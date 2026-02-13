كشفت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر يناير 2026، محافظة على الأداء القوي الذي سجلته خلال 2025 ومؤكدة على موقعها كواحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم.

واستقبلت شركة الطيران 2.2 مليون مس افر في يناير، بزيادة قدرها 29% مقارنةً بشهر يناير 2025، حيث سافر 1.7 مليون ضيف على متن رحلات الاتحاد. وبلغ معدل إشغال المقاعد 89.9% خلال الشهر، مقارنة بـ 89.1% في العام السابق، مما يعكس استمرار الطلب على شبكة الوجهات والكفاءة في إدارة السعة.

وبلغ أسطول الاتحاد للطيران 127 طائرة مع بداية عام 2026، بشبكة تغطي 110 وجهات حول العالم.

في هذا الإطار، صرّح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، قائلاً: "كان شهر يناير بداية قوية لعام 2026. فالطلب مرتفع، ومنتجاتنا تلقى استحسان الضيوف، وتفاني فرقنا واضح في كل رحلة.

"إننا نفخر بالحفاظ على معدلات إشغال تتجاوز 89% مع زيادة السعة بهذه الوتيرة، وهذا يعكس قوة شبكتنا وجاذبية أبوظبي المتنامية كوجهة وبوابة للمسافرين من جميع أنحاء المنطقة وخارجها."

وتابع: "في يناير، أعلنا عن خدمات جديدة إلى لوكسمبورغ وكالغاري، وهما وجهتان سترتبطان لأول مرة برحلات مباشرة إلى أبوظبي. وهذا بالضبط ما يدفعنا: توفير آفاق جديدة لضيوفنا وجلب المزيد من العالم إلى إمارتنا الرائعة."

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

المسؤول الإعلامي المناوب

مجموعة الاتحاد للطيران

البريد الإلكتروني: dutymediaofficer@etihad.ae

-انتهى-

#بياناتشركات