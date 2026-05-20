أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة – المؤسسة المالية التي تمتلك بنكًا شاملًا في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – عن بداية قوية للعام، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة بمعدل سنوي 18% لتصل إلى 6.6 مليار جنيه مصري، مدعومة بالأداء القوي المنصات الأعمال الثلاثة.

وارتفع صافي الربح التشغيلي وصافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 20% ليصل إلى 2.5 مليار جنيه و2.3 مليار جنيه على التوالي، وهو ما يعكس الأداء التشغيلي القوي للمجموعة. كما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 1.0 مليار جنيه مصري، وهو ما يعد انخفاضاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة للضغوط المتعلقة بالضرائب وحقوق الأقلية، في حين بلغ إجمالي الأصول 270.2 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2026.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة)، بمعدل سنوي 16% لتصل إلى 4.1 مليار جنيه مصري. ويرجع هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة المصروفات العامة، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في مصر وزيادة الأنشطة التشغيلية في إي اف چي فاينانس، منصة التمويل غير المصرفي التابعة للمجموعة وزيادة المخصصات، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى نمو محفظة القروض في كل من إي اف چي فاينانس وبنك نكست.

وفي هذا السياق صرح كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، بأن المجموعة قد حققت بدايةً جيدة لعام 2026، مدعومةً بنمو الإيرادات عبر القطاعات الثلاثة وأداءٍ تشغيلي القوي. غير أنه أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية الناجمة عن النزاع الدائر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد ألقت بثقلها على عموم المنطقة خلال الجزء الأخير من الربع الأول. وأعرب عن أمله في التوصّل إلى حلٍ لهذا النزاع، لما سيكون له من أثر إيجابي بالغ على المنطقة وعلى أعمال المجموعة على حدٍ سواء. وفي غضون ذلك، أكد عوض أن المجموعة ماضية قُدمًا في إدارة أعمالها على النحو الذي يدعم البلدان التي تعمل فيها، مع الحفاظ على الربحية التشغيلية رغم التحديات الاقتصادية الكلية والظروف الإقليمية الراهنة. كما شدّد على مواصلة التركيز على التنفيذ المنضبط، وإدارة المخاطر بحكمة، والاستمرار في دفع عجلة النمو عبر المجموعة.

وعلى صعيد بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، شهدت الأعمال بداية قوية للعام، مع نمو معظم خطوط الأعمال وارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 9% لتصل إلى 3.1 مليار جنيه مصري. وجاء هذا الأداء مدعوماً بأنشطة الشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة، والتي استفادت من الأرباح غير المحققة القوية من الاستثمارات وأرباح فروق العملات الأجنبية في أعقاب خفض قيمة الجنيه المصري في مارس 2026.

ومن ناحية أخرى، تراجعت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب وقطاع الوساطة في الأوراق المالية (Sell-side) بشكل طفيف بالرغم من الأداء القوي لقطاع الوساطة في الأوراق المالية نتيجة انخفاض النشاط مقارنة بفترة المقارنة القوية، بينما نمت إيرادات قطاع إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-side) بنسبة 6% على أساس سنوي. وبناءً على ذلك، ارتفع صافي الربح التشغيلي وصافي الربح قبل خصم الضرائب لبنك الاستثمار بنسبة 31% و34% سنوياً ليصل إلى 1.2 مليار جنيه و1.1 مليار جنيه على التوالي.

ونجحت إي اف چي فاينانس، منصة التمويل غير المصرفي التابعة للمجموعة، في تحقيق أداء قوي على مستوى الإيرادات، حيث ارتفعت بنسبة 20% سنويًا لتصل إلى 1.6 مليار جنيه مصري. وقادت شركة ڤاليو نمو المنصة مع قفزة في إيراداتها بنسبة 85% سنوياً، مدفوعة بزيادة مكاسب التوريق وإصدارات القروض.

وعلى الرغم من نمو الإيرادات، انخفض صافي الربح التشغيلي وصافي الربح قبل خصم الضرائب لإي اف چي فاينانس بنسبة 37% و47% سنوياً على التوالي، ليصل إلى 276 مليون جنيه و205 مليون جنيه. ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى زيادة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة بنسبة 335% سنوياً حيث تضمنت فترة المقارنة رد مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة، فضلاً عن خسائر فروق العملة التي تحملتها شركة إي اف چي فاينانس القابضة. وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية للمنصة 61 مليون جنيه مصري.

وحقق بنك نكست، البنك التجاري التابع للمجموعة، نتائج متميزة خلال الربع الأول، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 34% سنوياً لتصل إلى 1.9 مليار جنيه مصري. وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة قدرها 53% في صافي إيرادات الفوائد، بدعم من التوسع القوي في محفظة القروض.

كما ارتفع صافي الربح التشغيلي للبنك بنسبة 40% سنوياً ليصل إلى 1.1 مليار جنيه مصري، بينما ارتفع صافي الربح قبل خصم الضرائب بنسبة 39% ليصل إلى 1.0 مليار جنيه. وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب 691 مليون جنيه، بارتفاع قدره 39% سنوياً، حيث بلغت حصة المجموعة من هذا الربح 354 مليون جنيه مصري.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 5 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أكثر من أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية في مصر، وبالأخص للمشروعات متناهية الصغر، والصغيرة جداً ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، شركة إي اف چي فاينانس لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين

