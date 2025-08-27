730.7 مليون دولار إيرادات الشركات في الربع الثاني بزيادة قدرها 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

26.4% هامش التشغيل وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الربع الثاني و41.3% هامش التشغيل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا.

1.16 دولار ربح السهم وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الربع الثاني بزيادة قدرها 65.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

1.53 دولار ربح السهم غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بزيادة قدرها 10% مقارنة بالعام الماضي.

أعادت الشركة شراء نحو 6 ملايين سهم من الأسهم العادية في الربع الثاني ليصل إجمالي الأسهم المعاد شراؤها بموجب الخطة الحالية إلى 27.4 مليون سهم.

ارتفع عدد العملاء الذين ساهموا بأكثر من 100 ألف دولار في إيرادات الأشهر الـ 12 الماضية بنسبة 8.7% مقارنة بالعام الماضي.

أعلنت شركة زووم للاتصالات (Zoom Communications, Inc.) المدرجة في بورصة "ناسداك" تحت الرمز (ZM)، عن نتائجها المالية للربع الثاني من سنتها المالية، المنتهي في 31 يوليو 2025. وقال إريك يوان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "زوم": "يشهد عالم الأعمال تحولاً جذرياً، بفضل الذكاء الاصطناعي، وتتصدر "زووم" هذا المشهد من خلال ابتكار حلول تعزز الإنتاجية، وتخفض التكاليف، وتوفر تجارب أفضل للعملاء والموظفين على حد سواء. لقد حققنا خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية، أداءً قوياً على جميع الأصعدة، وسجلنا أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات خلال أحد عشر ربعاً. كما وسعنا هامش التشغيل وفق المعايير المحاسبية الأمريكية (GAAP) بمقدار 9 نقاط مئوية مقارنة بالعام الماضي. وبفضل أدائنا القوي، يسعدنا أن نرفع توقعاتنا للعام بأكمله من حيث الإيرادات، والدخل التشغيلي غير المحسوب وفق المعايير المحاسبية، بالإضافة إلى التدفق النقدي الحر، والذي نتوقع الآن أن يتراوح بين 1.74 مليار و1.78 مليار دولار.

أبرز النتائج المالية للربع الثاني من السنة المالية 2026:

الإيرادات: بلغ إجمالي الإيرادات خلال الربع الثاني 1,217.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبعد احتساب تأثير تغيرات أسعار الصرف، بلغت الإيرادات على أساس العملة الثابتة 1,213.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.4% مقارنة بالعام الماضي. وحققت إيرادات قطاع الشركات 730.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 7.0% مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغت إيرادات قطاع الخدمات عبر الإنترنت 486.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 1.4% مقارنة بالعام الماضي.

الدخل من العمليات والهامش التشغيلي: بلغ الدخل التشغيلي وفق المعايير المحاسبية الأمريكية (GAAP)للربع الثاني 321.7 مليون دولار، مقارنةً بـ 202.4 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 2025. أما الدخل التشغيلي غير المحسوب وفق المعايير المحاسبية، والذي يستثنى مصاريف التعويضات المرتبطة بالأسهم والضرائب ذات الصلة، والنفقات المتعلقة بعمليات الاستحواذ وتسويات الدعاوى القضائية، فقد بلغ 503.2 مليون دولار في الربع الثاني، مقارنةً بـ 455.5 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وسجل هامش التشغيل وفق المعايير المحاسبية 26.4%، بينما بلغ الهامش التشغيلي غير المحسوب وفق المعايير المحاسبية 41.3% خلال الربع الثاني. صافي الدخل وربحية السهم المخففة للسهم: بلغ صافي الدخل وفق المعايير المحاسبية الأمريكية (GAAP)للربع الثاني 358.6 مليون دولار، أو 1.16 دولار للسهم، مقارنةً بصافي دخل قدره 219.0 مليون دولار، أو 0.70 دولار للسهم في الربع الثاني من السنة المالية 2025. أما صافي الدخل غير المحسوب وفق المعايير المحاسبية، والذي يستثني مصاريف التعويضات المرتبطة بالأسهم والضرائب ذات الصلة، وصافي أرباح الاستثمارات الاستراتيجية، والنفقات المتعلقة بعمليات الاستحواذ، وتسويات الدعاوى القضائية، والتأثيرات الضريبية على التعديلات غير المحسوبة وفق المعايير المحاسبية، فقد بلغ 471.3 مليون دولار، أو 1.53 دولار للسهم. وفي الربع الثاني من السنة المالية 2025، بلغ صافي الدخل غير المحسوب وفق المعايير المحاسبية 436.4 مليون دولار، أو 1.39 دولار للسهم.

النقد والأوراق المالية القابلة للتداول: بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل والأوراق المالية القابلة للتداول، باستثناء النقد المقيد، 7.8 مليار دولار حتى 31 يوليو 2025.

التدفق النقدي: بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية خلال الربع الثاني، 515.9 مليون دولار، مقارنةً بـ 449.3 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 2025. أما التدفق النقدي الحر، الذي يُحتسب بطرح مشتريات الممتلكات والمعدات من صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية، فقد بلغ 508.0 مليون دولار، مقارنةً بـ 365.1 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 2025.

مؤشرات العملاء: شملت عوامل تعزيز إجمالي الإيرادات استقطاب عملاء جدد. ففي نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2026، سجلت "زوم" ما يلي:

4,274 عميلًا ساهموا بأكثر من 100 ألف دولار في إيرادات الأشهر الاثني عشر الماضية، بزيادة قدرها 8.7% عن الربع نفسه من السنة المالية الماضية.

بلغ معدل صافي التوسع بالدولار للعملاء من المؤسسات 98% خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

بلغ متوسط ​​فقدان العملاء عبر الإنترنت شهريًا 2.9% في الربع الثاني، وهو نفس المعدل المسجل في العام السابق.

بلغت نسبة الإيرادات الشهرية المتكررة عبر الإنترنت للعملاء الذين استمروا في الخدمة لمدة لا تقل عن 16 شهرًا 74.9%، بزيادة قدرها 50 نقطة أساس على أساس سنوي.

التوقعات المالية: أعلنت شركة "زووم" عن توجيهاتها المالية للربع الثالث من السنة المالية 2026 ، وكذلك السنة المالية كاملةً 2026.

الربع الثالث من السنة المالية 2026: من المتوقع أن يتراوح إجمالي الإيرادات بين 1.210 مليار دولار و1.215 مليار دولار، بينما من المتوقع أن تتراوح الإيرادات على أساس العملة الثابتة بين 1.207 مليار دولار و1.212 مليار دولار. ومن المتوقع أن يتراوح الدخل التشغيلي غير المحسوب وفق المعايير المحاسبية عموماً (Non-GAAP) بين 465 مليون دولار و470 مليون دولار. ومن المتوقع أن يتراوح ربح السهم المخفف غير المحسوب وفق المعايير المحاسبية عموماً بين 1.42 دولار و1.44 دولار، مع وجود حوالي 307 ملايين سهم متوسط ​​مرجح قائم.

السنة المالية الكاملة 2026: من المتوقع أن يتراوح إجمالي الإيرادات بين 4.825 مليار دولار و4.835 مليار دولار، للسنة المالية الكاملة 2026 وأن تتراوح الإيرادات على أساس العملة الثابتة بين 4.817 مليار دولار و4.827 مليار دولار. ومن المتوقع أن يتراوح الدخل التشغيلي غير المحسوب وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا للسنة المالية الكاملة بين 1.905 مليار دولار و1.915 مليار دولار. أما ربح السهم المخفف وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للسنة المالية الكاملة، فيتراوح بين 5.81 دولار و5.84 دولار، مع متوسط مرجح لعدد الأسهم القائمة يبلغ نحو 308 ملايين سهم. ومن المتوقع أن يتراوح التدفق النقدي الحر للسنة المالية الكاملة بين 1.740 مليار دولار و1.780 مليار دولار.

ولا تشمل أرقام ربح السهم وعدد الأسهم أي تأثير من إعادة شراء الأسهم المصرح بها والبالغة 724.7 مليون دولار المتبقية حتى 31 يوليو 2025. وترد معلومات إضافية حول نتائج "زووم" المعلنة، بما في ذلك مطابقة النتائج غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا مع أكثر مقاييس مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا قابلية للمقارنة، في الجداول المالية أدناه. ولا يمكن التوفيق بين معايير التوجيه غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ومعايير المحاسبة المقبولة عمومًا المقابلة، بناءً على توقعات مستقبلية، دون بذل جهد مبالغ فيه نظرًا لعدم اليقين بشأن النفقات التي قد تنشأ مستقبلًا، وتجدر الإشارة إلى أن هذه العوامل قد تؤثر على نتائج "زووم" المحسوبة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا.

