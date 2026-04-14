دبي - أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) اليوم عن نتائج أرباحها الأولية للربع الأول من عام 2026، وتضمنت تحقيق إيرادات مجمعة بقيمة 15.8 مليار دولار أمريكي، وأرباحاً تشغيلية بقيمة 1.11 مليار دولار أمريكي.

بلغت إيرادات الربع الأول أعلى مستوى لها في تاريخ الشركة. وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد الكلي، حافظت الأعمال الأساسية للشركة، بما في ذلك الأجهزة المنزلية، على نموها مرتكزةً إلى القدرة التنافسية القوية لمنتجات إل جي ومكانتها الراسخة في السوق. كما ساهم التوسع في قطاع الأعمال بين الشركات (B2B)، بما في ذلك حلول مكونات المركبات، في وصول إيرادات الربع الأول إلى هذا المستوى القياسي.

تجاوزت الأرباح التشغيلية توقعات السوق وسجلت تحسناً على أساس سنوي، مدفوعةً بتدابير الاستجابة الاستباقية للرسوم الجمركية، بما في ذلك تعزيز الإنتاج، وجهود تحسين هيكل التكلفة على مستوى الشركة، مع التركيز على النمو القائم على الربحية، بالإضافة إلى النمو المستمر في الأعمال القائمة على المنصة والاشتراكات والمبيعات عبر الإنترنت.

ومع استمرار حالة عدم اليقين العامة، بما في ذلك انعدام الاستقرار الجيوسياسي، وارتفاع أسعار المواد الخام، وزيادة تكاليف الخدمات اللوجستية، ستقوم إل جي بتنفيذ تدابير مرنة واستباقية للحد من التأثيرات المحتملة على أعمالها.

أعمال الأجهزة المنزلية

واصلت وحدة أعمال الأجهزة المنزلية في إل جي تحقيق النمو من خلال التركيز على جانبي التميز والحجم بما يتماشى مع الطلب المتغير في السوق. كما ساهم النمو في الأعمال القائمة على الاشتراكات والمبيعات عبر الإنترنت في دفع هذا الأداء. وتعزيزاً للربحية، تعتزم إل جي تسريع مساعيها لحفز الابتكار في مجال هيكل التكلفة وسط الضغوط المستمرة على أسعار المواد الخام. كما ستعزز الشركة محركات النمو المستقبلية مثل الروبوتات المنزلية ومكونات الروبوتات، بما في ذلك المحركات الديناميكية.

أعمال الإعلام والترفيه

تحسنت ربحية وحدة أعمال الإعلام والترفيه في إل جي على أساس سنوي نتيجة التركيز على الكفاءة التشغيلية وحققت أرباحاً قوية مقارنةً بالربع السابق. كما حافظت أعمال نظام التشغيل webOS ذات الأهمية الاستراتيجية على نمو قوي. وتسعى إل جي هذا العام إلى الحفاظ على كفاءة عملياتها التشغيلية مع الاستفادة من تشكيلتها المتميزة من المنتجات، بما في ذلك تلفزيونات OLED، وشاشات LCD المتميزة مثل Micro RGB، وأجهزة تلفزيون نمط الحياة.

أعمال حلول المركبات

واصلت أعمال حلول المركبات نموها المستقر مدعومةً بتراكم الطلبات القوي. كما تحسنت الربحية على أساس سنوي مدفوعةً بالجهود الجارية لتحسين هيكل التكلفة. ونظراً لارتفاع نسبة عملاء الشركة في الخارج، كان لظروف أسعار صرف العملات الأجنبية أيضاً تأثير إيجابي جزئي على الربحية.

أعمال أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)

شهدت أعمال أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) في إل جي انخفاضاً في الإيرادات والأرباح التشغيلية على أساس سنوي بسبب حالة عدم اليقين التي تكتنف السوق، بما في ذلك الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وستركز إل جي مستقبلاً على الفرص المهمة مثل المضخات الحرارية، بما يتماشى مع التحول العالمي من الوقود الأحفوري إلى الكهرباء. كما تخطط الشركة للتوسع خارج نطاق حلول التبريد بالهواء لتشمل تقنيات الجيل التالي مثل التبريد بالسوائل، مع التركيز على الفرص المتاحة في مجال التبريد المخصص لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

هذه الأرقام عبارة عن أرباح مجمعة مبدئية استناداً إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (K-IFRS)، المقدمة كخدمة للمستثمرين قبل نتائج الأرباح النهائية لشركة إل جي إلكترونيكس، بما في ذلك صافي الربح. وسيتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بكل قسم رسمياً في وقت لاحق من هذا الشهر.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس إنك

إل جي إلكترونيكس إنك هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكارات التقنية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وتتواجد الشركة في جميع دول العالم تقريباً ويعمل لديها أكثر من 75,000 موظفاً. تتألف الشركة من أربع وحدات أعمال وهي "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء"، "الترفيه المنزلي"، "حلول مكونات السيارات" و"حلول الأعمال". وقد حققت مجتمعةً مبيعات تجاوزت قيمتها 62 مليار دولار أمريكي في عام 2024. تُعد شركة "إل جي" من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية مثل التلفازات، والأجهزة المنزلية، وحلول الهواء، والشاشات، وروبوتات الخدمة، ومكونات السيارات، بالإضافة للعلامة التجارية الراقية LG SIGNATURE والمنتجات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ. للمزيد من أخبار إل جي يرجى زيارة www.LGnewsroom.com.

