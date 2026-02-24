عمّان، استضاف المجلس الثقافي البريطاني جولة الاطلاع على الدراسة في المملكة المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026؛ إذ رحّب بوفد يضم 17 مدرسة شريكة من الأردن في المملكة المتحدة ضمن برنامج امتد لأسبوع بهدف تعميق التعاون التعليمي وتبادل أفضل الممارسات.

أُقيمت الجولة خلال الفترة من 18 إلى 24 كانون الثاني في لندن وكامبريدج، وجمعت 46 من القيادات التعليمية العليا وممثلي وزارات التربية والتعليم من مصر، والأردن، والسعودية، والعراق، والمغرب، ولبنان. وشارك الوفد في جلسات متخصصة في مقر المجلس الثقافي البريطاني، إضافة إلى زيارات مدرسية منظمة وورش قيادية، هدفت إلى ترجمة رؤى المملكة المتحدة إلى خطط عملية لتطوير المدارس.

وفي نسختها الثانية عشرة لهذا العام، والتي حملت عنوان: "حيث تلتقي الرؤية بالتطبيق: القيادة، والرفاهية، والذكاء الاصطناعي من أجل مدارس أكثر أمانًا وذكاءً"، استعرض البرنامج أطر التقييم الذاتي على مستوى المدرسة ككل، ونماذج التطوير المهني المستمر التي توازن بين المعايير العالمية والأولويات المحلية. وشملت المحاور الذكاء الاصطناعي في التعليم وإدارة العمليات المدرسية، واستقطاب المعلمين والاحتفاظ بهم والحفاظ على رفاههم، والاستعداد للتفتيش وتطوير المدارس، والتعليم الدامج والقيادة على مستوى المدرسة ككل، والحوكمة، وحماية الطلبة، وضمان الجودة.

زار المشاركون أيضًا مدارس رائدة في المملكة المتحدة؛ حيث اطّلعوا على ممارسات التعليم الشامل، وأنظمة حماية الطلبة، وثقافات القيادة المدرسية المتكاملة على أرض الواقع.

وحول ذلك، علّق مارك ووكر، مدير اللغة الإنجليزية والامتحانات في المجلس الثقافي البريطاني، قائلًا: "يواصل المجلس الثقافي البريطاني التزامه بدعم المدارس في التعامل مع التغيرات المتسارعة، من التحول الرقمي إلى المتطلبات التنظيمية الجديدة. وقد وفرت جولة 2026 مساحة للتعلم والتأمل المشترك وتطوير حلول عملية من شأنها تعزيز جودة التعليم والقيادة ونتائج الطلبة في المنطقة".

من جانبها، قالت أميرة منّاع، مديرة الامتحانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الثقافي البريطاني: "تعكس مشاركة الأردن في جولة الاطلاع على الدراسة في المملكة المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التزامنا بالتميز القيادي، وحماية الطلبة، والابتكار. ومن خلال ربط القيادات المدرسية الأردنية بأفضل الممارسات في المملكة المتحدة، نُسهم في دعم مدارس أكثر قوة وأمانًا وجاهزية للمستقبل".

وقالت مي القسوس، مديرة المدرسة الوطنية الأرثوذكسية في الأردن: "لم تكن هذه مشاركتي الأولى في جولة الاطلاع على الدراسة في المملكة المتحدة، إلا أنها قدّمت لي مفاهيم ورؤى ومهارات جديدة للقرن الواحد والعشرين، من الناحيتيْن الأكاديمية والعملية، رغم خبرتي التعليمية الواسعة، وقد أضاف لقاء قادة ملهمين قيمةً كبيرةً لهذه التجربة التعليمية والثقافية الثرية. وأنا ممتنة لهذه الفرصة".

بدورها، قالت سهى جوعانة، المديرة العامة للمدرسة المعمدانية في عمّان: "أتاحت لنا جولة الاطلاع على الدراسة في المملكة المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التعرّف مباشرة على كيفية تعامل أفضل المدارس في المملكة المتحدة في مجالات القيادة والحوكمة وأفضل الممارسات. وقد أسهمت في تعزيز مهاراتنا القيادية، وتوسيع شبكتنا المهنية العالمية، وتزويدنا باستراتيجيات عملية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، وحماية الطلبة، ورفاه الكادر، والتي يمكن تطبيقها لتحسين ثقافة المدرسة وجودة التعليم ونتائج الطلبة".

تضمن البرنامج جلسات إحاطة متخصصة في مقر المجلس الثقافي البريطاني حول الذكاء الاصطناعي في التعليم، وحماية الطلبة، والاحتفاظ بالمعلمين، إلى جانب زيارة مدارس المملكة المتحدة، والتي أتاحت للمشاركين حضور دروس تعليمية، والمشاركة في اجتماعات قيادية، والاطلاع على أنظمة الرعاية الطلابية عمليًا. وشارك الوفد أيضًا في ورش عمل وجلسات نقاش ركزت على الاستعداد لتفتيش أوفستيد، ومحو الأمية الرقمية، وأطر التفتيش، كما تخلل البرنامج أنشطة ثقافية أتاحت التعرف على الإرث البريطاني والتقاليد التعليمية، إضافة إلى فرص التشبيك المهني التي دعمت تبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف دول المنطقة وتعزيز الشراكات الناشئة.

وسيواصل المجلس الثقافي البريطاني دعم المشاركين الأردنيين من خلال متابعة ما بعد الجولة، ومنتديات قيادات المدارس الإقليمية، وشبكة المدارس الشريكة، ومسارات التطوير المهني، بما يضمن تحويل مخرجات الجولة إلى تحسينات طويلة الأمد.

