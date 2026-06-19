القاهرة، أعلنت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة شيڤروليه في مصر، وجنرال موتورز مصر، عن مشاركتهما في معرض الأهرام للنقل التجاري 2026، والذي يُقام خلال الفترة من 18 إلى 20 يونيو بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر، وافتتح المعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد، وزير الأستثمار والتجارة الخارجية. وخلال المعرض، تستعرض شيڤروليه مجموعة متنوعة من مركبات النقل التجاري التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وذلك في إطار التزامها المستمر بتقديم حلول نقل موثوقة وعملية تدعم نمو الأعمال وتواكب متطلبات السوق المصري.

كما تعرض شيڤروليه خلال المعرض مجموعة من أبرز سياراتها التجارية، تشمل شيڤروليه الدبابة وعائلة شيڤروليه جامبو بمختلف فئاتها، والتي تضم QMR وNPR وNQR المصنعة محليًا، إلى جانب الظهور الأول لشيڤروليه S10 Max ضمن فعاليات المعرض، بما يعكس حرص الشركة على تطوير محفظة منتجاتها وتقديم خيارات متنوعة تلبي احتياجات وتطلعات السوق المحلي. الجدير بالذكر أن علامة شيڤروليه احتلت الصدارة لسوق المركبات وتحديداً المركبات التجارية.

ويأتي ذلك في ظل المكانة الرائدة التي تحظى بها شيڤروليه في سوق المصري للمركبات التجارية، حيث تواصل تعزيز حضورها من خلال تقديم منتجات موثوقة ومتنوعة تدعم مختلف الأنشطة الاقتصادية وتلبي متطلبات العملاء.

كما تشهد فعاليات المعرض مشاركة كل من السيد/ أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، والسيدة/ شارون نيشي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لجنرال موتورز مصر وافريقيا، وذلك ضمن الجلسة الحوارية الافتتاحية التي تُعقد تحت عنوان: "كيف يمكن تنفيذ خطة الدولة المصرية لصناعة مركبات تحقق التنمية في مصر وأهم التحديات والمعوقات"، والتي تجمع نخبة من قيادات وخبراء قطاع السيارات في مصر. ويشارك في الجلسة أيضًا كل من المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان أفريقيا، والأستاذ نشأت أبو حته، رئيس مجلس إدارة شركة "جنرال مصر" وكيل سيارات (Chineray) التجارية في مصر ورئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام الأفرو آسيوي، والمهندس محمد حسين، العضو المنتدب التنفيذي لشركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل. وتتناول الجلسة مستقبل صناعة السيارات في مصر، ودور التصنيع المحلي ومكونات السيارات في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب الفرص والتحديات التي تواجه القطاع وآفاق نموه خلال السنوات المقبلة.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات: "يأتي تواجدنا في معرض الأهرام للنقل التجاري انطلاقاً من رؤيتنا لدور شيڤروليه كشريك رئيسي في دعم منظومة النقل والأعمال في مصر. فنحن في مجموعة المنصور للسيارات لا نقدم مركبات فحسب، بل نوفر حلولاً عملية تساهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الإنتاجية لمختلف القطاعات الاقتصادية. ويُعد إطلاق شيڤروليه S10 Max لأول مرة في مصر خلال المعرض خطوة جديدة ضمن استراتيجيتنا لتقديم مركبات تجمع بين القوة والاعتمادية والكفاءة، بما يدعم خطط النمو والتوسع لعملائنا ويعزز من قدرتهم على تحقيق قيمة مستدامة لأعمالهم."

وقالت السيدة شارون نيشي رئيس مجلس ادارة والمدير التنفيذي لجنرال موتورز مصر وافريقيا: "تمثل مشاركتنا في معرض الأهرام للنقل التجاري 2026 تأكيدًا على التزام جنرال موتورز مصر بدعم قطاع النقل التجاري في السوق المصري من خلال تقديم حلول عملية وموثوقة تلبي احتياجات العملاء في مختلف القطاعات. وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة بالتزامن مع احتفال شيڤروليه بمرور 100 عام على حضورها في مصر، بما يجسد إرثًا ممتدًا من الثقة والاعتمادية والارتباط باحتياجات السوق المحلي. ونفخر باستعراض مجموعة من طرازات شيڤروليه المجمعة محليًا، إلى جانب تقديم شيڤروليه S10 Max لأول مرة في مصر، بما يعكس التزامنا بالتميّز التصنيعي ويؤكد حرصنا على تطوير محفظة منتجاتنا والمساهمة في دعم نمو قطاع السيارات والاقتصاد الوطني."

وتواصل شيڤروليه الدبابة تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز مركبات البيك أب في السوق المصري، حيث تجمع بين الاعتمادية والقدرة على تلبية متطلبات مختلف الأنشطة التجارية. وتأتي السيارة بمحرك ديزل توربيني سعة 2.5 لتر يولد قوة 79 حصانًا وعزم دوران يبلغ 176 نيوتن متر، كما زُودت بأنظمة أمان متطورة تشمل نظامي ABS وEBD ووسادتين هوائيتين، إلى جانب ضمان يصل إلى 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر.

كما تستعرض المجموعة عائلة شيڤروليه جامبو، التي تضم طرازات QMR وNPR وNQR، والتي تمثل حلولًا متكاملة لقطاع النقل التجاري المتوسط. وتتميز هذه الطرازات بقدرتها على تلبية احتياجات النقل والتوزيع والخدمات اللوجستية المختلفة، مع مستويات عالية من المتانة والكفاءة التشغيلية والاعتمادية، ما يجعلها من الخيارات المفضلة لدى العديد من الشركات وأصحاب الأعمال في السوق المصري. شاحنات الجامبو مجهزة بمحرك ديزل 2.8 لتر وأخر 4.6 لتر مع إجمالي وزن يتراوح من 5.2 إلي 8 طن.

ويشهد المعرض هذا العام الظهور الأول لسيارة شيڤروليه S10 Max في السوق المصري، وهي سيارة بيك أب ذات كابينة مزدوجة متعددة الاستخدامات تجمع بين الأداء العملي والتقنيات الحديثة وتتوفر السيارة بثلاثة فئات، وتعتمد فئة ال 4x4 على محرك ديزل توربيني سعة 2.0 لتر يولد قوة 159 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر، متصل بخيارين من ناقل الحركة يدوي 6 سرعات وأوتوماتيكي 8 سرعات، بما يوفر أداءً قويًا وكفاءة تشغيلية عالية.

كما تتميز أيضًا بمجموعة متكاملة من تجهيزات الأمان والراحة، تشمل أربع وسائد هوائية، ونظامي ABS وEBD، ومكيف هواء، ودخول وتشغيل بدون مفتاح، ومصابيح ضباب، ونوافذ كهربائية، وقفلًا مركزيًا للأبواب، إلى جانب مقصورة عملية توفر تجربة قيادة مريحة. وتأتي السيارة بضمان لمدة خمس سنوات أو 150 ألف كيلومتر، في تأكيد على التزام شيڤروليه بتقديم منتجات تلبي احتياجات السوق المصري.

ويُعد معرض الأهرام للنقل التجاري منصة استراتيجية لاستعراض أحدث الابتكارات والحلول في قطاع المركبات التجارية، وهو ما يتماشى مع رؤية المنصور للسيارات الهادفة إلى تعزيز حضورها في السوق المصري من خلال تقديم منتجات متطورة وحلول نقل عملية واقتصادية تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء وتدعم نمو الأعمال في مختلف القطاعات. وفي هذا الإطار، تدعو مجموعة المنصور للسيارات زوار المعرض إلى زيارة جناح شيڤروليه للتعرف عن قرب على الطرازات المشاركة واستكشاف أحدث الحلول والتقنيات التي تقدمها العلامة التجارية لدعم قطاع النقل التجاري وتمكين الشركات من تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والإنتاجية.

عن شركة المنصور للسيارات

تأسست شركة المنصور للسيارات عام 1975 على يد السيد/ لطفي منصور وتملكها عائلة المنصور وتعمل في مجال توزيع السيارات على مدى العقود الأربعة الماضية، وساهمت بشكل كبير في تطوير صناعة السيارات في مصر والدول الأخرى التي تعمل بها، في نفس العام من إنشائها، تم اختيار الشركة كوكيل رسمي لجنرال موتورز في مصر، وبعد خمس سنوات فقط من العمليات وفي عام 1980، حققت المنصور طفرة مكنتها من قيادة سوق صناعة السيارات في مصر، ومكنتها من تعزيز شراكاتها مع شركة جنرال موتورز في عام 2001 من خلال مشروع مشترك جديد يمنح الشركة حقوق توزيع حصرية للعلامات التجارية والمنتجات التابعة لجنرال موتورز في مصر، هذه الشراكة توسعت في دول أخرى منها العراق وأفريقيا، لتصبح بذلك أكبر موزع لمنتجات جنرال موتورز في العالم خارج الصين.

عن جنرال موتورز مصر

تأسست جنرال موتورز مصر عام 1983 كشركة مساهمة مع شركاء محليين وإقليميين وعالميين وأول شركة سيارات خاصة في مصر. ومنذ ذلك الحين، رسخت جنرال موتورز مصر مكانتها كشركة رائدة في السوق المحلي بفضل منتجاتها ذات الجودة العالمية المدعومة بخبرة جنرال موتورز العالمية التي تمتد إلى 117 عاماً في مجالات الهندسة والتصنيع وكانت لها ريادة قطاع النقل التجاري لأكثر من 43عاماً في مصر. هذا وتمتلك جنرال موتورز مصر أعلى مستوى من التحول الآلي والتكنولوجيا لإنتاج السيارات في مصر لضمان أعلى مستوى من السلامة والجودة والكفاءة وتوجه العديد من الإستثمارات لهذا المضمار لتعيد بحق صياغة قطاع النقل في مصر.

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