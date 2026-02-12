تقدير عالمي لبرنامج " Generation W " وتأكيد لنجاح "الوطني للثروات" في بناء علاقة استراتيجية مع الجيل الجديد من أصحاب الثروات

"الوطني للثروات" تسعى لتكون الخيار الأول في مجال إدارة الثروات وبناء إرث للعملاء يدوم لأجيال متعاقبة

في إنجاز عالمي جديد يعكس مكانتها الرائدة في قطاع إدارة الثروات، حصدت مجموعة الوطني للثروات، التابعة لبنك الكويت الوطني، جائزة مرموقة ضمن جوائز مجلة غلوبل فاينانس السنوية لأفضل البنوك في الخدمات المصرفية الخاصة لعام 2026، حيث فازت المجموعة بجائزة الأفضل على مستوى العالم في الخدمات المصرفية الخاصة للجيل القادم لعام 2026.

يعكس هذا التتويج تفوق "الوطني للثروات" في نشر الوعي بقيمة الاستثمار لدى الأجيال القادمة وتزويدهم بالمهارات التي تساعدهم على إدارة ثرواتهم في المستقبل باحترافية عالية، وذلك عبر برنامجها التعليمي الحصري "Generation W"، والذي يستهدف أبناء وبنات كبار عملاء المجموعة في الخدمات المصرفية الخاصة.

بناء قادة، وليس مجرد مستثمرين

ويُعد البرنامج تجربة تعليمية متكاملة صممتها مجموعة الوطني للثروات بعناية لتزويد المشاركين بفهم عميق وشامل لعالم إدارة الثروات، من خلال جلسات يقودها خبراء، ودراسات حالة واقعية، وورش عمل تفاعلية تعتمد على أحدث البيانات والأبحاث، إلى جانب أنشطة ثقافية ومغامرات طبيعية تهدف إلى بناء علاقات طويلة الأمد، وتعزيز التفكير النقدي، وتوسيع آفاق المشاركين على المستويين الشخصي والمهني.

تجربة عالمية في قلب أوروبا

واستضاف "Generation W" في نسخته السادسة العام الماضي 22 مشاركاً من الكويت والمملكة العربية السعودية في فندق La Réserve الفاخر بمدينة جنيف، كما مكّنهم من خوض تجربة فريدة لا تُنسى جمعت بين الفهم العميق لأسس الإدارة المالية والاستثمار، والتواصل الثقافي، والمغامرات الملهمة في قلب جبال الألب السويسرية.

ومنحت "الوطني للثروات" المشاركين فرصة الاستفادة من خبرات شركائها الإستراتيجيين العالميين، من خلال جلسات متخصصة في عالم المال والاستثمار وتوزيع الأصول، قدمها خبراء من شركتي "جي بي مورغان لإدارة الأصول" و"إنترفيست"، حيث تميزت هذه الجلسات بأسلوب حواري ثري، أتاح للحضور التواصل المباشر مع الخبراء، وطرح الأسئلة، والانخراط في نقاشات معمّقة حول أحدث التوجهات العالمية في إدارة الثروات، بما يسهم في تعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية مدروسة في المستقبل.

أكثر من مجرد الثروة: رؤية طويلة الأمد

ويؤكد تكريم "الوطني للثروات" بجائزة الأفضل عالمياً في الخدمات المصرفية الخاصة للجيل القادم لعام 2026 من "غلوبل فاينانس" نجاح المجموعة في بناء علاقة استراتيجية مع الجيل الجديد من أصحاب الثروات، عبر الفهم العميق لتطلعاتهم وتقديم تجربة متكاملة تتماشى مع قيمهم في ريادة الأعمال والاستثمار المؤثر، وذلك في إطار رؤيتها الاستراتيجية لتأهيل جيل جديد من القادة في المجال المالي والاستثماري.

ويعتبر برنامج "Generation W"، الذي انطلق لأول مرة في عام 2017، أكثر من مجرد تجربة تعليمية، فهو رحلة متكاملة تهدف إلى بناء عقلية قيادية لدى الجيل القادم من عملاء مجموعة الوطني للثروات، من خلال تمكينهم بالمعرفة والرؤية التي تؤهلهم لصناعة مستقبلهم بثقة، كما يجسد البرنامج فلسفة المجموعة لما يُعرف بـ "تجاوز مفهوم الثروة" (Beyond Wealth)، والتي تضع العميل في صميم كل تجربة، وتمنحه الأدوات التي يحتاجها ليُحدث فرقاً حقيقياً في حياته وفي مجتمعه.

يأتي ذلك في إطار سعي "الوطني للثروات" ليس لتعزيز ثروات عملائها فحسب، ولكن لتكون الخيار الأول والموثوق في مجال إدارة الثروات مع السعي الى بناء إرث للعملاء يدوم لأجيال متعاقبة.

نبذة عن الوطني للثروات

وتعد "الوطني للثروات" التي تعتبر من المؤسسات الرائدة في مجال إدارة الثروات محلياً ومن الأكبر إقليمياً، ركيزة أساسية ضمن مجموعة بنك الكويت الوطني، أحد أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط، ما يمنحها قاعدة قوية وخبرة واسعة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، كما تتميز ببصمة جغرافية واسعة تمتد عبر 9 مدن في 5 دول مختلفة، تقدم من خلالها مجموعة شاملة من الخدمات.

وتتبع المجموعة نهجاً يركز على إيجاد الحلول المخصصة التي تتناسب مع الاحتياجات الفردية لكل عميل بما يلبي الأهداف المالية الفريدة للأفراد والمؤسسات من ذوي الملاءة المالية العالية، كما تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، بما في ذلك التخطيط المالي للثروات، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والخدمات الاستشارية المتخصصة في مجالات مثل المكاتب العائلية، والعقارات، وإدارة النقد والائتمان، وكيانات الأمانة المالية الخارجية، والوصايا.

وتتميز "الوطني للثروات» بتركيزها على فهم الأهداف المالية الفريدة لكل عميل، وتصميم استراتيجيات مخصصة تسعى الى تحقيق أقصى عائد ممكن مع إدارة المخاطر بفعالية.

تجدر الإشارة إلى أن "الوطني للثروات" تعد علامة تجارية مسجلة باسم بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع ("بنك الكويت الوطني")، وتتخصص في أنشطة إدارة أصول الشركات المختلفة بالمجموعة، بما في ذلك شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.ع – الشركة الاستثمارية الرائدة – وشركاتها التابعة حول العالم، إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة لدى بنك الكويت الوطني، الذي يعد من بين أكبر وأعرق المؤسسات المالية في المنطقة.

وتعد مجلة غلوبل فاينانس العالمية، التي تأسست في العام 1987 وتتخذ من نيويورك مقراً لها، من أعرق المجلات المتخصصة في قطاعي التمويل والاقتصاد، ويبلغ عدد قرائها أكثر من 50 ألفاً من المديرين التنفيذيين ومسؤولي القرارات الاستثمارية والاستراتيجية في المؤسسات المالية في 188 دولة حول العالم.

وتجري المجلة سنوياً العديد من الاستبيانات حول الابتكار والربحية للبنوك والمؤسسات المالية حول العالم يتم على إثرها اختيار الأفضل على المستوى الإقليمي والعالمي.

