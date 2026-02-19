أول صفقة رأسمالية لبنك إماراتي في عام 2026، وتمثل عودة ناجحة للمشرق إلى أسواق السندات منذ قيامه بإصدار صكوك في أبريل 2025، أعاد من خلالها فتح أسواق أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا عقب الإعلان عن الرسوم الجمركية الأمريكية.

تشديد التسعير بمقدار 62.5 نقطة أساس عن نطاق السعر الاسترشادي الأولي، مدعوماً بسجل طلبات قوي بلغ ذروته 2.1 مليار دولار أمريكي (تغطية تجاوزت 4.2 مرات).

تحقيق أضيق هامش إعادة ضبط في تاريخ إصدارات المشرق من أدوات رأس المال (+252 نقطة أساس).

قام المشرق بتسعير الإصدار عند مستوى مماثل لتداول الإصدار السابق من الشق الأول الإضافي في السوق الثانوية، رغم تمديد الاستحقاق لأكثر من 20 شهراً، وبمستوى أقل من إصدارات حديثة مماثلة لبعض أكبر البنوك السعودية.

دبي: نجح المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والحاصل على تصنيفات ائتمانية قوية بلغت A3 من وكالة موديز، وA من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، وجميعها بنظرة مستقبلية مستقرة، في تسعير إصدار سندات دائمة إضافية من الشق الأول لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، بعائد سنوي قدره 6.25%، وذلك يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026.

وجاء هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك للاستفادة من الظروف الإيجابية في الأسواق، ودعم مسار نموه المتسارع، من خلال تعزيز قاعدته الرأسمالية وتحسين هيكل رأس المال. وتم إطلاق الصفقة قبل عطلة رأس السنة القمرية الآسيوية وقبيل حلول شهر رمضان المبارك، وقبل الإصدارات التنافسية المرتقبة من بنوك إماراتية أخرى لإعادة تمويل أدواتها الرأسمالية القائمة، ما أتاح للمشرق نافذة سوقية مواتية. ويعزز هذا الإصدار المركز الرأسمالي القوي للبنك ويدعم قدرته على مواصلة النمو خلال عام 2026 وما بعده.

وعقب عقد اجتماع هاتفي عالمي ناجح مع المستثمرين وتنفيذ جولات ترويجية مكثفة على مدار يومين، فتح المشرق سجل الاكتتاب يوم 12 فبراير 2026 بنطاق سعري استرشادي أولي بين 6.75% و6.875% لإصدار لا يتجاوز حجمه 500 مليون دولار أمريكي. وشهدت الصفقة طلباً قوياً منذ الساعات الأولى، حيث تجاوزت الطلبات مليار دولار أمريكي، ما أتاح للبنك تشديد نطاق التسعير بمقدار 37.5 نقطة أساس مع تسجيل طلبات فاقت 1.85 مليار دولار أمريكي.

ومع استمرار الزخم القوي، تم تسعير السندات الدائمة غير القابلة للاستدعاء لمدة 5.5 سنوات بعائد نهائي قدره 6.25%، وهامش إعادة ضبط بلغ 251.6 نقطة أساس فوق أداة الخزانة المرجعية، فيما بلغ إجمالي سجل الطلبات ذروته عند 2.1 مليار دولار أمريكي. ويُعد هذا الهامش الأضيق في تاريخ إصدارات المشرق من أدوات رأس المال الثانوية، سواء من الشق الأول الإضافي أو الشق الثاني.

وفي تعليقه على الصفقة، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "نحن سعداء جداً بالإقبال القوي الذي شهدته هذه الصفقة الاستراتيجية، والذي يعكس عمق ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية للمشرق وفي استراتيجيتنا طويلة الأمد. ويؤكد الحجم الكبير للاكتتاب، رغم تقلبات الأسواق، قدرتنا على التنفيذ بكفاءة عالية، كما يوفر دعماً مهماً لخططنا التوسعية خلال عام 2026 وما بعده".

من جانبه، أوضح سلمان هادي، رئيس الخزينة والأسواق العالمية في مجموعة المشرق، أن البنك انطلق في هذه الصفقة مستنداً إلى أسس ائتمانية متينة وثقة واضحة بقوة مركزه المالي، مضيفاً أن التوقيت الاستراتيجي للإصدار مكّن المشرق من الاستفادة من نافذة سوقية مناسبة قبل دخول جهات إصدار أخرى إلى السوق، الأمر الذي انعكس في حجم الطلبات ونوعيتها من مستثمرين إقليميين ودوليين.

بدوره، أكد نورمان تمباخ، المدير المالي لمجموعة المشرق، أن الطلب الاستثنائي الذي استقطبه الإصدار من مستثمرين حاليين وجدد يعكس متانة الملف الائتماني للبنك وثقة مجتمع الاستثمار العالمي في توجهاته الاستراتيجية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة تعزز القاعدة الرأسمالية للمشرق وتمنحه مرونة أكبر لتسريع وتيرة النمو خلال المرحلة المقبلة، مع الالتزام بمواصلة التواصل الفعال والشفاف مع المستثمرين.

وتوزعت قاعدة المستثمرين على نطاق واسع بين مستثمرين إقليميين ودوليين، حيث استحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 67% من إجمالي سجل الطلبات، فيما شكلت أوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة) 22%، وآسيا 8%. ومثلت طلبات المستثمرين من البنوك، بما في ذلك البنوك الخاصة ومديري الأصول ذوي الجودة العالية، نحو 81% من إجمالي الاكتتاب، فيما توزعت النسبة المتبقية على صناديق التحوط.

وتولى إدارة وترتيب الإصدار كل من: بنك أبوظبي التجاري، ومجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية (ANZ)، وبنك أوف أمريكا للأوراق المالية، وبنك باركليز، وسيتي غروب، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، والمشرق، وميزوهو للأوراق المالية، ومجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية.

نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة ورواد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان.

