاستفادة من جميع منتجات أتش بي إي، بما في ذلك الشبكات والحوسبة والتخزين والبرمجيات.

أتش بي إي تسلط الضوء على ابتكاراتها في جناحها الخاص خلال المؤتمر العالمي للجوال

خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال 2026، ستقدم أتش بي إي في جناحها الخاص عروضًا حية توضح كيف يمكنها مساعدة العملاء على أتمتة العمليات لخفض التكاليف، وزيادة إيرادات الذكاء الاصطناعي، وتسريع زمن الاعتماد. بالإضافة إلى ذلك، ستستعرض رؤيتها لمستقبل الاتصال السلكي واللاسلكي، من خلال توفير حلول جديدة في مجالات التوجيه، والحوسبة الطرفية، وشبكات الجيل الخامس الخاصة، وشبكات الواي فاي وحلول SASE الموحدة.

كما ستطرح أتش بي إي رؤى حول كيفية استعداد العملاء لتلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات الخاصة بهم عبر تقديم أحدث حلول السحابة الخاصة الجاهزة للذكاء الاصطناعي. كما ستبرز قدرات خوادمها المحسنة لشبكات مزودي الخدمة، وكيفية تحقيق إيرادات جديدة من خلال تجارب مستخدم استثنائية مدعومة بشبكات الذكاء الاصطناعي الأساسية والفرعية.

تعرفوا على أحدث ابتكارات أتش بي إي في الجناح رقم 3N10 ، أو تفضلوا بزيارة مركز اجتماعات أتش بي إي عند مدخل كبار الشخصيات في القاعة 3، وذلك خلال المؤتمر العالمي للجوال:

