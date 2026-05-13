دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ احتفت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، بموظفيها المتميزين تقديراً لمساهماتهم المتميزة وتفانيهم في العمل، وذلك خلال حفل جوائز اينوك السنوي لعام 2026 الذي أُقيم يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو.

أُقيم هذا الحدث المرموق في قاعة الراس بفندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، حيث تم تكريم 456 موظفاً تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم المتميزة في تعزيز تنافسية مجموعة اينوك كشركة وطنية رائدة في قطاع الطاقة. وتؤكد هذه الجوائز السنوية التزام اينوك بتعزيز ثقافة التميز والابتكار والتحسين المستمر على مستوى المجموعة.

وبهذه المناسبة قال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يجسد حفل جوائز اينوك السنوي تقديرنا العميق لموظفينا الذين يشكلون الركيزة الأساسية لنجاح المجموعة وتميزها المستمر. ونفخر بالاحتفاء بإنجازاتهم ومساهماتهم القيّمة التي تعكس ثقافة التميز والابتكار والتعاون، وتدعم مسيرتنا نحو تحقيق المزيد من النجاحات المستدامة."

شمل حفل جوائز اينوك لعام 2026 خمس فئات رئيسية، حيث احتفت جوائز الموارد البشرية بـ 290 موظفاً لتميزهم في القيادة والأداء والتفاني في العمل، بما في ذلك جهود التوطين وتحسين مشاركة الموظفين. بينما تضمنت جوائز الجودة، التي تحتفي بالتميز في الجودة والابتكار والتميز المؤسسي، 21 جائزة للابتكار، و15 جائزة لتحسين العمليات، و14 جائزة للجودة تستهدف وحدات الأعمال وفرق العمل والأفراد.

وكرّمت الجوائز والمكافآت فرق العمل في 12 قسماً والتي حققت تقديراً خارجياً وعززت مكانة اينوك، بينما كرّمت جوائز التميز في الصحة والسلامة والبيئة 20 شخصاً لتعزيز أفضل الممارسات في مجال السلامة والصحة والبيئة وسلامة العمليات على مستوى المجموعة.

أما جوائز الاستدامة، فكرّمت التميز في الاستدامة، والعمل المناخي، والكفاءة في استخدام الطاقة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وشملت 28 جائزة للاستدامة والتغير المناخي، و27 جائزة للطاقة، و29 جائزة للمسؤولية الاجتماعية للشركات.

يجسد حفل جوائز اينوك حرص المجموعة على تكريم الموظفين المثابرين الذين يقفون وراء إنجازاتها، بما يعزز من ثقافة التقدير و استمرارية النجاح و التطوير.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 12500 موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في أكثر من ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.enoc.com

-انتهى-

#بياناتشركات