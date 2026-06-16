القاهرة، في خطوة تعكس التزام هواوي كلاود بدعم تطوير الجيل الجديد من منصات الاستثمار الرقمية، وقّعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة ثاندر، إحدى منصات الاستثمار الرقمي الرائدة في مصر على هامش فعاليات قمة هواوي كلاود للتكنولوجيا المالية 2026، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التكنولوجيا المالية ودعم الابتكار الرقمي من خلال حلول الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية الآمنة.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من جو شو، الرئيس التنفيذي لهواوي كلاود مصر، وأحمد حمودة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثاندر، بحضور نخبة من قيادات القطاع المالي والتكنولوجي والشركاء الاستراتيجيين المشاركين في القمة.

في إطار هذه الشراكة، تتعاون هواوي كلاود وثاندر على إطلاق مجموعة من مبادرات الابتكار المعتمدة على تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز مرونة الأداء، وتقديم خدمات أكثر ذكاءً وسلاسة وأمانًا، بما يواكب تطلعات المستخدمين ويرتقي بجودة الخدمات الرقمية. وتأتي هذه الجهود دعمًا لنمو منظومة التكنولوجيا المالية المتسارع في مصر، وترسيخًا لأسس أكثر ابتكارًا واستدامة لهذا القطاع الحيوي.

وتأتي هذه الاتفاقية لتعكس التزام هواوي كلاود بدعم التحول الرقمي للقطاع المالي في مصر، مستندةً إلى بنيتها التحتية السحابية المتكاملة التي تجمع بين قدرات الحوسبة والتخزين والشبكات، والمدعومة بتكامل متقدم بين البرمجيات والأجهزة، بما يوفر مستويات عالية من الأداء والموثوقية والمرونة للمؤسسات المالية. كما تواصل هواوي كلاود تطوير منصة متقدمة للذكاء الاصطناعي المالي تدعم مجموعة واسعة من النماذج والتطبيقات، بما يمكّن المؤسسات من تسريع تبني الخدمات المالية الذكية وتعزيز قدرتها على الابتكار.

وفي هذا السياق، قال جو شو، الرئيس التنفيذي لهواوي كلاود مصر: "منذ إطلاق هواوي لأول سحابة عامة في مصر عام 2024، انطلقنا من قاعدة قوية تهدف إلى تمكين المؤسسات من خدمات سحابية آمنة ومرنة تدعم الابتكار وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وقد شهدنا منذ ذلك الحين سلسلة من النجاحات في دعم وتمكين قطاع التكنولوجيا المالية في مصر."

وأضاف: "واليوم، نضيف فصلاً جديدًا إلى هذا النجاح من خلال تعاوننا مع ثاندر، حيث نعمل معًا على تقديم حلول متقدمة في مجالي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المالية الرقمية، وتمكين المؤسسات من بناء تجارب أكثر ذكاءً ومرونة لعملائها. ويأتي هذا التعاون امتدادًا لرؤيتنا في دعم تطور القطاع المالي نحو الجيل الجديد من الخدمات المالية الذكية، وتعزيز قدرته التنافسية في سوق سريع التطور."

وصرّح أحمد حمودة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثاندر: "تتمثل رسالتنا في ثاندر في جعل الاستثمار أكثر سهولة وبساطة وشمولًا لملايين الأفراد في مصر والمنطقة. ولا يقتصر تحقيق هذه الرسالة على الابتكار في الخدمات المالية فحسب، بل يعتمد أيضًا على بنية تكنولوجية قوية قادرة على دعم النمو، وتعزيز المرونة والأمان، وتقديم تجربة استثنائية للعملاء. ونحن سعداء بتعزيز تعاوننا مع هواوي كلاود، بينما نواصل تطوير منصتنا وتوسيع نطاقها، والاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.”

وتستند هذه الجهود إلى المكانة التي رسختها هواوي كلاود منذ إطلاق أول منطقة سحابة عامة فائقة النطاق في مصر عام 2024، في خطوة أسهمت في تعزيز سيادة البيانات ودعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متطور. كما تتمتع هواوي كلاود باعتمادات تنظيمية متقدمة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، وتحمل ترخيص الفئة الثالثة (Tier 3)، بما يتيح لها تقديم خدماتها لمختلف القطاعات وفق أعلى معايير الامتثال والموثوقية.

وفي ظل المتطلبات المتزايدة لقطاع التكنولوجيا المالية، توفر هواوي كلاود بيئة سحابية متوافقة مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) المتعلقة بسيادة البيانات وتوطينها، بما يضمن معالجة وتخزين البيانات الحساسة داخل مصر، الأمر الذي يعزز ثقة المؤسسات المالية ويهيئ بيئة داعمة للابتكار والنمو المستدام.

وتعكس هذه الشراكة التزام الجانبين بدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، وتعزيز تبني التقنيات السحابية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في بناء منظومة مالية أكثر ابتكارًا وكفاءة واستدامة، ودعم رؤية مصر للتحول الرقمي.

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