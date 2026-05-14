أعلنت ترينا ستورج، وحدة الأعمال التابعة لشركة ترينا سولار والرائدة عالميًا في حلول تخزين الطاقة، عن نجاحها مرة أخرى بترسيخ مكانتها ضمن قائمة المستوى الأول لموردي أنظمة تخزين الطاقة الصادرة عن مؤسسة بلومبيرغ إن إي إف، وذلك للربع الثاني من عام 2026. وتحافظ الشركة على موقعها في هذا التصنيف العالمي المرموق للربع العاشر على التوالي، وذلك منذ إطلاق المؤسسة لقائمة المستوى الأول لتخزين الطاقة لأول مرة في الربع الأول من عام 2024.

ويُعد تصنيف المستوى الأول الصادر عن بلومبرج إن إي إف أحد أكثر المعايير تأثيراً وموثوقية في قطاع تخزين الطاقة العالمية؛ إذ يمثل مرجعاً أساسياً لمطوري المشاريع، والمؤسسات التمويلية، وصنّاع القرار في جميع أنحاء العالم. ولا تقتصر معايير التقييم على أداء المنتج وسلامته فقط، بل تركز بشكل محوري على الجدارة الائتمانية، والسجل الحافل في تنفيذ المشاريع، والموثوقية التشغيلية طويلة الأمد، بالإضافة إلى النجاح في نشر الحلول التقنية عبر أسواق دولية متعددة.

ويعكس استمرار إدراج ترينا ستورج في هذه القائمة المرموقة قدراتها التقنية الفائقة، وأدائها المتسق في تنفيذ وتسليم المشاريع، فضلاً عن مكانتها المتنامية كمزود عالمي موثوق لحلول تخزين الطاقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد يانغ باو، رئيس قطاع تخزين الطاقة في شركة ترينا سولار: "إن نيلنا هذا الاعتراف المستمر من قِبل بلومبرج إن إي إف يعزز التزامنا في ترينا ستورج بتقديم حلول تخزين عالية الأداء وموثوقة استثمارياً لعملائنا حول العالم. ولا يبرهن هذا الإنجاز على قوة منصتنا التكنولوجية فحسب، بل يجسد أيضاً الثقة العميقة التي يوليها شركاؤنا في قدرتنا على تنفيذ ودعم المشاريع الضخمة على نطاق عالمي".

ويستند بقاء ترينا ستورج المستمر ضمن تصنيف المستوى الأول إلى منصتها المتكاملة؛ والتي تشمل جميع مراحل التصنيع بدءاً من خلايا البطاريات وحاويات التيار المستمر وصولاً إلى أنظمة التيار المتردد، إضافة إلى قدرات الهندسة والخدمات المتكاملة، مما يوفر بنية تقنية شاملة من "الخلية إلى النظام". وقد حصدت سلسلة حلول تخزين الطاقة إليمينتا شهادات دولية عديدة، من أبرزها شهادة (UL9540A) وشهادات اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، مما يؤكد التزام الشركة بأعلى معايير السلامة والموثوقية والامتثال في مختلف بيئات التشغيل.

وتستفيد ترينا ستورج من ابتكاراتها وخبرتها العريقة في المشاريع الدولية لتواصل تطوير تطبيقات الجيل القادم، بما في ذلك تقنيات تخزين الطاقة المكونة للشبكة، والحلول المتكاملة للبنية التحتية للطاقة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، تزامناً مع التوسع المستمر في الأسواق الدولية الرئيسية. وتجاوز إجمالي عمليات التسليم العالمية التراكمية ل ترينا ستورج لشركة مع نهاية عام 2025 حاجز الـ 20 جيجاواط ساعة حول العالم.

وتواصل ترينا ستورج التزامها بدفع عجلة الابتكار، وتوسيع نطاق حضورها الدولي، وتقديم حلول تخزين آمنة وموثوقة وفعالة من حيث التكلفة، بما يدعم مستقبلاً أكثر مرونة واستدامة للطاقة في ظل تسارع وتيرة التحول العالمي الذي يشهده القطاع.

لمحة حول ترينا ستورج

ترينا ستورج، وحدة الأعمال التابعة لشركة ترينا سولار تأسست عام 2015، هي شركة رائدة عالمياً في مجال منتجات وحلول تخزين الطاقة. وبناءً على إراث ترينا سولار الذي يمتد لمدة 27 عاماً في الابتكار الشمسي والتميز التصنيعي، تعمل ترينا ستورج على تقديم أنظمة آمنة، وذكية، وموثوقة مصممة لتلبية متطلبات التطبيقات التجارية والمشاريع على نطاق المرافق.

من خلال منصتها الخاصة "إيليمنتا"، تدمج ترينا ستورج خلايا بطاريات الليثيوم فوسفات الحديدي (LFP) المصنعة داخليًا، ونظام التبريد السائل الذكي، وأنظمة الأمان المتطورة لضمان أداء طويل المدى ومرونة وكفاءة عالية. وتعتمد حلولها المتميزة على تصنيع متطور في المجال، وسلسلة توريد عالمية مضمونة، وتركيز قوي على الجدارة الائتمانية، وتكامل الأنظمة والتسليم المصمم وفق احتياجات العملاء.

تقود ترينا ستورج التحول العالمي في مجال الطاقة من خلال حلول التخزين، مما يمهد الطريق لمستقبل طاقة أكثر استدامة وقدرة على الصمود.

