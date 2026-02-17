دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت مجموعة السعودي الألماني الصحية (SGH)، إحدى أكبر وأسرع مجموعات الرعاية الصحية نمواً في المنطقة، مشاركتها الفاعلة في معرض الصحة العالمي 2026 (WHX)، حيث شهدت حضوراً مؤثراً تُوِّج بتوقيع اتفاقيات استراتيجية وحوارات رفيعة المستوى جمعت بين الخبرة العالمية والرؤية الإقليمية، بما يعكس دورها المتنامي في دعم تطوير الأنظمة الصحية وتعزيز تكاملها على مستوى المنطقة.

حوار قيادي يعكس تحول القطاع

استُهل المعرض بجلسة قيادية رفيعة المستوى جمعت السعودي الألماني الصحية مع مايو كلينك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الخبرات الطبية العالمية ونماذج تقديم الرعاية الصحية الإقليمية، بما يسهم في تطوير الأنظمة الصحية وتحسين نتائج المرضى في المنطقة.

عكست الجلسة التحول المتسارع في قطاع الرعاية الصحية نحو نماذج أكثر ترابطاً وتعاوناً، حيث تتجاوز المؤسسات الحدود التقليدية لتبادل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية ضمن بيئات الرعاية الإقليمية. تركزت المناقشات على دور هذا التعاون في دعم اتخاذ قرارات سريرية أكثر اتساقاً، وتعزيز معايير الرعاية، ورفع كفاءة ومرونة الأنظمة الصحية في ظل بيئة صحية متزايدة التعقيد.

حملت الجلسة عنوان «رؤية مشتركة للمرحلة المقبلة من الرعاية الصحية»، حيث جمعت ثلة من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين لاستكشاف كيف يمكن للتعاون العابر للحدود أن يسهم في معالجة التحديات السريرية والتشغيلية المعقدة، مع الحفاظ على سلامة المرضى والجودة في صدارة أولويات تقديم الرعاية.

جسر بين الخبرة العالمية والأثر الإقليمي

أكد الدكتور أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لمجموعة السعودي الألماني الصحية في دولة الإمارات، أن مستقبل الرعاية الصحية يرتكز على التعاون الاستراتيجي وتكامل الرؤى، قائلاً:

«إن مستقبل الرعاية الصحية يعتمد على تعاون حقيقي وفعال. فمن خلال ربط شبكتنا الإقليمية بالخبرات الطبية العالمية، نضمن أن تكون القرارات السريرية عبر منظومتنا مستندة إلى أفضل الممارسات الدولية، مع بقائها متجاوبة مع احتياجات مرضانا في المنطقة».

كما تضمن البرنامج عرضاً علمياً للبروفيسور غيوم كانو بعنوان:

«من حالة فردية إلى اعتماد رسمي من FDA: رحلة إعادة توظيف دواء لعلاج مرض نادر»

استعرض خلاله رحلة تطوير دواء لمرض نادر انطلاقاً من حالة فردية وصولاً إلى اعتماد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، في نموذج يعكس أهمية البحث السريري والابتكار في تحسين فرص المرضى المصابين بالأمراض النادرة.

وفي سياق متصل، قدم السيد خالد حسن، المدير المالي للمجموعة، كلمة رئيسية تناولت استراتيجيات توظيف رأس المال والرؤية طويلة الأمد لتطوير الأنظمة الصحية، مؤكداً أهمية أطر الاستثمار المنضبطة وشفافية الحوكمة لضمان نمو مستدام في قطاع الرعاية الصحية. كما شارك في لجنة تحكيم مسابقة الشركات الناشئة Xcelerate Startup Competition، دعماً لبيئة الابتكار الصحي.

سد فجوة تطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي

شارك السيد عابد شاه، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات بالمجموعة، متحدثاً في جلسة بعنوان:

«فك الشيفرة: معالجة فجوات تطبيق الذكاء الاصطناعي عبر منظومة الرعاية الصحية»

وناقش خلالها الجوانب العملية المرتبطة بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الرعاية الصحية، بما في ذلك هياكل الحوكمة، وتكامل البيانات، وجاهزية العمليات في البيئات السريرية والإدارية، مؤكداً أهمية الانتقال من مرحلة التجارب التقنية إلى التنفيذ المنهجي القابل للقياس.

الاستثمار في أنظمة صحية أكثر مرونة

قدم الأستاذ مكارم صبحي بترجي، رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة، كلمة رئيسية بعنوان:

«الاستثمار في الأنظمة الصحية: المخاطر والمرونة والعوائد في الأسواق الناشئة»

وتوجه في حديثه إلى المستثمرين وصناع القرار التنفيذيين، مستعرضاً أهمية تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والمرونة طويلة الأمد للأنظمة الصحية، مشيراً إلى تعقيدات بيئات الاستثمار الصحي وضرورة الحفاظ على الجودة وثقة المرضى باعتبارهما أساس أي توسع ناجح.

وخلال المعرض، قامت المجموعة بتعزيز اتفاقية برنامج تجربة المريض لمستشفى السعودي الألماني – عجمان، في خطوة تعكس التزامها بتطوير آليات تفاعل منظمة مع المرضى وتعزيز معايير الخدمة القابلة للقياس.

شراكات استراتيجية جديدة

وقعت السعودي الألماني الصحية ثلاث اتفاقيات خلال معرض WHX 2026:

• شراكة مع هيلث كومينتي (The Health Community) لتعزيز التفاعل والتكامل ضمن منظومة الرعاية الصحية الأوسع.

• تعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات.

• اتفاقية مع Adam Freer لتقديم خدمات الفحوصات الجينية المتقدمة، دعماً لتوسيع قدرات التشخيص الدقيق ضمن شبكة المجموعة.

وتجسد هذه الاتفاقيات جهود المجموعة المستمرة لتعزيز التكامل داخل المنظومة الصحية والارتقاء بالخدمات السريرية والتشخيصية في المنطقة.

التفاعل المجتمعي وتعزيز مفاهيم العافية

على مدار أربعة أيام، خصصت المجموعة منطقة (Wellness Zone) قدمت جلسات تأمل وتمارين تنفس، وفحوصات صحية مجانية، واستشارات متخصصة، في مبادرة تعكس التزام السعودي الألماني الصحية بتعزيز مفهوم الوقاية والتواصل المجتمعي إلى جانب دورها المؤسسي والقيادي في القطاع الصحي.

التزام إقليمي راسخ

وفي ختام المشاركة، قال الدكتور أحمد عيسى: «يشكّل معرض الصحة العالمي منصة استراتيجية لتوحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف أطراف قطاع الرعاية الصحية. وبصفتنا من أكبر المجموعات الصحية في المنطقة، فإن مشاركتنا هذا العام ترسّخ دورنا الريادي وتوجهنا طويل الأمد نحو نمو مستدام قائم على الحوكمة والكفاءة، وتؤكد التزامنا بالمساهمة الفاعلة في تطوير أنظمة صحية أكثر تكاملاً واستدامة في المنطقة.

عن السعودي الألماني الصحية

تُعد السعودي الألماني الصحية من أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية الخاصة في المنطقة، حيث تدير شبكة من المستشفيات والمراكز الطبية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدم رعاية طبية عالية الجودة تتمحور حول المريض، مدعومة بأحدث التقنيات ومعايير سريرية متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية.

للمزيد من المعلومات:

www.saudigermanhealth.com

-انتهى-

#بياناتشركات