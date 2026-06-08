القاهرة، حصدت ماونتن ڤيو جائزة "المطور العقاري الرائد في مصر 2026" ضمن جوائزWorld Business Outlook Awards 2026، في خطوة تبرز نجاح الشركة في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ووجهات مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتلبي احتياجاتهم برؤية مستقبلية. تأتي الجائزة أيضًا تقديرًا لحرص الشركة على الارتقاء بجودة الحياة في مختلف مشاريعها وتقديم قيمة مستدامة لعملائها، وأثرها الإيجابي الملموس في تطوير السوق العقاري المصري وإدخال مفاهيم جديدة له.

وسبق للشركة الحصول على جائزة "أفضل شركة للتطوير والاستثمار العقاري" عام 2024 ضمن نفس الجوائز، مما يؤكد مكانتها الرائدة، ويعكس استمرارية أدائها المتميز وقدرتها على تقديم مشروعات مبتكرة ترتقي بمعايير الجودة والاستدامة، وتعزيز حضورها في مصر والمنطقة، وهو ما يساهم في حصدها لجوائز عالمية رفيعة المستوى بصورة دائمة.

تكرم جوائز World Business Outlook Awards الشركات والمؤسسات الأكثر تميزًا على مستوى العالم من حيث الأداء والابتكار والريادة في مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات والتمويل والاستثمار والخدمات المصرفية والتكنولوجيا، إلى جانب العديد من المجالات الأخرى، بما يعكس مكانتها كأحد أبرز الجوائز الدولية التي تحتفي بالتميز المؤسسي والمهني.

تعتمد عملية التقييم على مجموعة من المعايير المتنوعة التي تشمل التميز المؤسسي، والابتكار، ومستويات الأداء والنمو، والتأثير في السوق، إلى جانب الريادة في القطاع الذي تعمل فيه الشركة أو المؤسسة. كما تضم الجوائز فئات متعددة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتشهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم، خاصة في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.

ويؤكد فوز ماونتن ڤيو بجائزة "المطور العقاري الرائد في مصر 2026" استمرار نجاحاتها وإنجازاتها المُميزة في السوق العقاري المصري، ويعكس التزامها الكبير بتطوير مشروعات متكاملة توفر منظومة شاملة من الخدمات والمرافق التي تلبي احتياجات العملاء وتواكب تطلعاتهم المختلفة. كما يبرز هذا التقدير حرص الشركة الدائم على الارتقاء بجودة الحياة عبر الاهتمام بأدق التفاصيل وتقديم تجارب سكنية واستثمارية استثنائية، مما يعزز من قيمة مشروعاتها ويمنح عملاءها تجربة متكاملة في مختلف أنحاء مصر.نبذة عن ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري:

ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري هي شركة مصرية رائدة تأسست عام 2005، بهدف تطوير مشروعات عقارية متكاملة. تبنت الشركة رؤية فريدة هي "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا" من خلال تطبيق "علم السعادة والابتكار" في مشاريعها وتنفيذها وفقًا للمعايير العالمية. وتمكنت "ماونتن ڤيو" على مدار مسيرتها في التنمية العمرانية الممتدة لأكثر من 20 عامًا، وفي إطار مهمتها "نعمل معًا لبناء منارة ملهمة لمجتمعات سعيدة ذات قيمة ومعنى"، من تطوير أكثر من 24 مشروعًا مميزًا، في ثلاث وجهات رئيسية هي: غرب القاهرة وشرق القاهرة والمناطق الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، بقيادة فريق من الخبراء والكوادر المتميزة. وفي إطار استراتيجيتها لنشر مفهوم علم السعادة والابتكار، تسعى ماونتن ڤيو بشكل متواصل لنقل وتطبيق هذا المفهوم خارج حدود السوق المصري، ومن ثم قامت بإطلاق ماونتن ڤيو السعودية عام 2024 بالتعاون مع كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها التوسعية، كما حرصت الشركة على تقديم أحدث تصميمات الهندسة المعمارية والمفاهيم المبتكرة مثل The Lighthouse، أول مكان مخصص للسعادة المجتمعية، من خلال مشروعاتها المتميزة مما يتيح للعائلات "عيش السعادة."

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