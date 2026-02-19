المشروع دمج علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة الضيف برؤية قيادية تطبيقية .

جلسات المجلس الاستشاري شددت على تكامل القطاع مع التعليم وتنمية قيادات جاهزة لسوق العمل في الضيافة والسياحة .

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت أكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش عن أبرز النتائج والرؤى التي خرجت بها النسخة الثالثة من «تحدي قادة المستقبل»، الذي أُقيم خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير 2026، بمشاركة أكثر من 100 طالب من مؤسسات أكاديمية مرموقة حول العالم، من بينهم أربعة طلاب من الأكاديمية. وتناول المشاركون تحديات واقعية تمس مستقبل قطاعي الضيافة والسياحة، في تجربة جمعت بين التفكير الابتكاري والعمل الجماعي متعدد التخصصات.

وجاءت نسخة هذا العام تحت شعار «المجتمع قبل المنافسة»، لتؤكد أهمية التعاون وتبادل المعرفة في بناء مستقبل القطاع. وعلى مدى ثلاثة أيام، أتيحت للطلبة فرصة التفاعل المباشر مع قيادات وخبراء في الضيافة والسياحة، للاطلاع على واقع القطاع في المنطقة واستشراف توجهاته المقبلة. وبرزت خلال التحدي محاور أساسية، من بينها توظيف التقنيات الحديثة لتمكين فرق العمل، وتعزيز الكفاءة التشغيلية بما ينسجم مع أهداف الاستدامة بعيدة المدى.

كما شكّلت جلسات المجلس الاستشاري في المرحلة النهائية مساحة حوار متقدمة حول ضرورة تعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، وأهمية إعداد قيادات تمتلك مهارات مستقبلية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل. وشهدت النهائيات حضور قيادات تعليم الضيافة والسياحة من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، ما أضفى بعداً استراتيجياً للنقاش حول تطوير المناهج، ومواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات السوق، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إعداد الجيل الجديد من الكفاءات.

وشارك الطالب منصور الحوسني وثلاثة من زملائه من أكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش ضمن فرق دولية عملت على تطوير حلول عملية لقضايا تؤثر في جاذبية القطاع ونموه واستدامته وقدرته على الابتكار. وتميّز الحوسني وفريقه من بين 18 فريقاً مشاركاً، محققين المركز الثالث عن مشروع منصة NSXوهو نموذج متقدم يوظّف علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي لفهم الإشارات العاطفية للضيوف وتحليلها، بما يمكّن موظفي الضيافة من تقديم تجربة أكثر تخصيصاً وعمقاً. ويرتكز المشروع على الانتقال من الخدمة التقليدية القائمة على الإجراءات إلى خدمة قائمة على فهم أعمق لسلوك الضيف واحتياجاته.

وفي هذا السياق، قال البروفيسور سكوت ريتشاردسون، العميد الأكاديمي في أكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش: «يمثل إنجاز الطالب منصور مصدر فخر لنا جميعاً، ويعكس جودة التجربة التعليمية التي نوفرها لطلبتنا، والتي تركز على التفكير النقدي والعمل التعاوني والقدرة على التعامل مع تحديات قطاع سريع التطور، مع التمسك في الوقت ذاته بقيم الضيافة الإماراتية الأصيلة. ويسعدنا أن نرى مواهب طلبتنا تحظى بتقدير على مستوى عالمي»

ويجسد هذا الإنجاز التزام الأكاديمية بإعداد قيادات تمتلك منظوراً ثقافياً راسخاً ورؤية عالمية في آنٍ واحد، وقادرة على الارتقاء بتجربة الضيف والموظف في مختلف مراحلها. ومن خلال نموذج تعليمي يجمع بين المعايير الأكاديمية السويسرية والخبرة العملية المباشرة، تواصل الأكاديمية تأهيل طلبتها لقيادة مستقبل قطاع الضيافة في دولة الإمارات وخارجها.

كما تواصل أكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش دورها في دعم توجهات دولة الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للضيافة المستدامة والابتكار السياحي، انسجاماً مع استراتيجية السياحة 2030. ومن خلال تمكين الشباب بالمهارات والمعرفة اللازمة للمستقبل، تسهم الأكاديمية في بناء قطاع أكثر مرونة وتنافسية واستدامة.

وضمّت لجنة التحكيم نخبة من القيادات والخبراء في القطاع، بصفتهم أعضاء في المجلس الاستشاري لتحدي قادة المستقبل، من بينهم خالد العوّار من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وإيدي طنوس من روتانا لإدارة الفنادق، وكولين أبركرومبي من قطاع فنادق نيوم، وتيم كوردون من راديسون للفنادق، وماهر عبدالكريم جلفار من مركز دبي التجاري العالمي، ومارك كيربي من منتجعات ون آند أونلي، وجودي نووكيدي من هيئة سياحة غوتنغ في جنوب أفريقيا، وجوناثان شيرد من أكور، وماري لويز إك من هيلتون، وهوبرِي أوميلز مؤسس منصة GameChangers وFuture Leaders Platform، ونونو فيليبي ريبيرو المدير التنفيذي للشؤون التجارية والاستثمارات.

نبذة عن أكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش

تُعد أكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش، التي افتُتحت في سبتمبر 2024، مؤسسة رائدة تُعيد تعريف تعليم الضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال دمج الخبرة العالمية مع جذور الثقافة الإماراتية الأصيلة.

تقدّم الأكاديمية برامج جامعية ودراسات عليا في إدارة الضيافة، بما في ذلك بكالوريوس في إدارة الضيافة العالمية وماجستير العلوم في إدارة الضيافة الدولية، على أن يُطرح ماجستير العلوم في إدارة الرياضة والفعاليات في عام 2026

وتتميّز البرامج بمناهج معاصرة تجمع بين المهارات العالمية والمعرفة المحلية، مع تركيز خاص على التطبيق العملي والابتكار.

ومن خلال مرافقها الحديثة مثل مختبر الفندق، ومنطقة الاستقبال التجريبية، والمطبخ التدريبي، ومختبر الحلويات، وقاعة العرض التي تتسع لـ 30 مقعداً، توفّر الأكاديمية تجربة تعليمية تفاعلية ترتكز على التعلم التطبيقي والخبرة العملية..

وفي إطار استراتيجية أبوظبي للسياحة 2030، تلعب الأكاديمية دوراً محورياً في تطوير الكفاءات الوطنية والمساهمة في نمو قطاع الضيافة على المستويين المحلي والعالمي.

كما تُعد الأكاديمية جزءاً من شبكة حرم لي روش العالمية التي تضم فروعاً في سويسرا وإسبانيا، ومن مجموعة سوميه التعليمية ،الرائدة عالمياً في تعليم وإدارة الضيافة. (Sommet Education)

