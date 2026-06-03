الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة أريب تكنولوجي، الذراع التقني لمجموعة أريب جروب، يوم الأحد الماضي الأحد، 2 ذو القعدة 1447 هـ/ 26 أبريل 206، عن إطلاق مبادرة «التحول الرقمي 2026»، وهي مبادرة مجتمعية تُقدّم فيها الشركة خدمة تطوير المواقع الإلكترونية مجانًا للمؤسسات غير الهادفة للربح في المملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس التزامها بدعم رؤية 2030 وتعزيز دور القطاع غير الربحي في التنمية المجتمعية.

تأتي المبادرة في وقت يشهد فيه القطاع غير الربحي في المملكة نموًا ملحوظًا، وتستهدف سد فجوة رقمية حقيقية تعاني منها كثير من المنظمات العاملة في هذا المجال. تحصل المنظمات المنتقاة على باقة متكاملة من الخدمات التقنية تشمل:

موقع إلكتروني متكامل يعكس هوية المنظمة البصرية ويخدم أهدافها

استضافة مجانية لمدة عام كامل مدعومة بتقنيات سحابة هواوي المتقدمة

تدريب فريق المنظمة على إدارة الموقع باستقلالية تامة دون الحاجة إلى دعم خارجي

إضافة المحتوى الجاهز إلى الموقع فور الانتهاء من مرحلة التطوير والتصميم

وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة، م. ماجد جبريل: «دورنا كشركة تقنية في الأصل تطوير الأدوات المساعدة لعمليات التشغيل في الشركات. حين فكّرنا في تنظيم مبادرة، وقع اختيارنا من البداية على المنظمات غير الربحية لأنها الفئة الأَوْلى بالدعم، نظرًا لدورها التنموي البالغ الأثر في المجتمعات.»

وقد أضاف م. محمد عبد المحسن، المدير التقني للشركة: «حين بحثنا عن خدمة مناسبة يمكن تقديمها للمنظمات غير الربحية وتحقق إضافة حقيقية لأنشطتها، وجدنا أن أي تقنية متقدمة لن تُفيد في غياب المنصة الأساسية وهي الموقع الإلكتروني.»

حرصت أريب تكنولوجي على إبقاء شروط الانضمام واضحة وشفافة لضمان وصول المبادرة إلى الجهات المستحقة فعلًا. ويُشترط في المنظمة الراغبة بالمشاركة أن:

تكون مسجّلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وتمارس أنشطتها من مقرها الرئيسي داخل المملكة

تمتلك محتوى جاهزًا للنشر على الموقع فور الانتهاء من مرحلة التطوير

تُعيّن منسقًا مسؤولًا عن التواصل مع فريق أريب لضمان سير المشروع في وقته المحدد

تمتلك اسم نطاق يعكس اسمها المسجل رسميًا، وفي حال عدم توفّره، تقدّم أريب المشورة اللازمة في الاختيار مع تحمّل المنظمة تكلفة الشراء.

يمكن للمنظمات غير الربحية التسجيل في المبادرة ونيل فرصة الحصول على موقع إلكتروني مجاني حتى نهاية يوم الأحد، 17 مايو القادم، من خلال الرابط التالي:

https://www.areebtechnology.com/events/digital-empowerment/

نبذة عن أريب تكنولوجي

أريب تكنولوجي مزوّد عالمي للحلول التقنية المتكاملة للمنظمات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية، وتعمل ذراعًا تقنيةً لمجموعة أريب جروب الرائدة في الاستثمارات العقارية والتجزئة وغيرها. على مدار أكثر من 10 سنوات، دعمت الشركة التحول الرقمي وأتمتة العمليات التشغيلية في قطاعات التعليم والصحة والتجزئة والصناعة واللوجيستيات والخدمات المالية، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

الموقع الرسمي: https://www.areebtechnology.com

Meta Description

انطلاق مبادرة أريب تكنولوجي الموجهة إلى المنظمات غير الربحية في المملكة العربية السعودية يوم 23 أبريل 2026 وتمتد فترة التسجيل إلى يوم 17 مايو 2026.

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